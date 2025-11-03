ETV Bharat / state

धमतरी में राजाडेरा बांध टूटने से हड़कंप, किसानों ने सिंचाई विभाग पर लगाया लापरवाही का आरोप

किसानों ने कहा कि नाला के आसपास उनकी धान की फसल लगी हुई है. जो पूरी तरह पककर तैयार हैं.

Dhamtari
धमतरी में बांध टूटने से हड़कंप (ETV Bharat Chhattisgarh)
By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : November 3, 2025 at 1:18 PM IST

धमतरी: मगरलोड स्थित राजाडेरा जलाशय का तटबंध अचानक टूट गया. बांध टूटने से पानी बाढ़ के रूप में निचले इलाकों के खेतों में घुस रहा है. जिससे किसानों को भारी नुकसान होने की आशंका है. किसानों ने सिंचाई विभाग पर लापरवाही का आरोप लगाया है.

बांध टूटने से किसानों को फसल खराब होने की चिंता: रविवार सुबह जलाशय के टेल एरिया के पास बांध टूट गया. जिससे बांध से लगे हुए नाला में बाढ़ की स्थिति आ गई. बताया जा रहा है कि कुछ दिन पहले से बांध का उपरी भाग धंसा हुआ लग रहा था. लेकिन एकाएक बांध टूट जाएगा ऐसा किसी को अंदेशा नहीं था. राजाडेरा जलाशय टूट जाने से बांध के नीचे बसे गांव बेलरदोना, कोरगांव, शुक्लाभाठा, आमाचानी सहित दर्जनों गांव के किसान चिंतित हैं.

किसानों ने कहा कि नाला के आसपास उनकी धान की फसल लगी हुई है. जो पूरी तरह पककर तैयार हैं. मौसम खराबी की वजह से फसल काटने में देरी हो गई हैं. अगर नाला में बाढ़ आती है तो उनकी पूरी फसल पानी में बह जाएगी और उनकी पूरी मेहनत पर पानी फिर जाएगा. किसानों ने बताया कि बांध टूटने से निचले इलाकों के किसानों को काफी नुकसान होना तय है.

डैम बनाने वालों की लापरवाही के कारण बांध टूटा है. डैम की देखरेख भी नहीं की गई. अधिकारियों की लापरवाही है. शासन को भी इसमें ध्यान देने की जरूरत है-टीकाराम विश्वकर्मा, ग्रामीण


सिंचाई विभाग की लापरवाही के कारण बांध टूटा है. सिंचाई विभाग के अधिकारी से जानना चाहते हैं कि अब हम क्या करें. पानी को भरकर रखा गया.-पवन कुमार नेताम, ग्रामीण

अधिकारी का दावा, किसानों को कोई नुकसान नहीं: राजाडेरा जलाशय टूटने की खबर फैलते ही आसपास गांव के लोग टूटे हुए बांध को देखने पहुंचने लगे. बांध के पानी के तेज बहाव के कारण लगातार मिट्टी का कटाव हो रहा है. जल संसाधन विभाग और राजस्व विभाग के अधिकारी मौके पर पहुंचे है और लोगों के गुजरने वाले रास्तों को सील कर दिया है. जल संसाधन विभाग के एसडीओ रविन्द्र कुंजाम ने बताया कि जलाशय की कुल क्षमता लाइव स्टोरेज कैपिसिटी 7.43 MCM है. जलाशय में जल भराव 28 से 29 फीट भरा है. उन्होंने बताया कि टेल एरिया के पास बांध का कुछ हिस्सा धंसा हुआ दिखाई दे रहा था. जिसकी मरम्मत की तैयारी की जा रही थी. लेकिन अचानक बांध का टेल एरिया टूट गया. जिसकी जानकारी उच्च अधिकारी को दी गई है. निचले इलाकों में अलर्ट जारी किया गया है.

1 नवंबर को हल्का सा रिसाव हो रहा था. वहां चार लोगों की ड्यूटी भी लगाई गई. पता चला कि रिसाव बढ़ गया. डैम से जल रिसाव से किसानों को कोई नुकसान नहीं हुआ. पानी डायवर्ट कर दिया गया. पानी नागदेव नाला में छोड़ा जा रहा है -रविन्द्र कुंजाम, एसडीओ जल संसाधन विभाग मगरलोड

बता दें कि क्षेत्र के किसानों को सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने के लिए लाखों रुपयों की लागत से मगरलोड विकासखंड के उत्तर दिशा में राजाडेरा जलाशय का निर्माण लगभग 15 वर्ष पूर्व साल 2009-10 में किया गया. जलाशय से मगरलोड विकासखंड के ग्राम राजाडेरा, रेंगाडीह, परसाबुड़ा, दुधवारा, शुक्लाभांठा, कुल्हाड़ीकोट, अमलीडीह, गाड़ाडीह, कपालफोड़ी, बेलरदोना, नारधा, डूमरपाली, आमाचानी, बुढ़ाराव, चारभांठा, कोरगांव, तेंदूभांठा सहित 17 गांवों के किसानों को पानी पहुंचाने की योजना है. लेकिन जलाशय के निर्माण के समय से ही कार्य में अनियमियता की शिकायत हो रही थी. लेकिन शासन प्रशासन के जिम्मेदारों की लापरवाही के कारण डैम 15 साल में ही टूटने लगा.

TAGGED:

धमतरी भ्रष्टाचार
