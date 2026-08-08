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राजा रघुवंशी के दोनों भाइयों पर टूटा कहर, ढाबे से सीधे उठा ले गई पुलिस

राजा रघुवंशी के भाई गिरफ्तार ( ETV Bharat )

इंदौर: मध्य प्रदेश इंदौर के चर्चित राजा रघुवंशी हत्याकांड में अब एक चौंकाने वाली खबर सामने आई है. इंदौर पुलिस ने मृतक राजा रघुवंशी के दोनों भाइयों विपिन रघुवंशी और सचिन रघुवंशी पर कार्रवाई करते हुए उनको गिरफ्तार किया है. दोनों पर बिना वैध लाइसेंस के ग्राहकों को अवैध रूप से शराब परोसने का आरोप है. इंदौर के राउ थाना क्षेत्र का मामला, मामला इंदौर के राउ थाना क्षेत्र का है. पुलिस को पिछले काफी दिनों मुखबिर से यह सूचना मिल रही थी कि कैट रोड पर 'राजा भोज ढाबे' पर बिना अनुमति शराब परोसी जा रही है. इसी सूचना के आधार पर पुलिस ने वहां पर दबिश देते हुए बड़ी मात्रा में शराब बरामद किया है. साथ ही ढाबा संचालक द्वारा पुलिस को ढ़ाबे पर मौजूद कर्मचारियों की जानकारी भी नहीं दी गई थी. जिसको लेकर ढाबा संचालक और उसके मैनेजर के खिलाफ कार्रवाई की गई है. पुलिस खंगाल रही दोनों आरोपियों के आपराधिक रिकार्ड