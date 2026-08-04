ETV Bharat / state

ब्यावर में सीमेंट संयंत्र पर प्रदूषण फैलाने का आरोप, AAP ने उच्चस्तरीय जांच और किसानों को मुआवजे की मांग उठाई

कीर्ति पाठक ने कहा- रासायनिक अपशिष्ट से फसल, जमीन और स्वास्थ्य पर असर पड़ रहा है. कार्रवाई नहीं हुई तो प्रदेशव्यापी आंदोलन करेगी आप.

AAP Rajasthan President
जयपुर में मीडिया से बातचीत करतीं कीर्ति पाठक (ETV Bharat Jaipur)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : August 4, 2026 at 5:03 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

जयपुर: आम आदमी पार्टी (आप) ने ब्यावर स्थित एक सीमेंट संयंत्र से कथित रूप से फैल रहे प्रदूषण का मुद्दा उठाते हुए राज्य सरकार से मामले की उच्चस्तरीय एवं निष्पक्ष जांच कराने और प्रभावित किसानों को उचित मुआवजा देने की मांग की है. पार्टी ने आरोप लगाया कि संयंत्र से निकलने वाले कथित रासायनिक अपशिष्ट जल के कारण आसपास की कृषि भूमि, फसलें और स्थानीय लोगों का स्वास्थ्य प्रभावित हो रहा है.

आम आदमी पार्टी की प्रदेशाध्यक्ष कीर्ति पाठक ने मंगलवार को जयपुर में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि कथित प्रदूषण के कारण किसानों की उपज प्रभावित हो रही है और कृषि भूमि की उर्वरता लगातार कम होती जा रही है. उन्होंने आरोप लगाया कि प्रदूषित जल के संपर्क में आने से स्थानीय लोगों में विभिन्न प्रकार की स्वास्थ्य संबंधी शिकायतें भी सामने आ रही हैं, जो गंभीर चिंता का विषय है.

आम आदमी पार्टी की प्रदेशाध्यक्ष ने क्या कहा, सुनिए... (ETV Bharat Rajasthan)

पढ़ें : हाई पावर कमेटी का अरावली दौरा: नोडल अधिकारी नियुक्त न होने से भड़के गहलोत, सरकार की नीयत पर उठाए सवाल

500 से ज्यादा किसान बैठे हैं धरने पर : कीर्ति पाठक ने कहा कि इस मुद्दे को लेकर करीब 500 किसान और स्थानीय नागरिक सीमेंट संयंत्र के बाहर लंबे समय से धरने पर बैठे हैं और अपनी मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे हैं. उन्होंने कहा कि किसानों की आजीविका, पर्यावरण संरक्षण और जनस्वास्थ्य जैसे महत्वपूर्ण विषयों की अनदेखी किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं की जा सकती.

कीर्ति पाठक ने राज्य सरकार से मांग की कि पूरे मामले की उच्चस्तरीय और निष्पक्ष जांच कराई जाए तथा प्रदूषण की वैज्ञानिक जांच रिपोर्ट सार्वजनिक की जाए. उन्होंने कहा कि यदि जांच में कंपनी की जिम्मेदारी तय होती है तो प्रभावित किसानों को उचित मुआवजा दिया जाए और रासायनिक अपशिष्ट जल के सुरक्षित एवं वैज्ञानिक निस्तारण की स्थायी व्यवस्था सुनिश्चित की जाए, ताकि भविष्य में किसानों की जमीन, फसलों, पशुधन और आमजन के स्वास्थ्य को किसी प्रकार का नुकसान न पहुंचे.

पढ़ें : ब्यावर में ACB की कार्रवाई: रिश्वतखोर हेड कांस्टेबल का दलाल गिरफ्तार, लेकिन साथी रकम लेकर हुआ फरार

आम आदमी पार्टी के ब्यावर जिलाध्यक्ष शौकीन काठात ने कहा कि पार्टी किसानों के संघर्ष में उनके साथ मजबूती से खड़ी है. उन्होंने कहा कि विकास के नाम पर किसानों, पर्यावरण और आम नागरिकों के स्वास्थ्य से समझौता नहीं किया जा सकता, यदि किसी उद्योग द्वारा पर्यावरणीय मानकों का उल्लंघन किया जा रहा है तो उसके विरुद्ध कानून के अनुसार सख्त कार्रवाई होनी चाहिए.

प्रदेश व्यापी आंदोलन की चेतावनी : कीर्ति पाठक ने राजस्थान सरकार, जिला प्रशासन और राजस्थान प्रदूषण नियंत्रण मंडल से मामले में तत्काल हस्तक्षेप करते हुए निष्पक्ष जांच, दोषियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई तथा प्रभावित किसानों को उचित मुआवजा और राहत उपलब्ध कराने की मांग की है. उन्होंने चेतावनी दी कि यदि शीघ्र प्रभावी कार्रवाई नहीं की गई और किसानों को न्याय नहीं मिला तो किसानों एवं स्थानीय नागरिकों के साथ मिलकर प्रदेशव्यापी आंदोलन चलाया जाएगा.

TAGGED:

RAJASTHAN AAM AADMI PARTY
BEAWAR POLLUTION CASE
प्रदूषण फैलाने का आरोप
AAP RAJASTHAN

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.