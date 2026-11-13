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अब कृषि जमीन पर मकान-दुकान बनाना होगा आसान, 30 दिन में मिलेगा 90ए प्रमाण-पत्र, जानिए पूरी प्रोसेस

जयपुर के नजदीक स्थित कृषि भूमि ( ETV Bharat Jaipur )

जयपुर: शहरों के आसपास अपनी खेती की जमीन पर मकान, दुकान या कॉलोनी बनाने की योजना बना रहे लोगों के लिए राहत की खबर है. अब कृषि जमीन को गैर कृषि कार्य में लेने की अनुमति यानी 90ए करवाने के लिए सरकारी दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे. राज्य सरकार ने इसकी पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन कर दी है. नई व्यवस्था में आवेदक खुद पोर्टल पर जरूरी दस्तावेज अपलोड कर सकेगा, सरकारी फीस जमा करा सकेगा और ले-आउट प्लान भी पास कराने के लिए साथ में आवेदन कर सकेगा. सबसे बड़ी बात यह है कि ऑनलाइन आवेदन और जरूरी प्रक्रिया पूरी होने के बाद पोर्टल से 90ए का प्रमाण-पत्र जारी हो जाएगा. वहीं, आवेदन मिलने के 30 दिन के अंदर संबंधित अधिकारी ने जरूरी कार्रवाई नहीं की तो सिस्टम अपने आप नामांतरण की प्रक्रिया शुरू कर देगा.

पोर्टल पर ही पता चल जाएगा कितना देना है शुल्क: यूडीएच मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने बताया कि नगरीय विकास विभाग ने राजस्थान अर्बन एरिया (यूज ऑफ एग्रीकल्चर लैंड फॉर नॉन एग्रीकल्चरल पर्पज एंड अलॉटमेंट) रूल्स, 2026 की अधिसूचना जारी की है. इसके तहत प्रदेश के सभी शहरी निकायों के लिए एक ही ऑनलाइन पोर्टल बनाया गया है. इसमें विकास प्राधिकरण, नगर सुधार न्यास, नगर निगम, नगर परिषद और नगर पालिकाएं शामिल होंगी. नई व्यवस्था में जमीन मालिक को सबसे पहले पोर्टल पर यह जांचने की सुविधा मिलेगी कि उसकी कृषि जमीन का दूसरे काम में उपयोग किया जा सकता है या नहीं. इसके बाद जमीन के रूपांतरण के लिए कितना प्रीमियम यानी सरकारी शुल्क देना होगा, इसकी गणना भी पोर्टल पर ही हो जाएगी. आवेदक ऑनलाइन शुल्क जमा कराने के साथ जरूरी दस्तावेज अपलोड कर सकेगा. आवेदन कहां तक पहुंचा है और उस पर क्या कार्रवाई हुई है, इसकी जानकारी भी ऑनलाइन मिलती रहेगी.