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पंचायत चुनाव से पहले प्रशासनिक फेरबदल: 183 RAS अधिकारियों के तबादले, 134 SDM और 12 ADM बदले

12 एडीएम भी बदले, ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर के विशिष्ट सहायक सहित तीन आरएएस अधिकारी एपीओ.

183 RAS अधिकारियों के तबादले
183 RAS अधिकारियों के तबादले (ETV Bharat Jaipur)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : August 11, 2026 at 4:21 PM IST

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जयपुर: निकाय-पंचायत चुनाव की तैयारियों के बीच राज्य सरकार ने अब प्रशासनिक ढांचे में बड़ी सर्जरी करना शुरू कर दिया है. सोमवार देर रात जहां 69 भारतीय वन सेवा के अधिकारियों के तबादले किए गए थे, तो वहीं अब मंगलवार शाम को राज्य सरकार ने राजस्थान प्रशासनिक सेवा में बड़ी सर्जरी करते हुए 183 आरएएस अधिकारियों की जंबो तबादला सूची जारी की है. इस संबंध में कार्मिक विभाग ने आदेश जारी कर दिए हैं. दिलचस्प यह है कि तबादला सूची के जरिए 12 एडीएम और 134 एसडीएम बदले गए हैं. बड़े स्तर पर एसडीएम बदले जाने को निकाय पंचायत चुनाव की तैयारी से जोड़कर देखा जा रहा है.

चुनाव आयोग ने भी की थी तब बादलों की सिफारिश: निकाय और पंचायत चुनाव के मद्देनजर राज्य निर्वाचन आयोग ने भी सरकार से एसडीएम और एडीएम स्तर के अधिकारियों को बदलने की सिफारिश की थी. इसके बाद अब राज्य सरकार ने तबादला सूची जारी की है. वंही, तबादला सूची में ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर के विशिष्ट सहायक कालूराम सहित तीन आरएएस अधिकारियों को आगामी आदेशों तक एपीओ किया गया है. उनकी जगह त्रिलोक चंद मीणा को मंत्री नागर का विशिष्ट सहायक लगाया गया है. इनमें सीकरी एसडीएम मोनिका सामोर और जैसलमेर के एसडीएम रामलाल मीणा का नाम भी शामिल है.

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इन प्रमुख अधिकारियों के भी हुए तबादले: वहीं, जिन प्रमुख अधिकारियों के भी तबादले किए गए हैं उनमें मुख्यमंत्री के ओएसडी योगेश श्रीवास्तव को अब गंगानगर शुगर मिल का महाप्रबंधक लगाया गया है. राजवीर चौधरी को सचिव नगर विकास न्यास सीकर, अनिल शर्मा को जिला रसद अधिकारी उदयपुर, सोहन सिंह नरूका को सचिव भरतपुर विकास प्राधिकरण और वर्षा शर्मा को संपदा प्रबंधक राजस्थान हाउसिंग बोर्ड जयपुर के पद लगाया गया है.

यहां बदले एडीएम

  • नरेश बुनकर- एडीएम (सीलिंग )पाली
  • हरफूल पंकज- एडीएम अलवर
  • अशोक शर्मा- एडीएम कोटपूतली बहरोड
  • राजकुमार कस्वा- एडीएम राजसमंद
  • योगेश कुमार डागुर- एडीएम डीग
  • पुष्पा हरवानी- एडीएम (शाहबाद ) बारां
  • अरविंद शर्मा- एडीएम भरतपुर
  • नरेंद्र मीणा- एडीएम मालपुरा
  • रामचंद्र खटीक- एडीएम झालावाड़
  • राजीव शर्मा -एडीएम दौसा के पद पर लगाया गया है.

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