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नीले ड्रम कांड की आरोपी मुस्कान को फांसी की सजा पर राजा रघुवंशी की मां का रिएक्शन

नीले ड्रम कांड में साहिल और मुस्कान को फांसी की सजा ( Etv Bharat )

इंदौर : मेरठ के बहुचर्चित नीले ड्रम कांड की आरोपी मुस्कान और उसके मंगेतर को फांसी की सजा सुनाई गई है. कोर्ट के इस फैसले पर इंदौर के राजा रघुवंशी की मां की प्रतिक्रिया सामने आई है. इंदौर के ट्रांसपोर्ट कारोबारी राजा रघुवंशी की हत्या उनकी पत्नी सोनम रघुवंशी ने अपने प्रेमी व अन्य साथियों के साथ मिलकर शिलांग में कर दी गई थी और ये मामला कोर्ट में विचाराधीन है. वहीं, मेरठ की मुस्कान और साहिल को फांसी की सजा से दंडित किए जाने के बाद राजा रघुवंशी के परिवार में न्याय मिलने की उम्मीद फिर जाग उठी है.

मेरठ कांड पर फैसले के बाद राजा रघुवंशी की मां का रिएक्शन (Etv Bharat) मुस्कान को सजा मिली, जागी न्याय की उम्मीद इंदौर के ट्रांसपोर्ट कारोबारी राजा रघुवंशी की मां उमा रघुवंशी ने नीले ड्रम कांड पर कोर्ट के फैसले पर खुशी जताई और अपने बेटे के लिए भावुक भी हो गईं. उन्होंने एक बार फिर गुहार लगाते हुए कहा, '' जैसे ही मेरठ के मुस्कान और साहिल को सजा की खबर मिली, तो मुझे भी न्याय मिलने की आस जाग गई है. उस मां का न्या मिल गया है और अब मेरे बेटे की हत्या की वारदात को अंजाम देने वाले आरोपियों को भी ऐसी सजा मिलनी चाहिए.