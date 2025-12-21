ETV Bharat / state

फरवरी-मार्च में छात्रों की परीक्षा, नहीं घटाया जाएगा सिलेबस, लेकिन ऐसे दी जा सकती है राहत

राजस्थान में सभी स्कूलों को 31 जनवरी तक हर हाल में सिलेबस पूरा कराने के निर्देश.

Rajasthan Boards Exam
फरवरी और मार्च में छात्रों की परीक्षा (ETV Bharat File Photo)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : December 21, 2025 at 6:31 PM IST

3 Min Read
जयपुर: प्रदेश के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले लाखों छात्रों और शिक्षकों पर एक साथ दबाव बढ़ गया है. शिक्षा विभाग ने सभी स्कूलों को 31 जनवरी तक हर हाल में सिलेबस पूरा कराने के निर्देश जारी किए हैं. ये आदेश ऐसे समय आया है, जब शिक्षक पिछले डेढ़ से दो महीने से एसआईआर का कार्य में लगे हैं. अब 10वीं, 12वीं सहित अन्य कक्षाओं की वार्षिक परीक्षाएं और समान परीक्षा फरवरी-मार्च में प्रस्तावित हैं, लेकिन शिक्षण कार्य के लिए वास्तविक समय कम बचा है. ऐसे में सिलेबस घटाने की मांग उठ रही है. हालांकि, शिक्षा शासन सचिव में स्पष्ट किया कि सिलेबस नहीं घटाया जाएगा. एग्जाम पैटर्न के जरिए जरूर राहत दी जा सकती है.

अवकाश और गैर-शैक्षणिक कार्यों ने घटाया पढ़ाई का समय : स्कूलों में दिसंबर-जनवरी में पढ़ाई के दिन लगातार कम होते गए। शिक्षक संघ एकीकृत के प्रदेश अध्यक्ष डॉ. रनजीत मीणा ने कहा कि पहले एसआईआर का काम, फिर 19-20 दिसंबर को राज्य स्तरीय शिक्षक सम्मेलन, 25 दिसंबर से 5 जनवरी तक शीतकालीन अवकाश रहेंगे। इसके अलावा मकर संक्रांति, 26 जनवरी सहित रविवार के अवकाश रहेंगे. इन सबको मिलाकर जनवरी अंत तक करीब 22 दिन कक्षाएं नहीं लग सकेंगी. इसके अलावा जनवरी में प्रैक्टिकल परीक्षाओं में भी शिक्षक व्यस्त रहेंगे.

किसने क्या कहा, सुनिए... (ETV Bharat Jaipur)

एसआईआर और आगे जनगणना जैसे कार्य से बढ़ी चुनौती : शिक्षकों के मुताबिक एसआईआर का काम अभी पूरी तरह समाप्त नहीं हुआ है. वहीं, आगे जनगणना जैसे कार्यों में भी शिक्षकों की ड्यूटी लगने की संभावना है. ऐसे में शिक्षण कार्य के लिए समय और सिमट गया है. शिक्षक संघ एकीकृत ने स्पष्ट कहा कि फिलहाल कोर्स ज्यादा है और समय बेहद कम. इस अवधि में गुणवत्तापूर्ण तरीके से सिलेबस पूरा कर पाना व्यावहारिक नहीं है और फिर यदि परीक्षा परिणाम कमजोर आते हैं तो इसका ठीकरा सरकारी स्कूलों पर फूटेगा और प्रवेश उत्सव पर भी इसका सीधा असर पड़ेगा. इसी दबाव को देखते हुए उन्होंने मांग की है कि या तो सिलेबस में कटौती की जाए या प्रश्नपत्र तैयार करते समय अधिक विकल्प (Optional Questions) दिए जाएं, ताकि छात्र अधूरे पाठ्यक्रम के कारण नुकसान में न रहें.

पढ़ें : अर्द्धवार्षिक परीक्षाएं : छात्रों का कोर्स अधूरा, मंत्री बोले- शिक्षक एक्स्ट्रा क्लास लेकर कराएं कोर्स पूरा

शिक्षा विभाग का पक्ष : उधर, शिक्षा शासन सचिव कृष्ण कुणाल ने दो टूक कहा कि सिलेबस में किसी तरह की कटौती नहीं की जा रही है, क्योंकि मौजूदा सिलेबस का सीधा संबंध अगली कक्षा में पढ़ाए जाने वाले पाठ्यक्रम से होता है. यदि अभी कटौती की गई तो छात्रों को आगे चलकर शैक्षणिक नुकसान उठाना पड़ सकता है. हालांकि, विभाग ने ये भी संकेत दिए हैं कि छात्रों को एग्जाम पैटर्न में पॉलिसी स्तर पर निर्णय लेते हुए राहत दी जा सकती है.

अधूरी तैयारी के साथ परीक्षा देने की मजबूरी : वर्तमान हालात में शिक्षक समयाभाव से जूझ रहे हैं. छात्र अधूरे सिलेबस के साथ परीक्षा की ओर बढ़ रहे हैं और यदि जल्द ही कोई उचित फैसला नहीं लिया गया तो इसका असर परिणाम, छात्रों के मनोबल और सरकारी स्कूलों की छवि तीनों पर पड़ सकता है.

