झारखंड से आ रही नशे की खेप को ANTF ने उत्तर प्रदेश में पकड़ा, 50 लाख रुपए का मादक पदार्थ जब्त

झारखंड से आ रही नशे की खेप को ANTF ने उत्तर प्रदेश में पकड़ा, 50 लाख रुपए का मादक पदार्थ जब्त
आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके पास से 65 हजार रुपए नकद और कार व ट्रक को भी जब्त किया.
Published : April 8, 2026 at 12:08 PM IST
जयपुर : राजस्थान की एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स (एएनटीएफ) ने झारखंड से आ रही नशे की खेप को उत्तर प्रदेश में पकड़ने में सफलता हासिल की है. मथुरा जिले में छह आरोपियों को गिरफ्तार कर करीब 50 लाख रुपए का मादक पदार्थ जब्त किया है. टीम ने तस्करी में प्रयुक्त ट्रक और एक कार भी जब्त की है. आईजी, एएनटीएफ विकास कुमार ने बताया कि एएनटीएफ और राजस्थान CBN ने मिलकर इस कार्रवाई को अंजाम दिया है. CBN को एक ट्रक में झारखंड से नशे की खेप भरकर राजस्थान के रास्ते पंजाब लें जाने की जानकारी मिली थी. इसके बाद एएनटीएफ ने तकनीकी रूप से पीछा कर कार्रवाई को अंजाम दिया.
उन्होंने बताया कि जानकारी मिलने पर एएनटीएफ और CBN की टीम 750 किलोमीटर दूर सुल्तानपुर तक पहुंची. इस टीम के जवानों ने टोलकर्मी और मैकेनिक बनकर टोह ली. नशे की खेप से भरे ट्रक को एस्कॉर्ट करती एसयूवी फतेहपुर सीकरी टोल पर पहुंची. नाकाबंदी देखकर एसयूवी और ट्रक यमुना एक्सप्रेसवे पर चढ़ गया. पीछा कर रही टीम पहले से मथुरा पहुंच गई. टीम ने गाड़ियों को रुकवाने का प्रयास किया तो कार चालक नाकाबंदी तोड़कर भाग निकला. टीम ने फायरिंग कर गाड़ी का टायर पंक्चर कर दिया और कार्रवाई को अंजाम दिया.
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तीन क्विंटल से ज्यादा डोडा चूरा पकड़ा : उन्होंने बताया कि ट्रक में तीन क्विंटल से ज्यादा डोडा चूरा भरा था, इसकी कीमत करीब 50 लाख रुपए है. छह आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके पास से 65 हजार रुपए नकद और कार व ट्रक को भी जब्त किया. इस संबंध में CBN ने मुकदमा दर्ज किया है. उन्होंने बताया कि पंजाब निवासी हरेंद्र सिंह, नवनीत सिंह, गरुजीवन सिंह, मनजीत सिंह, भवानी सिंह और मणिपारस शर्मा को गिरफ्तार किया गया है.
कार में नशे की खेप ले जाते पकड़ा : एएनटीएफ की जालौर टीम ने एक कार में डोडा पोस्त ले जाने की सूचना पर सांकड़ चौकी के पास नाकाबंदी कर एक आरोपी को गिरफ्तार किया. नाकाबंदी तोड़कर भाग रहे आरोपी को गाड़ी का टायर फोड़कर पकड़ा. उन्होंने बताया कि गाड़ी में 27 किलो डोडा पोस्त भरा था. तस्करी के आरोप में जालौर के सरनाऊ निवासी आसुराम को गिरफ्तार किया गया है.