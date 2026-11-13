अब कृषि जमीन पर मकान-दुकान बनाना होगा आसान, 30 दिन में मिलेगा 90ए प्रमाण-पत्र, जानिए पूरी प्रोसेस
यूडीएच मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने स्पष्ट किया कि हर कृषि जमीन का उपयोग बदलने की अनुमति नहीं मिलेगी
Published : November 13, 2026 at 8:45 PM IST
जयपुर: शहरों के आसपास अपनी खेती की जमीन पर मकान, दुकान या कॉलोनी बनाने की योजना बना रहे लोगों के लिए राहत की खबर है. अब कृषि जमीन को गैर कृषि कार्य में लेने की अनुमति यानी 90ए करवाने के लिए सरकारी दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे. राज्य सरकार ने इसकी पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन कर दी है. नई व्यवस्था में आवेदक खुद पोर्टल पर जरूरी दस्तावेज अपलोड कर सकेगा, सरकारी फीस जमा करा सकेगा और ले-आउट प्लान भी पास कराने के लिए साथ में आवेदन कर सकेगा. सबसे बड़ी बात यह है कि ऑनलाइन आवेदन और जरूरी प्रक्रिया पूरी होने के बाद पोर्टल से 90ए का प्रमाण-पत्र जारी हो जाएगा. वहीं, आवेदन मिलने के 30 दिन के अंदर संबंधित अधिकारी ने जरूरी कार्रवाई नहीं की तो सिस्टम अपने आप नामांतरण की प्रक्रिया शुरू कर देगा.
पोर्टल पर ही पता चल जाएगा कितना देना है शुल्क: यूडीएच मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने बताया कि नगरीय विकास विभाग ने राजस्थान अर्बन एरिया (यूज ऑफ एग्रीकल्चर लैंड फॉर नॉन एग्रीकल्चरल पर्पज एंड अलॉटमेंट) रूल्स, 2026 की अधिसूचना जारी की है. इसके तहत प्रदेश के सभी शहरी निकायों के लिए एक ही ऑनलाइन पोर्टल बनाया गया है. इसमें विकास प्राधिकरण, नगर सुधार न्यास, नगर निगम, नगर परिषद और नगर पालिकाएं शामिल होंगी. नई व्यवस्था में जमीन मालिक को सबसे पहले पोर्टल पर यह जांचने की सुविधा मिलेगी कि उसकी कृषि जमीन का दूसरे काम में उपयोग किया जा सकता है या नहीं. इसके बाद जमीन के रूपांतरण के लिए कितना प्रीमियम यानी सरकारी शुल्क देना होगा, इसकी गणना भी पोर्टल पर ही हो जाएगी. आवेदक ऑनलाइन शुल्क जमा कराने के साथ जरूरी दस्तावेज अपलोड कर सकेगा. आवेदन कहां तक पहुंचा है और उस पर क्या कार्रवाई हुई है, इसकी जानकारी भी ऑनलाइन मिलती रहेगी.
पढ़ें: जगपुरा में 832 फ्लैट की उम्मेदपुरा योजना लॉन्च: 4.48 लाख में EWS और 10.73 लाख में मिलेगा LIG का फ्लैट
90ए और ले-आउट प्लान के लिए अलग-अलग इंतजार नहीं: यूडीएच मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने बताया कि अभी तक कृषि जमीन का 90ए करवाने और उस पर कॉलोनी का नक्शा यानी ले-आउट प्लान पास कराने के लिए अलग-अलग आवेदन करना पड़ता था. इससे एक काम पूरा होने के बाद दूसरे काम के लिए इंतजार करना पड़ता था. यूडीएच मंत्री ने बताया कि अब दोनों काम एक साथ शुरू हो सकेंगे. आवेदन करते समय जमीन मालिक को ले-आउट प्लान पास कराने का विकल्प भी मिलेगा. इसे चुनने पर आवेदन एक साथ दो अधिकारियों के पास पहुंच जाएगा. एक अधिकारी जमीन के 90ए रूपांतरण की प्रक्रिया देखेगा, जबकि दूसरा ले-आउट प्लान को मंजूरी देने का काम करेगा. इससे दोनों प्रक्रियाएं समानांतर चलेंगी और समय बचेगा.
फ्री होल्ड पट्टा लेने के बाद निर्माण नहीं किया तो लगेगा जुर्माना: नए नियमों में फ्री होल्ड पट्टे को लेकर सख्ती भी की गई है. अब पट्टा लेने के बाद तय समय में जमीन पर निर्माण नहीं करने पर जुर्माना देना पड़ सकता है. नियमों के अनुसार 20 से 22 साल के बीच आवासीय जमीन की कीमत का सालाना 2 प्रतिशत तक जुर्माना लगाया जा सकेगा. इसके बाद भी 22 साल तक निर्माण नहीं किया गया तो पट्टा अपने आप निरस्त हो जाएगा.
पढ़ें: 159 परिवारों को घर के रूप में मिला दीपावली का तोहफा, यूडीएच मंत्री बोले- अभी और योजनाएं आएंगी
पहले चार महीने से एक साल तक अटकी रहती थी फाइल: अब तक कृषि जमीन का उपयोग बदलवाने यानी 90ए की मंजूरी लेने में लोगों को चार महीने से लेकर एक साल तक इंतजार करना पड़ता था. कई बार फाइलें अधिकारियों के पास लंबित रहती थीं और आवेदकों को बार-बार दफ्तरों के चक्कर लगाने पड़ते थे. नई ऑनलाइन व्यवस्था का मकसद इसी देरी और मनमानी पर रोक लगाना है, ताकि जमीन मालिकों को तय समय में अनुमति मिल सके. यूडीएच मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने स्पष्ट किया कि हर कृषि जमीन का उपयोग बदलने की अनुमति नहीं मिलेगी. कुछ जमीनों को नए नियमों में भी रूपांतरण से बाहर रखा गया है.
इन जमीनों पर नहीं मिलेगी 90ए की मंजूरी:
- वन भूमि और वन्यजीव अभयारण्य की प्रतिबंधित जमीन.
- नदी, नाले, तालाब, झील और जलाशयों की जमीन.
- ऐतिहासिक स्मारकों के 200 मीटर के दायरे में आने वाली जमीन.
- सरकार की ओर से अधिग्रहण की जाने वाली जमीन.
- सरकारी विभागों के नाम दर्ज जमीन.
- न्यायालय की ओर से प्रतिबंधित जमीन या भूखंड.
- निर्धारित सीमा में आने वाली राजमार्ग और रेलवे की प्रतिबंधित जमीन.
- कब्रिस्तान और श्मशान की जमीन.
पढ़ें: भरतपुर की सेक्टर-13 योजना: 20 साल का इंतजार, 3 हजार किसानों को ना पट्टा, ना मुआवजा, आवेदक भी निराश
पढ़ें: भरतपुर की सेक्टर 13 योजना: 20 साल में उलझी सबसे विवादित स्कीम, जमीन गई, खेती रुकी, आवेदन डूबे