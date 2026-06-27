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दूरस्थ शिक्षा को मिलेगी नई दिशा, राजर्षि टंडन और उत्तराखंड मुक्त विवि के बीच शैक्षणिक सहयोग के लिए एमओयू साइन

समझौते के तहत दोनों विश्वविद्यालय शैक्षणिक, शोध, प्रशिक्षण, नवाचार, डिजिटल शिक्षण और पाठ्य सामग्री के विकास के क्षेत्र में मिलकर कार्य करेंगे

RAJARSHI TANDON OPEN UNIVERSITY
यूपी-उत्तराखंड में शैक्षणिक नवाचार का मार्ग खुलेगा (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : June 27, 2026 at 7:51 AM IST

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नैनीताल: दूरस्थ एवं ऑनलाइन शिक्षा को अधिक प्रभावी, गुणवत्तापूर्ण और रोजगारोन्मुख बनाने की दिशा में उत्तर प्रदेश राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय, प्रयागराज और उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय, हल्द्वानी के बीच समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए गए. इस समझौते के तहत दोनों विश्वविद्यालय शैक्षणिक, शोध, प्रशिक्षण, नवाचार, डिजिटल शिक्षण और पाठ्य सामग्री के विकास के क्षेत्र में मिलकर कार्य करेंगे.

राजर्षि टंडन मुक्त विवि और उत्तराखंड मुक्त विवि में एमओयू: एमओयू पर हस्ताक्षर के बाद राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो. सत्यकाम ने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के उद्देश्यों के अनुरूप मुक्त एवं दूरस्थ शिक्षा प्रणाली को अधिक समावेशी, सक्षम और गुणवत्तापूर्ण बनाने के लिए दोनों विश्वविद्यालय संयुक्त रूप से कार्य करेंगे. उन्होंने कहा कि इस सहयोग से शोध गतिविधियों को नई दिशा मिलेगी और शिक्षा व अनुसंधान के क्षेत्र में नए आयाम स्थापित होंगे.

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राजर्षि टंडन और उत्तराखंड मुक्त विवि के बीच शैक्षणिक सहयोग के लिए एमओयू साइन (Etv Bharat)

राजर्षि टंडन मुक्त विवि के कुलपति ने एमओयू पर जताई खुशी: उन्होंने बताया कि-

समझौते के तहत दोनों विश्वविद्यालयों के शिक्षकों और शोधार्थियों को फैकल्टी एक्सचेंज कार्यक्रम, संयुक्त शोध परियोजनाएं, प्रशिक्षण कार्यशालाएं, शैक्षणिक संगोष्ठियां, सम्मेलन और अध्ययन भ्रमण जैसे अवसर मिलेंगे. इससे ज्ञान, अनुभव और नवाचार का आदान-प्रदान भी मजबूत होगा.
-प्रोफेसर, सत्यकाम, कुलपति, राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय, प्रयागराज-

उत्तराखंड मुक्त विवि के कुलपति ने कहा दोनों को मिलेगा लाभ: उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो. नवीन चंद्र लोहनी ने कहा कि-

विश्वविद्यालय ऑनलाइन शिक्षा, डिजिटल लर्निंग और मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज (मूक्स) के क्षेत्र में लगातार बेहतर कार्य कर रहा है. उन्होंने विश्वास जताया कि इस क्षेत्र की विशेषज्ञता का लाभ राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय को भी मिलेगा. दोनों संस्थान कौशल विकास, ई-कंटेंट निर्माण, पाठ्य सामग्री के आदान-प्रदान और विद्यार्थियों के लिए गुणवत्तापूर्ण डिजिटल शिक्षण संसाधनों के विकास पर विशेष रूप से काम करेंगे.
-प्रो. नवीन चंद्र लोहनी, कुलपति, उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय-

प्रो. लोहनी ने कहा कि उच्च शिक्षा के बदलते परिवेश में विश्वविद्यालयों के बीच सहयोगात्मक प्रयास समय की आवश्यकता हैं. यह समझौता विद्यार्थियों, शिक्षकों और शोधार्थियों के लिए नई संभावनाओं का द्वार खोलेगा तथा दूरस्थ शिक्षा की गुणवत्ता और पहुंच को और अधिक सुदृढ़ बनाएगा.

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एमओयू दिखाते दोनों कुलपति (Etv Bharat)

इससे पहले उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो. नवीन चंद्र लोहनी के प्रयागराज पहुंचने पर राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो. सत्यकाम ने उनका स्वागत किया. इस दौरान प्रो. लोहनी ने उत्तराखंड की पारंपरिक टोपी भेंट कर प्रो. सत्यकाम का सम्मान किया.

जनसंपर्क अधिकारी ने कहा नई शिक्षा नीति के लक्ष्य होंगे पूरे: विश्वविद्यालय के जनसंपर्क अधिकारी डॉ. प्रभात चंद्र मिश्र ने बताया कि-

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प्रो. लोहनी ने उत्तराखंड की पारंपरिक टोपी भेंट कर प्रो. सत्यकाम का सम्मान किया (Etv Bharat)

कार्यक्रम में दोनों विश्वविद्यालयों के शिक्षक, विभिन्न विद्या शाखाओं के निदेशक, अधिकारी एवं अन्य गणमान्य सदस्य उपस्थित रहे. उपस्थित शिक्षकों ने इस समझौते को मुक्त एवं दूरस्थ शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण उपलब्धि बताते हुए विश्वास व्यक्त किया कि इससे दोनों विश्वविद्यालयों के बीच शैक्षणिक सहयोग को नई गति मिलेगी और राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के लक्ष्यों को साकार करने में मदद मिलेगी.
-डॉ. प्रभात चंद्र मिश्र, जनसंपर्क अधिकारी, राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय, प्रयागराज-

यूपी-उत्तराखंड में नवाचार का मार्ग खुलेगा: इस दौरान राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय के प्रोफेसर सत्यकाम ने कहा कि दोनों विश्वविद्यालयों का यह मिलन दूरस्थ शिक्षा को और अधिक सशक्त बनाएगा. उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर नवीन चंद्र लोहनी ने कहा कि ये एमओयू विद्यार्थियों, शिक्षकों और शोधार्थियों के लिए नई संभावनाओं का द्वार खोलेगा जिससे विद्यार्थियों और सुधारतियों को लाभ मिलेगा इसके अलावा नवाचार का मार्ग भी खुलेगा.
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