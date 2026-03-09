ETV Bharat / state

चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती में न्यूनतम कट ऑफ नहीं, हाईकोर्ट ने प्रमुख कार्मिक सचिव से मांगा हलफनामा

हाइकोर्ट ने सरकारी भर्ती प्रक्रिया में बेहद कम कट-ऑफ अंक को लेकर गहरी चिंता व्यक्त की.

राजस्थान हाईकोर्ट
राजस्थान हाईकोर्ट (फोटो ईटीवी भारत)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : March 9, 2026 at 8:06 AM IST

जयपुर: राजस्थान हाईकोर्ट ने चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती-2024 में न्यूनतम कट ऑफ नहीं रखने और 0.003 अंक लाने वालों का चयन करने से जुड़े मामले में प्रमुख कार्मिक सचिव से शपथ पत्र पेश करने को कहा है. अदालत ने उनसे पूछा है कि ऐसा करने के पीछे क्या कारण रहे और इस स्थिति को सुधारने के लिए क्या कदम उठाए जाएंगे. जस्टिस आनंद शर्मा की एकलपीठ ने यह आदेश विनोद कुमार की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए.

अदालत ने अपने आदेश में कहा कि यह स्थिति चौंकाने वाली है और इस पर गंभीर विचार किया जाना चाहिए. राज्य सरकार से अपेक्षा की जाती है कि आरक्षित श्रेणी के लिए भर्ती में न्यूनतम मानकों को सुनिश्चित किया जाना चाहिए, ताकि उम्मीदवार बुनियादी कर्तव्य को संतोष रूप से निभाने में सक्षम हो. फिर चाहे भर्ती चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की क्यों ना हो, एक व्यक्ति जो नकारात्मक या जीरो नंबर प्राप्त करता है, उसे उचित रूप से भर्ती के लिए उपयुक्त नहीं माना जा सकता. अदालत ने कहा कि यह स्थिति दर्शाती है कि या तो परीक्षा का स्तर अनावश्यक रूप से कठिन था या इसके लिए उचित मानक नहीं बनाए गए थे, यह दोनों स्थिति ही ठीक नहीं है.

याचिका में अधिवक्ता हरेंद्र नील ने बताया कि कर्मचारी चयन आयोग ने 12 दिसंबर 2024 को चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के 52 हजार से अधिक पदों पर भर्ती निकली थी. जिसमें यह याचिकाकर्ता ने ओबीसी भूतपूर्व सैनिक श्रेणी में आवेदन किया था. लिखित परीक्षा में याचिकाकर्ता के 0.65 अंक आए और गत 16 जनवरी को जारी परिणाम में उसे चयन प्रक्रिया से बाहर कर दिया गया. याचिका में कहा गया की नियुक्ति के लिए भर्ती में कोई न्यूनतम अंक लाने की बाध्यता नहीं रखी गई थी. ऐसे में पद रिक्त रहने पर नेगेटिव अंक लाने वाले अभ्यर्थी का भी चयन किया जाना चाहिए था. याचिका में दावा किया गया कि भर्ती में एक वर्ग की कट ऑफ 0.003 आई है. ऐसे में याचिकाकर्ता को भी नियुक्ति दी जाए जिस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने प्रमुख कार्मिक सचिव से शपथ पत्र पेश कर जानकारी देने को कहा है.

