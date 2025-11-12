ETV Bharat / state

शिलांग कोर्ट में दर्ज हुए राजा रघुवंशी के भाई के बयान, विपिन ने खोले सोनम के कई राज

राजा रघुवंशी मामले में शिलांग कोर्ट में हुई सुनवाई, राजा के भाई विपिन रघुवंशी का कोर्ट में हुआ बयान, 26 नवंबर को होगी अगली सुनवाई.

RAJA RAGHUVANSHI MURDER CASE
शिलांग कोर्ट में दर्ज हुए राजा रघुवंशी के भाई के बयान (ETV Bharat)
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : November 12, 2025 at 1:30 PM IST

इंदौर: देश के बहुचर्चित राजा हत्याकांड मामले में नया अपडेट सामने आया है. सोनम रघुवंशी सहित 5 लोगों के खिलाफ कोर्ट ने आरोप तय किए हैं. वहीं मंगलवार को राजा रघुवंशी के भाई विपिन रघुवंशी का बयान दर्ज किया गया है, लेकिन बताया जा रहा है कि विपिन का बयान पूरा नहीं हो पाया है. अब मामले की अगली सुनवाई के लिए 26 नवंबर की तारीख तय की गई है.

राजा के भाई विपिन का कोर्ट में बयान

शिलांग कोर्ट ने सोनम रघुवंशी उसके प्रेमी राज और अन्य आरोपी के खिलाफ आरोप तय कर दिए हैं. शिलांग कोर्ट में नियमित रूप से सुनवाई शुरू हो चुकी है. इसी कड़ी में इंदौर से राजा के भाई विपिन को गवाही के लिए शिलांग के सेशन कोर्ट बुलाया गया था. जहां मंगलवार को विपिन की कोर्ट में गवाही हुई. विपिन का बयान 3 बजकर 20 मिनट पर शुरू हुआ, जो 5:30 तक चला. इस दौरान विपिन ने कई तरह की जानकारी कोर्ट के समक्ष दी है. हालांकि विपिन का बयान पूरा नहीं हो पाया है. जिसके बाद अगली सुनवाई 26 नवंबर को रखी गई है. जहां विपिन की गवाही फिर होगी.

विपिन रघुवंशी का बयान (ETV Bharat)

राजा-सोनम से जुड़े पूछे गए सवाल

बताया जा रहा है कि विपिन से राजा और सोनम की शादी और पारिवारिक संबंधों को लेकर सवाल किए गए. दोनों की सगाई कब हुई, शादी कब और कैसे हुई. उनकी गुमशुदगी की खबर कैसे मिली. इस तरह के तमाम सवालों के जवाब विपिन से मांगे गए. जहां विपिन ने बताया कोर्ट को बताया कि 11 मई को राजा-सोनम की शादी हुई थी. शादी के 9 दिन बाद 20 मई दोनों हनीमून पर मेघालय गए थे. वहीं 23 मई को उनकी गुमशुदगी की खबर मिली थी.

ज्ञात है कि हनीमून पर गए राजा और सोनम की गुमशुदगी की खबर आई है. जहां कुछ दिनों पर शिलांग की खाई में राजा का शव मिला था. काफी तलाश के बाद सोनम उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में मिली थी. पूछताछ सोनम ने कबूल किया था कि, उसने अपने प्रेमी के साथ मिलकर राजा को मारा था.

