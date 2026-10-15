नीले ड्रम कांड की आरोपी मुस्कान को फांसी की सजा पर राजा रघुवंशी की मां का रिएक्शन
नीले ड्रम कांड में कोर्ट का फैसला सुन राजा के परिवार को न्याय मिलने की आस, राजा की मां ने मीडिया से कही बड़ी बात. संदीप मिश्रा की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : October 15, 2026 at 10:36 AM IST|
Updated : October 15, 2026 at 10:46 AM IST
इंदौर : मेरठ के बहुचर्चित नीले ड्रम कांड की आरोपी मुस्कान और उसके मंगेतर को फांसी की सजा सुनाई गई है. कोर्ट के इस फैसले पर इंदौर के राजा रघुवंशी की मां की प्रतिक्रिया सामने आई है. इंदौर के ट्रांसपोर्ट कारोबारी राजा रघुवंशी की हत्या उनकी पत्नी सोनम रघुवंशी ने अपने प्रेमी व अन्य साथियों के साथ मिलकर शिलांग में कर दी गई थी और ये मामला कोर्ट में विचाराधीन है. वहीं, मेरठ की मुस्कान और साहिल को फांसी की सजा से दंडित किए जाने के बाद राजा रघुवंशी के परिवार में न्याय मिलने की उम्मीद फिर जाग उठी है.
मुस्कान को सजा मिली, जागी न्याय की उम्मीद
इंदौर के ट्रांसपोर्ट कारोबारी राजा रघुवंशी की मां उमा रघुवंशी ने नीले ड्रम कांड पर कोर्ट के फैसले पर खुशी जताई और अपने बेटे के लिए भावुक भी हो गईं. उन्होंने एक बार फिर गुहार लगाते हुए कहा, '' जैसे ही मेरठ के मुस्कान और साहिल को सजा की खबर मिली, तो मुझे भी न्याय मिलने की आस जाग गई है. उस मां का न्या मिल गया है और अब मेरे बेटे की हत्या की वारदात को अंजाम देने वाले आरोपियों को भी ऐसी सजा मिलनी चाहिए.
उन्होंने आगे कहा, '' मैं चाहती हूं कि मेरे बेटे राजा की हत्या की वारदात को अंजाम देने वाले आरोपियों को भी सख्त सजा मिले और मुझे न्याय मिले.''
क्या है मेरठ का नीला ड्रम कांड?
दरअसल, मेरठ की रहने वाली मुस्कान और उसके प्रेमी साहिल ने साथ मिलकर अपने पति की हत्या की वारदात को अंजाम दिया था. इसके बाद मृत पति के शरीर के साथ हैवानियत करते हुए उसके शरीर को छोटे-छोटे टुकड़ों में काटकर नील ड्रम में भरकर ठिकाने लगा दिया था. देशभर में चर्चित रहे इस जघन्य अपराध पर मेरठ की कोर्ट ने फैसला सुना दिया है. इस वारदात को रेयरेस्ट ऑफ द रेयर मानते हुए मुस्कान और उसके प्रेमी साहिल को मेरठ कोर्ट ने मृत्युदंड की सजा सुनाई है.
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अब देखना होगा कि राजा रघुवंशी हत्याकांड मामले में आरोपी सोनम रघुवंशी और उसके साथियों को लेकर शिलांग कोर्ट क्या फैसला देती है.