ETV Bharat / state

अतिक्रमण को लेकर सख्त वन विभाग, इंडस्ट्रियल एरिया के पास बनी मजार पर नोटिस चस्पा, 15 दिन में मांगा जवाब

हरिद्वार: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर प्रदेशभर में अतिक्रमण के खिलाफ अभियान छेड़ा गया है. अवैध धार्मिक संरचनाओं पर लगातार कार्रवाई की जा रही है. इसी क्रम में हरिद्वार के ओल्ड इंडस्ट्रियल एरिया में बनी एक मजार पर राजाजी टाइगर रिजर्व प्रशासन ने नोटिस चस्पा किया है. पार्क क्षेत्र में बनी इस मजार को लेकर प्रबंधन को 15 दिन का समय दिया है. इससे पूर्व भी मजार को नोटिस दिया जा चुका है.

मजार के खादिम सैफुद्दीन ने बताया कि केवल उन्हें परेशान करने के लिए यह कार्रवाही की जा रही है. उन्होंने बताया कि यह मजार काफी पुरानी है और इससे पहले भी प्रशासन ने यहां नोटिस चस्पा किया था, जिसका जवाब दे दिया गया था. खादिम सैफुद्दीन ने दावा किया कि यह मजार अंग्रेजों के समय में जब बंदोबस्त किया गया था, उस समय की है. फिलहाल राजाजी टाइगर रिजर्व के नोटिस के बाद मजार प्रबंधक अपना जवाब देने की तैयारी कर रहा है.

राजाजी टाइगर रिजर्व प्रशासन ने मजार प्रबंधक के वैध दस्तावेज मांगे हैं. साथ ही कहा कि तय समय में जवाब नहीं मिलने पर मजार को बुलडोजर से ध्वस्त किया जाएगा. नोटिस में साफ लिखा है कि जिस भूमि में मजार बनी हुई है, वो राजाजी टाइगर रिजर्व की मायापुर बीट और झाबरी स्रोत की सीमा है. आरक्षित भूमि पर पीर मजार जैसी धार्मिक संरचना बनाना गैर कानूनी है. यदि किसी व्यक्ति समूह या संस्था को वैध स्वामित्व का दावा है तो वो 15 दिन के भीतर राजाजी टाइगर रिजर्व की हरिद्वार रेंज कार्यालय में उपस्थित होकर दावा प्रस्तुत कर सकता है.