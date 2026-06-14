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जयपुर में एसीबी की बड़ी कार्रवाई, बेंगलुरु पुलिस की SI और दो हेड कांस्टेबल 40 हजार की रिश्वत लेते ट्रैप

एसीबी की गिरफ्त में आरोपी ( Source : Rajasthan ACB )

जयपुर: भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) राजस्थान ने जयपुर में एक बड़ा धमाका करते हुए बेंगलुरु पुलिस के तीन पुलिसकर्मियों को रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया है. इनमें एक महिला सब इंस्पेक्टर (एसआई) और दो हेड कांस्टेबल शामिल हैं. उन्होंने दहेज प्रताड़ना के एक मामले में राहत देने के एवज में परिवादी से 40 हजार रुपए की रिश्वत ली. जैसे ही उन्होंने परिवादी से रिश्वत की रकम ली. घात लगाकर बैठी एसीबी की टीम ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया. अब एसीबी की टीम बेंगलुरु पुलिस की महिला एसआई और दो हेड कांस्टबलों से पूछताछ में जुटी है. एसीबी ने रविवार को सुबह जयपुर के एक होटल में ट्रैप की कार्रवाई को अंजाम दिया है. इस दौरान महिला एसआई की तबीयत बिगड़ गई. टीम ने उसे चिकित्सा सुविधा मुहैया करवाई. बताया जा रहा है कि अनीता को बीपी की समस्या है. पुत्रवधु ने दर्ज करवाया दहेज का मुकदमा : एसीबी के डीजी गोविंद गुप्ता ने बताया कि परिवादी ने एसीबी को शिकायत दी थी. उन्होंने अपनी शिकायत में बताया कि उनकी पुत्रवधु ने बेंगलुरु के एचएएल थाने में दहेज मांगने का एक मामला दर्ज करवा रखा है. इस मामले की जांच के लिए थाने की महिला उप निरीक्षक (एसआई) अनीथा के., हेड कांस्टेबल यतीश और उलवप्पा जयपुर आए हैं. परिवादी के खिलाफ केस को हल्का करने और परिजनों को आरोपों से बरी करने के बदले उन्होंने दो लाख रुपए की रिश्वत मांगी. अनीथा के साथ आए हेड कांस्टेबल उपवप्पा परिवादी को कॉल कर होटल मिलने बुला रहा है. पढ़ें : बड़ी कार्रवाई : 8.5 लाख रुपये की रिश्वत लेते ग्राम सेवक गिरफ्तार