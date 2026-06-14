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जयपुर में एसीबी की बड़ी कार्रवाई, बेंगलुरु पुलिस की SI और दो हेड कांस्टेबल 40 हजार की रिश्वत लेते ट्रैप

दहेज प्रताड़ना के मुकदमे की जांच के लिए जयपुर आई बेंगलुरु पुलिस की टीम ने ली घूस.

ACB Action
एसीबी की गिरफ्त में आरोपी (Source : Rajasthan ACB)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : June 14, 2026 at 3:09 PM IST

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जयपुर: भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) राजस्थान ने जयपुर में एक बड़ा धमाका करते हुए बेंगलुरु पुलिस के तीन पुलिसकर्मियों को रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया है. इनमें एक महिला सब इंस्पेक्टर (एसआई) और दो हेड कांस्टेबल शामिल हैं. उन्होंने दहेज प्रताड़ना के एक मामले में राहत देने के एवज में परिवादी से 40 हजार रुपए की रिश्वत ली. जैसे ही उन्होंने परिवादी से रिश्वत की रकम ली. घात लगाकर बैठी एसीबी की टीम ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया. अब एसीबी की टीम बेंगलुरु पुलिस की महिला एसआई और दो हेड कांस्टबलों से पूछताछ में जुटी है.

एसीबी ने रविवार को सुबह जयपुर के एक होटल में ट्रैप की कार्रवाई को अंजाम दिया है. इस दौरान महिला एसआई की तबीयत बिगड़ गई. टीम ने उसे चिकित्सा सुविधा मुहैया करवाई. बताया जा रहा है कि अनीता को बीपी की समस्या है.

पुत्रवधु ने दर्ज करवाया दहेज का मुकदमा : एसीबी के डीजी गोविंद गुप्ता ने बताया कि परिवादी ने एसीबी को शिकायत दी थी. उन्होंने अपनी शिकायत में बताया कि उनकी पुत्रवधु ने बेंगलुरु के एचएएल थाने में दहेज मांगने का एक मामला दर्ज करवा रखा है. इस मामले की जांच के लिए थाने की महिला उप निरीक्षक (एसआई) अनीथा के., हेड कांस्टेबल यतीश और उलवप्पा जयपुर आए हैं. परिवादी के खिलाफ केस को हल्का करने और परिजनों को आरोपों से बरी करने के बदले उन्होंने दो लाख रुपए की रिश्वत मांगी. अनीथा के साथ आए हेड कांस्टेबल उपवप्पा परिवादी को कॉल कर होटल मिलने बुला रहा है.

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दो लाख का इंतजाम कर लाने को कहा : उन्होंने बताया कि एसीबी के डीआईजी ओमप्रकाश मीना के सुपरविजन में एसीबी चौकी, जयपुर नगर-प्रथम की टीम ने सत्यापन किया तो दो लाख रुपए की रिश्वत मांगने की शिकायत सही पाई गई. आरोपियों ने परिवादी को दो लाख रुपए की व्यवस्था करके लाने को कहा. एएसपी भूपेंद्र के नेतृत्व में एसीबी चौकी, जयपुर नगर प्रथम की टीम ने कार्रवाई करते हुए हेड कांस्टेबल उलवप्पा को 40 हजार रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया.

एसीबी दर्ज करेगी मुकदमा : उन्होंने बताया, एक हेड कांस्टेबल की गिरफ्तारी के बाद बेंगलुरु पुलिस की टीम के बाकि दो सदस्य एसआई अनीथा के. और हेड कांस्टेबल यतीश से पूछताछ में उनकी भूमिका भी सामने आई. जिस पर एसीबी की टीम ने उन्हें भी गिरफ्तार कर लिया. अब एसीबी के अधिकारी आरोपियों से पूछताछ कर रहे हैं. इस मामले में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कर अनुसंधान किया जा रहा है.

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जांच के लिए आई टीम होटल में ठहरी थी : उनका कहना है कि बेंगलुरु पुलिस की महिला एसआई और दो हेड कांस्टेबल परिवादी के खिलाफ दर्ज दहेज प्रताड़ना के एक मामले की जांच के सिलसिले में जयपुर आए थे. वे यहां होटल गणगौर में ठहरे थे. मुकदमे में परिवादी को रियायत देने के लिए उन्होंने रिश्वत की मांग की. एसीबी की टीम ने होटल में ट्रैप की कार्रवाई को अंजाम दिया और तीनों को गिरफ्तार कर लिया. अब एडीजी स्मिता श्रीवास्तव के निर्देशन में आरोपियों से पूछताछ जारी है. उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर अनुसंधान किया जाएगा.

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