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फरीदाबाद के राजा नाहर सिंह स्टेडियम की बदलेगी तस्वीर, 163 करोड़ से होगा कायाकल्प, फुटबॉल मैदान से साइकिल ट्रैक तक बनेंगे

फरीदाबाद के राजा नाहर सिंह स्टेडियम ( ETV Bharat )

फरीदाबाद: कभी अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट मुकाबलों के लिए पहचान रखने वाले फरीदाबाद के राजा नाहर सिंह स्टेडियम की तस्वीर अब बदलने वाली है. वर्षों से अधूरे पड़े इस स्टेडियम को आधुनिक खेल परिसर के रूप में विकसित करने की तैयारी तेज हो गई है. नगर निगम ने इसके पुनर्निर्माण के लिए 163 करोड़ रुपये की नई डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट (डीपीआर) तैयार कर सरकार के पास मंजूरी के लिए भेजी है. इस बार योजना केवल क्रिकेट स्टेडियम तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि यहां फुटबॉल, बैडमिंटन, वॉलीबॉल और एथलेटिक्स सहित कई खेलों की सुविधाएं विकसित की जाएंगी.

खेल सुविधाओं के विस्तार पर रहेगा जोर: नगर निगम की नई योजना के तहत स्टेडियम को आधुनिक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के रूप में तैयार किया जाएगा. क्रिकेट मैदान के साथ दूसरे खेलों के लिए भी अलग-अलग सुविधाएं विकसित होंगी. दर्शकों की सुविधा के लिए नए स्टैंड और सीटें लगाई जाएंगी. इसके अलावा पूरे स्टेडियम परिसर के चारों तरफ साइकिल ट्रैक बनाने की भी योजना है. निगम का उद्देश्य इसे ऐसा खेल केंद्र बनाना है, जहां एक साथ कई खेलों की प्रतियोगिताएं आयोजित की जा सकें.

पुरानी एजेंसी पूरा करेगी अपने हिस्से का निर्माण: स्टेडियम में फिलहाल करीब 22 करोड़ रुपये की लागत से निर्माण कार्य शुरू कराए गए हैं. इनमें टाइल लगाने, पीओपी और अन्य जरूरी काम शामिल हैं. पुरानी निर्माण एजेंसी रंजीत बिल्डकॉन को अपने हिस्से के अधूरे काम पूरे करने हैं. इसके बाद शेष निर्माण कार्य के लिए नई एजेंसी का चयन किया जाएगा. नगर निगम की योजना के अनुसार, पहले चरण के काम को दिसंबर तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है. इसके बाद दूसरे चरण का निर्माण शुरू होगा. पूरे स्टेडियम को वर्ष 2027 तक तैयार करने का लक्ष्य है. राजा नाहर सिंह स्टेडियम की बदलेगी तस्वीर (ETV Bharat) 2015 में हुई थी जीर्णोद्धार की घोषणा: राजा नाहर सिंह स्टेडियम के पुनर्निर्माण की घोषणा वर्ष 2015 में तत्कालीन मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने की थी. इसके बाद नगर निगम ने करीब 135 करोड़ रुपये का बजट तैयार किया था. वर्ष 2018 में गुजरात की कंपनी रंजीत बिल्डकॉन को निर्माण का ठेका दिया गया. शुरुआत में काम आगे बढ़ा, लेकिन करीब दो साल बाद कंपनी ने बजट की कमी का हवाला देते हुए निर्माण बंद कर दिया. इसके बाद कोरोना महामारी के कारण भी परियोजना प्रभावित हुई. लंबे समय तक काम अटका रहने के बाद प्रदेश सरकार ने निर्माण की जिम्मेदारी नगर निगम को सौंप दी. फुटबॉल से लेकर स्विमिंग पूल तक की सुविधा: नई डीपीआर में क्रिकेट के अलावा कई खेलों को शामिल किया गया है. स्टेडियम परिसर में फुटबॉल मैदान, बैडमिंटन कोर्ट और वॉलीबॉल मैदान तैयार किए जाएंगे. इसके साथ एथलेटिक्स मैदान और स्विमिंग पूल भी प्रस्तावित हैं. स्टेडियम के चारों तरफ साइकिल ट्रैक बनाया जाएगा, जिससे साइकिलिंग के शौकीनों को भी सुविधा मिल सकेगी. इन सुविधाओं के विकसित होने से स्थानीय खिलाड़ियों को अभ्यास और प्रतियोगिताओं के लिए बेहतर जगह उपलब्ध होगी. फरीदाबाद के राजा नाहर सिंह स्टेडियम की बदलेगी तस्वीर (ETV Bharat) दर्शकों के लिए बनेंगे नए स्टैंड: दर्शकों के बैठने की व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए ईस्ट, वेस्ट और साउथ स्टैंड का निर्माण किया जाएगा. इन स्टैंड के ऊपर नई सीटें लगाई जाएंगी. वहीं, स्टेडियम में लगी फ्लड लाइटों की रोशनी भी बढ़ाई जाएगी. अभी इनका लक्स लेवल 1500 है, जिसे बढ़ाकर 3000 करने की योजना है. इससे रात के समय होने वाले मैच और खेल प्रतियोगिताओं के दौरान खिलाड़ियों और दर्शकों को बेहतर रोशनी मिल सकेगी. एलिवेटेड रोड के साथ स्टेडियम भी प्राथमिकता में: इस बारे में बड़खल विधायक धनेश अदलखा ने कहा कि, "मेरी प्राथमिकताओं में सैनिक कॉलोनी मोड़ से ग्रेटर फरीदाबाद तक एलिवेटेड सड़क और राजा नाहर सिंह स्टेडियम का निर्माण शुरू कराना शामिल था. एलिवेटेड सड़क के टेंडर हो चुके हैं और स्टेडियम का काम भी शुरू करा दिया गया है. पहले चरण का काम दिसंबर तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है. इसके बाद दूसरे चरण का काम शुरू होगा. हमारी कोशिश है कि स्टेडियम का निर्माण जल्द से जल्द पूरा कराया जाए."