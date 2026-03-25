ETV Bharat / state

बागेश्वर धाम पहुंचीं राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे, बोलीं-यहां की शक्तियां लोगों को खींच लाती हैं

राजस्थान की पूर्व सीएम ने दर्शन के बाद पं धीरेंद्र शास्त्री से की भेंट, लगाई 700 मीटर की परिक्रमा, छतरपुर से मनोज सोनी की रिपोर्ट

Rajashtan Ex CM Vasundhara Raje in bageshwar dham
राजस्थान की पूर्व सीएम ने दर्शन के बाद पं धीरेंद्र शास्त्री से की भेंट, (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : March 25, 2026 at 7:38 AM IST

|

Updated : March 25, 2026 at 7:59 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

छतरपुर : मंगलवार को राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री व भाजपा की वरिष्ठ नेत्री वसुंधरा राजे बागेश्वर धाम पहुंची. यहां राजस्थान की पूर्व सीएम ने बालाजी हनुमान जी के दर्शन किए और पं धीरेंद्र शास्त्री से आशीर्वाद प्राप्त किया. इस दौरान उन्होंने धाम की आध्यात्मिक ऊर्जा और महिमा को नजदीक से महसूस किया. धाम में प्रवास के दौरान वसुंधरा राजे ने लगभग 700 मीटर लंबी परिक्रमा भी की, जो यहां बेहद अहम मानी जाती है.

छतरपुर से मनोज सोनी की रिपोर्ट (Etv Bharat)

वसुंधरा राजे ने जानी संन्यासी बाबा की महिमा

धाम पर पं धीरेंद्र शास्त्री ने दादा गुरुदेव का चित्र, हनुमान जी व साधु जी सीताराम पुस्तक भेंट की. वहीं वसुंधरा राजे ने पीतांबरा माई के दर पर सिंदूर और प्रसाद भेंट किया. धाम पर बाबा बागेश्वर व राजस्थान की पूर्व सीएम के बीच करीब आधा घंटे तक विभिन्न बिंदुओं पर चर्चा होती रही. वहीं धाम के सेवादार नितेंद्र चौबे द्वारा पूर्व मुख्यमंत्री को बागेश्वर धाम की महिमा, सन्यासी बाबा की तपस्या, अत्यंत प्राचीन बागेश्वर महादेव के मंदिर की महिमा को विस्तार से समझाया.

Vasundhara Raje bageshwar dham news
पूजा अर्चना करतीं राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे (Etv Bharat)

बताई बागेश्वर महादेव की मान्यता

उन्हें यह भी बताया गया कि यह स्थान केवल एक मंदिर नहीं बल्कि आध्यात्मिक शक्ति और विश्वास का जीवंत प्रतीक है. पूर्व सीएम को बागेश्वर महादेव मंदिर की उस मान्यता के बारे में भी बताया गया जिसमें कहा जाता है कि भगवान शिव अपने मंदिर में कृत्रिम रोशनी का उपयोग नहीं करने देते क्योंकि यहां दिव्य ऊर्जा स्वयं प्रकाश का कार्य करती है. श्रद्धालु इसे आस्था और चमत्कार से जोड़कर देखते हैं. कुल मिलाकर यह आस्था, परंपरा और आधुनिक जनजीवन के बीच एक अद्भुत संतुलन को दर्शाता है.

Vasundhara Raje in bageshwar dham
राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने की 700 मीटर की परिक्रमा (Etv Bharat)

यह भी पढ़ें-

यहां की शक्तियां लोगों को खींच लाती हैं : वसुंधरा राजे

बागेश्वर धाम एक ऐसा तीर्थ है जहां एक ओर राजनीतिक हस्तियां आध्यात्मिक शांति की तलाश में पहुंचती हैं तो वहीं दूसरी ओर देशभर के सिद्ध संतों और महात्माओं के साथ ही आम जनमानस की श्रद्धा इस धाम को निरंतर ऊर्जा प्रदान करती है. इससे पहले राजनगर विधायक अरविंद पटेरिया ने टावर स्थित हाईवे पर पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया का भव्य स्वागत किया. पूर्व सीएम वसुंधरा राजे ने कहा, '' इससे पहले बागेश्वर महाराज से राजस्थान की श्री हनुमंत कथा में भेंट की थी. इसके बाद पहली बार बागेश्वर धाम आई हूं और यहां की आस्था, यहां की शक्तियां, लोगों को अनायास ही खींच कर ले आती है.''

Last Updated : March 25, 2026 at 7:59 AM IST

TAGGED:

RAJASHTAN EX CM BAGESHWAR DHAM
DHEERENDRA SHASTRI NEWS
CHHATARPUR NEWS HINDI
MADHYA PRADESH NEWS
VASUNDHARA RAJE IN BAGESHWAR DHAM

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.