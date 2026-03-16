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बंगाल चुनाव में मारवाड़ी कनेक्शन पर बीजेपी की नजर, राजस्थान के नेता संभालेंगे मोर्चा

प्रवासी राजस्थानियों पर नजर : भाजपा की योजना के मुताबिक राजस्थान से जुड़े नेताओं को उन क्षेत्रों में जिम्मेदारी दी गई है, जहां बड़ी संख्या में राजस्थान मूल के व्यापारी और परिवार रहते हैं. खासतौर पर कोलकाता और उसके आसपास के इलाकों में मारवाड़ी और राजस्थानी समुदाय लंबे समय से बसे हुए हैं. एक अनुमान के अनुसार पश्चिम बंगाल में राजस्थानियों की संख्या 10 से 12 लाख के बीच मानी जा सकती है. इनमें ज्यादातर मारवाड़ी व्यापारी समुदाय हैं, जो व्यापार और उद्योग में इनकी बड़ी भूमिका में है. इन समुदायों का व्यापार और सामाजिक नेटवर्क काफी मजबूत माना जाता है.

जयपुर : पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव की सरगर्मियां तेज हो गई हैं, इसकी गूंज राजस्थान तक सुनाई दे रही है. भारतीय जनता पार्टी ने चुनावी रणनीति के तहत राजस्थान से दो दर्जन से अधिक नेताओं और कार्यकर्ताओं को पश्चिम बंगाल में सक्रिय किया है. इन नेताओं को बंगाल में पार्टी को मजबूत करने के साथ आगामी विधानसभा चुनाव में विजय पताका फहराने का टास्क दिया गया है. पार्टी का मानना है कि राजस्थान और बंगाल के बीच सामाजिक-आर्थिक जुड़ाव चुनावी रणनीति को मजबूत बनाने में अहम भूमिका निभा सकता है. पश्चिम बंगाल में राजस्थानियों की अनुमानित संख्या 10 से 12 लाख के बीच मानी जा सकती है. इनमें ज्यादातर मारवाड़ी व्यापारी समुदाय हैं, जो व्यापार और उद्योग में बड़ी भूमिका निभाते हैं.

भाजपा को उम्मीद है कि इन प्रवासी राजस्थानियों तक सीधे पहुंच बनाने से पार्टी को चुनावी माहौल में सकारात्मक समर्थन मिल सकता है. राजस्थान से गए नेताओं की भूमिका सिर्फ प्रचार तक सीमित नहीं है. उन्हें संगठन को मजबूत करने, बूथ स्तर तक कार्यकर्ताओं से संपर्क बनाने और स्थानीय मुद्दों को समझकर रणनीति बनाने की जिम्मेदारी भी दी गई है. भाजपा के पूर्व महामंत्री और विधायक जितेन्द्र गोठवाल, किसान मोर्चे के प्रदेश अध्यक्ष कैलाश चौधरी सहित कुछ नेताओं को विशेष रूप से व्यापारिक और सामाजिक संगठनों से संवाद बढ़ाने का कार्य सौंपा गया है, ताकि चुनाव के दौरान पार्टी के पक्ष में माहौल तैयार किया जा सके.

इन नेताओं की फौज बंगाल मैदान में :

कैलाश चौधरी, पूर्व केंद्रीय मंत्री जितेंद्र गोठवाल, MLA अतुल भंसाली, MLA अशोक सैनी, पूर्व प्रदेश मंत्री वासुदेव चावला, पूर्व प्रदेश मंत्री पवन दुग्गल, Ex MLA नीरज जैन, अजमेर विष्णु चेतानी, सीकर लादू लाल तेली, भीलवाड़ा शंकर सिंह राजपुरोहित, EX MLA कमलेश पुरोहित, चित्तौड़गढ़ डॉ. मनोज राजोरिया, EX MP देवकिशन मारू, युवा मोर्चा, सहित कार्यकर्ता.

सांस्कृतिक और सामाजिक नेटवर्क : भाजपा की इस रणनीति का एक दूसरा पहलू भी है. पश्चिम बंगाल के कई मजदूर और कामगार राजस्थान के विभिन्न शहरों जैसे जयपुर, जोधपुर और कोटा में काम करते हैं. ऐसे में पार्टी इन दोनों राज्यों के बीच मौजूद सामाजिक संबंधों को चुनावी समर्थन में बदलने की कोशिश कर रही है. माना जा रहा है कि इससे भाजपा को मतदाताओं के बीच अपनी पकड़ मजबूत करने में मदद मिल सकती है. भाजपा का यह प्रयोग 'सांस्कृतिक और सामाजिक नेटवर्क' को चुनावी रणनीति से जोड़ने की कोशिश है. यदि पार्टी इन समुदायों को प्रभावी ढंग से अपने पक्ष में कर पाती है तो पश्चिम बंगाल के चुनाव में इसका असर देखने को मिल सकता है.

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भाजपा प्रदेश महामंत्री श्रवण सिंह बगड़ी ने कहा कि जब भी किसी स्टेट के अंदर चुनाव होते हैं तो वहां राजस्थान के लोगों की भी ड्यूटी लगती है. हर स्टेट में प्रवासी राजस्थानियों की अच्छी संख्या है. व्यवसाय के लिए मारवाड़ी देश के हर कोने में अच्छी संख्या में मिल जाएंगे. पश्चिम बंगाल में चुनाव है वहां पर भी बड़ी संख्या में प्रवासी राजस्थानी रहते हैं, उन प्रवासी राजस्थानियों को भाजपा की नीति और रीति से जोड़ने और केंद्र की मोदी सरकार की ओर से किए गए कार्यों के बारे में जानकारी देने के लिए राजस्थान से बीजेपी ने पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं की एक टीम को भेजा है. वह लगातार प्रवासी राजस्थानियों के साथ में संपर्क कर रही है. इसके साथ ही ये अलग-अलग बंगाल के जिलों में चुनाव की कमान भी संभाल रहे हैं. अगर आगे भी जरूरत पड़ेगी तो भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ के निर्देश पर अन्य पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं को भी भेजा जाएगा.