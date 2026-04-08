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झारखंड से आ रही नशे की खेप को ANTF ने उत्तर प्रदेश में पकड़ा, 50 लाख रुपए का मादक पदार्थ जब्त

एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स ( ETV Bharat jaipur )

जयपुर : राजस्थान की एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स (एएनटीएफ) ने झारखंड से आ रही नशे की खेप को उत्तर प्रदेश में पकड़ने में सफलता हासिल की है. मथुरा जिले में छह आरोपियों को गिरफ्तार कर करीब 50 लाख रुपए का मादक पदार्थ जब्त किया है. टीम ने तस्करी में प्रयुक्त ट्रक और एक कार भी जब्त की है. आईजी, एएनटीएफ विकास कुमार ने बताया कि एएनटीएफ और राजस्थान CBN ने मिलकर इस कार्रवाई को अंजाम दिया है. CBN को एक ट्रक में झारखंड से नशे की खेप भरकर राजस्थान के रास्ते पंजाब लें जाने की जानकारी मिली थी. इसके बाद एएनटीएफ ने तकनीकी रूप से पीछा कर कार्रवाई को अंजाम दिया. उन्होंने बताया कि जानकारी मिलने पर एएनटीएफ और CBN की टीम 750 किलोमीटर दूर सुल्तानपुर तक पहुंची. इस टीम के जवानों ने टोलकर्मी और मैकेनिक बनकर टोह ली. नशे की खेप से भरे ट्रक को एस्कॉर्ट करती एसयूवी फतेहपुर सीकरी टोल पर पहुंची. नाकाबंदी देखकर एसयूवी और ट्रक यमुना एक्सप्रेसवे पर चढ़ गया. पीछा कर रही टीम पहले से मथुरा पहुंच गई. टीम ने गाड़ियों को रुकवाने का प्रयास किया तो कार चालक नाकाबंदी तोड़कर भाग निकला. टीम ने फायरिंग कर गाड़ी का टायर पंक्चर कर दिया और कार्रवाई को अंजाम दिया. पढे़ं. एएनटीएफ की हैट्रिक: नशे के तीन तस्कर गिरफ्तार, अहमदाबाद, मध्यप्रदेश और पंजाब से आरोपी दबोचे