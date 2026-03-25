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बागेश्वर धाम पहुंचीं राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे, बोलीं-यहां की शक्तियां लोगों को खींच लाती हैं

राजस्थान की पूर्व सीएम ने दर्शन के बाद पं धीरेंद्र शास्त्री से की भेंट, ( Etv Bharat )