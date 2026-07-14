सोनम से प्रभावित होकर पतियों की हत्या कर रही महिलाएं, राजा रघुवंशी के भाई का फूटा गुस्सा
राजा रघुवंशी के भाई विपिन रघुवंशी ने सोनम के वकील से मांगी माफी, सुप्रीम कोर्ट मे सोनम की जमानत पर सुनवाई 17 जुलाई को.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : July 14, 2026 at 4:05 PM IST
इंदौर: इंदौर के ट्रांसपोर्ट कारोबारी राजा रघुवंशी की हत्या के मामले में पत्नी सोनम रघुवंशी की जमानत रद्द कराने को लेकर मेघालय सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई थी. जिस पर आज मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई, लेकिन किन्हीं कारणों से तारीख आगे बढ़ गई. इस मामले में अब 17 जुलाई को सुनवाई होगी. मृतक राजा रघुवंशी के परिजनों का कहना है कि उन्हें सुप्रीम कोर्ट से न्याय की बहुत उम्मीदें हैं. वहीं राजा के भाई विपिन रघुवंशी ने सोनम के वकील से माफी मांगी है.
विपिन रघुवंशी ने कहा, हमें उम्मीद है सुप्रीम कोर्ट सोनम की जमानत को कैंसिल करेगा
राजा के भाई विपिन रघुवंशी का कहना है कि हमें निश्चित तौर पर सुप्रीम कोर्ट से काफी उम्मीदें हैं. हम आशा करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट सोनम की जमानत को कैंसिल कर देगा. उनका यह भी कहना है कि जिस तरह से सोनम ने राजा की हत्या की और उसको कोर्ट से जमानत भी मिल गई. उसको देखकर अन्य महिलाओं को भी इस तरह की वारदात को अंजाम देने की प्रेरणा मिलती है.
सोनम से प्रभावित होकर ऐसी ही घटनाओं को अंजाम दे रही महिलाएं
बातचीत के दौरान विपिन रघुवंशी ने कहा "पुणे की सिया और झारखंड की रहने वाली महिला ने सोनम रघुवंशी केस की केस स्टडी की और उसके बाद हत्याकांड की घटना को अंजाम दिया. हमारी मांग है कि जल्द से जल्द सोनम की जमानत को कैंसिल कर उसे सख्त सजा दी जाए. जिससे समाज में एक मैसेज जाए और आने वाले दिनों में इस तरह की घटनाओं पर रोक लगे."
वहीं विपिन रघुवंशी ने सोनम रघुवंशी के वकील से माफी भी मांगी है. पूर्व में विपिन ने आरोप लगाया था कि सोनम रघुवंशी के नेपाल भागने में उनके वकील का हाथ है. फिलहाल पूरा ही मामला काफी चर्चाओं में बना हुआ है और अब परिवार की उम्मीद 17 जुलाई को होने वाली सुनवाई पर है।