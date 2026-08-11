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पंचायत चुनाव से पहले प्रशासनिक फेरबदल: 183 RAS अधिकारियों के तबादले, 134 SDM और 12 ADM बदले

जयपुर: निकाय-पंचायत चुनाव की तैयारियों के बीच राज्य सरकार ने अब प्रशासनिक ढांचे में बड़ी सर्जरी करना शुरू कर दिया है. सोमवार देर रात जहां 69 भारतीय वन सेवा के अधिकारियों के तबादले किए गए थे, तो वहीं अब मंगलवार शाम को राज्य सरकार ने राजस्थान प्रशासनिक सेवा में बड़ी सर्जरी करते हुए 183 आरएएस अधिकारियों की जंबो तबादला सूची जारी की है. इस संबंध में कार्मिक विभाग ने आदेश जारी कर दिए हैं. दिलचस्प यह है कि तबादला सूची के जरिए 12 एडीएम और 134 एसडीएम बदले गए हैं. बड़े स्तर पर एसडीएम बदले जाने को निकाय पंचायत चुनाव की तैयारी से जोड़कर देखा जा रहा है.

चुनाव आयोग ने भी की थी तब बादलों की सिफारिश: निकाय और पंचायत चुनाव के मद्देनजर राज्य निर्वाचन आयोग ने भी सरकार से एसडीएम और एडीएम स्तर के अधिकारियों को बदलने की सिफारिश की थी. इसके बाद अब राज्य सरकार ने तबादला सूची जारी की है. वंही, तबादला सूची में ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर के विशिष्ट सहायक कालूराम सहित तीन आरएएस अधिकारियों को आगामी आदेशों तक एपीओ किया गया है. उनकी जगह त्रिलोक चंद मीणा को मंत्री नागर का विशिष्ट सहायक लगाया गया है. इनमें सीकरी एसडीएम मोनिका सामोर और जैसलमेर के एसडीएम रामलाल मीणा का नाम भी शामिल है.

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