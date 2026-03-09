ETV Bharat / state

चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती में न्यूनतम कट ऑफ नहीं, हाईकोर्ट ने प्रमुख कार्मिक सचिव से मांगा हलफनामा

जयपुर: राजस्थान हाईकोर्ट ने चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती-2024 में न्यूनतम कट ऑफ नहीं रखने और 0.003 अंक लाने वालों का चयन करने से जुड़े मामले में प्रमुख कार्मिक सचिव से शपथ पत्र पेश करने को कहा है. अदालत ने उनसे पूछा है कि ऐसा करने के पीछे क्या कारण रहे और इस स्थिति को सुधारने के लिए क्या कदम उठाए जाएंगे. जस्टिस आनंद शर्मा की एकलपीठ ने यह आदेश विनोद कुमार की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए.

अदालत ने अपने आदेश में कहा कि यह स्थिति चौंकाने वाली है और इस पर गंभीर विचार किया जाना चाहिए. राज्य सरकार से अपेक्षा की जाती है कि आरक्षित श्रेणी के लिए भर्ती में न्यूनतम मानकों को सुनिश्चित किया जाना चाहिए, ताकि उम्मीदवार बुनियादी कर्तव्य को संतोष रूप से निभाने में सक्षम हो. फिर चाहे भर्ती चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की क्यों ना हो, एक व्यक्ति जो नकारात्मक या जीरो नंबर प्राप्त करता है, उसे उचित रूप से भर्ती के लिए उपयुक्त नहीं माना जा सकता. अदालत ने कहा कि यह स्थिति दर्शाती है कि या तो परीक्षा का स्तर अनावश्यक रूप से कठिन था या इसके लिए उचित मानक नहीं बनाए गए थे, यह दोनों स्थिति ही ठीक नहीं है.