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कहीं बहुमत का दम, तो कहीं जोड़तोड़ का खेल, कल तय होंगे 37 जिला प्रमुख

राज्य निर्वाचन आयोग, जयपुर ( ETV Bharat Jaipur )

जयपुर: राजस्थान में पंचायतीराज चुनाव के नतीजों के बाद अब ग्रामीण सत्ता की सबसे बड़ी कुर्सी यानी जिला प्रमुख पद को लेकर सियासी घमासान तेज हो गया है. प्रदेश की 37 जिला परिषदों में 25 नवंबर को जिला प्रमुख के चुनाव होंगे. भाजपा और कांग्रेस दोनों ने अपने-अपने समर्थित जिला परिषद सदस्यों को एकजुट रखने और बहुमत का आंकड़ा जुटाने के लिए पूरी ताकत झोंक दी है. कई जिलों में सदस्यों की बाड़ेबंदी की गई है. वहीं, प्रत्याशियों के नाम अंतिम समय तक गोपनीय रखने की रणनीति अपनाई जा रही है.राज्य निर्वाचन आयोग के चुनाव कार्यक्रम के अनुसार, उप जिला प्रमुख के चुनाव 26 नवंबर को होंगे. इसके बाद 27 नवंबर को पंचायत समिति प्रधान और 28 नवंबर को उप प्रधान के चुनाव कराए जाएंगे.