कहीं बहुमत का दम, तो कहीं जोड़तोड़ का खेल, कल तय होंगे 37 जिला प्रमुख
जिला परिषद सदस्यों की खरीद-फरोख्त की आशंका, पार्टियों ने होटलों में ठहराए सदस्य.
Published : November 24, 2026 at 5:25 PM IST
जयपुर: राजस्थान में पंचायतीराज चुनाव के नतीजों के बाद अब ग्रामीण सत्ता की सबसे बड़ी कुर्सी यानी जिला प्रमुख पद को लेकर सियासी घमासान तेज हो गया है. प्रदेश की 37 जिला परिषदों में 25 नवंबर को जिला प्रमुख के चुनाव होंगे. भाजपा और कांग्रेस दोनों ने अपने-अपने समर्थित जिला परिषद सदस्यों को एकजुट रखने और बहुमत का आंकड़ा जुटाने के लिए पूरी ताकत झोंक दी है. कई जिलों में सदस्यों की बाड़ेबंदी की गई है. वहीं, प्रत्याशियों के नाम अंतिम समय तक गोपनीय रखने की रणनीति अपनाई जा रही है.राज्य निर्वाचन आयोग के चुनाव कार्यक्रम के अनुसार, उप जिला प्रमुख के चुनाव 26 नवंबर को होंगे. इसके बाद 27 नवंबर को पंचायत समिति प्रधान और 28 नवंबर को उप प्रधान के चुनाव कराए जाएंगे.
37 जिलों में होगा चुनाव, चार जिलों में दिसंबर में होगी प्रक्रिया: राज्य निर्वाचन आयोग के कार्यक्रम के अनुसार प्रदेश की 41 जिला परिषदों में से फिलहाल 37 जिला परिषदों में जिला प्रमुख चुने जाएंगे. शेष चार जिले कोटा, बारां, करौली और श्रीगंगानगर में जिला प्रमुख के चुनाव दिसंबर में होंगे. इन जिलों में मौजूदा जिला प्रमुखों और पंचायत समिति प्रधानों का कार्यकाल दिसंबर में पूरा होना है.इन चार जिलों में जिला परिषद और पंचायत समिति सदस्यों की मतगणना 17 दिसंबर को होगी. इसके बाद 22 दिसंबर को जिला प्रमुख, 23 दिसंबर को उप जिला प्रमुख, 24 दिसंबर को प्रधान और 25 दिसंबर को उप प्रधान का चुनाव होगा.
पढ़ें: पंचायत चुनाव में कांग्रेस की जीत से उत्साहित डोटासरा बोले-एकजुटता ने दिलाई विजय...दावा-2028 में दो तिहाई बहुमत से बनाएंगे सरकार
चुनाव का कार्यक्रम इस प्रकार रहेगा.
- सुबह 10 बजे: निर्वाचित सदस्यों की बैठक और चुनाव प्रक्रिया शुरू होगी.
- सुबह 11 बजे तक: प्रत्याशियों के नामांकन होंगे.
- सुबह 11.30 बजे:नामांकन पत्रों की जांच होगी.
- दोपहर 1 बजे तक: नाम वापसी होगी. चुनाव चिन्ह का आवंटन होगा.
- दोपहर 3 बजे से शाम 5 बजे तक: मतदान होगा.
- मतदान समाप्ति के बाद: मतगणना और परिणाम की घोषणा होगी.
कांग्रेस को 23, भाजपा को 5 जिलों में स्पष्ट बहुमत: जिला परिषद सदस्यों के चुनाव परिणामों के बाद सामने आए राजनीतिक समीकरणों में कांग्रेस का पलड़ा भारी नजर आ रहा है. 37 जिला परिषदों में कांग्रेस को 23 और भाजपा को 5 जिलों में स्पष्ट बहुमत मिला है. राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी (आरएलपी) को नागौर में बहुमत मिला है.वहीं, 8 जिलों में किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला है. इन जिलों में बालोतरा, बांसवाड़ा, डीडवाना-कुचामन, डीग, डूंगरपुर, खैरथल-तिजारा, प्रतापगढ़ और सलूंबर शामिल हैं. यहां निर्दलीय और छोटे दलों के सदस्य जिला प्रमुख चुनाव में निर्णायक भूमिका निभाएंगे.
पढ़ें:KirodiLal Meena: पंचायत चुनाव में हार के बाद किरोड़ी के बयान से मची हलचल, पहले खट्टर का दिया उदाहरण....अब दी ये सफाई
भाजपा-कांग्रेस ने शुरू की सदस्यों की बाड़ेबंदी: जिला प्रमुख चुनाव को लेकर दोनों प्रमुख दलों ने अपनी रणनीति तेज कर दी है. भाजपा और कांग्रेस अपने समर्थित जिला परिषद सदस्यों को एकजुट रखने के लिए प्रयास कर रही हैं. जिन जिलों में स्पष्ट बहुमत नहीं है, वहां दूसरे दलों और निर्दलीय सदस्यों से संपर्क साधा जा रहा है.दोनों पार्टियां जिला प्रमुख और उप जिला प्रमुख पदों के प्रत्याशियों के नाम अंतिम समय तक गोपनीय रख रही हैं. मंगलवार देर रात तक नामों पर सहमति बनाने की कवायद जारी रहने की संभावना है. कई जगह नामांकन के समय ही प्रत्याशियों के नाम सामने आएंगे.कांग्रेस ने भाजपा पर सदस्यों को प्रलोभन देने और राजनीतिक दबाव बनाने के आरोप भी लगाए हैं. दूसरी तरफ भाजपा भी उन जिलों में सत्ता हासिल करने की रणनीति बना रही है, जहां उसके पास स्पष्ट बहुमत नहीं है.
दलबदल कानून और पार्टी व्हिप लागू नहीं: पंचायतीराज संस्थाओं के जिला प्रमुख चुनाव में विधानसभा और लोकसभा की तरह दलबदल विरोधी कानून और पार्टी व्हिप का प्रावधान लागू नहीं होता. ऐसे में जिला परिषद सदस्य दूसरी पार्टी के प्रत्याशी के पक्ष में मतदान कर सकते हैं. पार्टी बदलने या क्रॉस वोटिंग करने मात्र से उनकी सदस्यता समाप्त नहीं होती.यही वजह है कि स्पष्ट बहुमत होने के बावजूद राजनीतिक दलों को अपने सदस्यों को एकजुट रखने की चुनौती रहती है. वहीं, कम संख्या होने के बावजूद जोड़तोड़ और निर्दलीय सदस्यों के समर्थन से कोई दल जिला प्रमुख की कुर्सी हासिल कर सकता है.
पढ़ें: पंचायत चुनाव में हार पर बोले शेखावत- जनता का जनादेश स्वीकार, अब हर स्तर पर होगा आत्ममंथन
चूरू में राजेंद्र राठौड़ की प्रतिष्ठा दांव पर:जिला प्रमुख चुनाव में भाजपा और कांग्रेस के कई बड़े नेताओं की राजनीतिक प्रतिष्ठा भी दांव पर लगी है. चूरू जिला परिषद पर सबकी नजर रहेगी. यहां वरिष्ठ भाजपा नेता राजेंद्र राठौड़ की पुत्रवधू कनिका सिंह जिला प्रमुख पद की दावेदार मानी जा रही हैं.चूरू में जिला प्रमुख का चुनाव राजेंद्र राठौड़ के राजनीतिक प्रभाव और उनके सियासी कमबैक की संभावनाओं से जोड़कर देखा जा रहा है. ऐसे में यहां का परिणाम प्रदेश की राजनीति में भी चर्चा का विषय रहेगा.वहीं, नागौर में आरएलपी के सामने अपना जिला प्रमुख बनाने की चुनौती है. पार्टी को यहां स्पष्ट बहुमत मिला है. ऐसे में नागौर में आरएलपी की स्थिति मजबूत मानी जा रही है.
पढ़ें: जिला प्रमुख चुनाव से पहले गरमाई सियासत, गहलोत बोले- पुलिस और प्रशासन पर दबाव बना रही भाजपा सरकार
पढ़ें: पंचायत चुनाव के मैदान में बीजेपी चारों खाने चित्त, एक्सपर्ट से जानिये बीजेपी की हार व कांग्रेस की जीत के 8 बड़े कारण
पढ़ें: Exclusive: पंचायत चुनाव में भाजपा की हार पर बोले गहलोत, 'जनता ने 3 साल का तोहफा चुनाव परिणाम से दिया'