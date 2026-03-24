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राजा माड़ा जामवंत धाम में आस्था की ज्योति, भालूओें के साथ बाबा का अनोखा प्रेम, पेड़ से निकल रहा चमत्कारी जल

ये सुनने में थोड़ा अजीब लगे लेकिन इस स्थान पर जामवंत का समूह आता है.जामवंत जिसे हमारी भाषा में भालू कहा जाता है,इस स्थान के लिए अतिथि हैं.भालुओं का समूह यहां पर कई वर्षों से सुबह और शाम के वक्त आता है. यहां के बाबा जामवंत को अपने हाथों से भोजन देते हैं,इसके बाद वो बाबा से रामकथा सुनते हैं और वापस जंगल में लौट जाते हैं. आज तक जामवंत ने किसी भी ग्रामीण और यहां आने वाले श्रद्धालुओं को नुकसान नहीं पहुंचाया है.

ग्राम उचेहरा के निवासी राधेश्याम यादव के अनुसार ये जगह वर्षों पुरानी है. पुराने जमाने में यहां राजा-रानी का निवास हुआ करता था. उन्हीं ने यहां देवी-देवताओं की मूर्तियां स्थापित की थीं. आज भी जंगल के बीच बिखरी हुई भगवान गणेश, भगवान शिव और भगवान विष्णु की खंडित मूर्तियां इस स्थान के गौरवशाली अतीत की गवाही देती हैं.

मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर : भरतपुर अंतर्गत ग्राम उचेहरा के पास स्थित राजा माड़ा धाम इन दिनों श्रद्धा, रहस्य और प्राकृतिक सुंदरता का अद्भुत केंद्र बनकर उभर रहा है। बहरासी से लगभग 5 किलोमीटर दूर घने जंगलों के बीच बसे इस स्थल को लोग ‘जामवंत धाम’ के नाम से जानते हैं, जहां दूर-दूर से श्रद्धालु और पर्यटक पहुंच रहे हैं।

चमत्कारी जलधारा बनी आस्था का केंद्र

इस स्थल की सबसे बड़ी विशेषता आम के पेड़ के नीचे से निकलने वाला जल है, जिसे स्थानीय लोग ‘चमत्कारी जल’ मानते हैं।.मान्यता है कि इस जल को पीने या शरीर पर लगाने से चर्म रोग सहित कई बीमारियों में राहत मिलती है.जल स्रोत के पास भगवान शंकर की उपस्थिति की मान्यता इस स्थान की धार्मिक महत्ता को और बढ़ा देती है.

भालूओें के साथ बाबा का अनोखा प्रेम (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

आम के पेड़ के नीचे से साल के 12 माह जल निकलता है.जो भी श्रद्धालु यहां पर आते हैं वो इस जल को पीते हैं.ऐसा माना जाता है कि इस जल को पीने मात्र से शरीर के सारे कष्टों का हरण हो जाता है.इसलिए कई लोग इस जल को चमत्कारी भी मानते हैं.कई लोग जल के पास स्थित भगवान शिव की मूर्ति को चमत्कार के रुप में देखते हैं- राधेश्याम यादव, स्थानीय

पेड़ के जड़ से निकल रही जलधारा (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

नवरात्रि में भक्ति का माहौल

चैत्र नवरात्रि के अवसर पर यहां नवधा रामायण पाठ का आयोजन किया जा रहा है। प्रतिदिन भंडारा आयोजित हो रहा है, जिसमें सैकड़ों श्रद्धालु प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं। पूरे क्षेत्र में भक्ति और श्रद्धा का माहौल देखने को मिल रहा है।

श्रद्धालुओं की अटूट आस्था

इस जगह पर आए बुजुर्ग शुकलाल का कहना है कि वे यहां नियमित रूप से आते हैं और यह स्थान उन्हें सकारात्मक ऊर्जा से भर देता है. वहीं मरवाही से आए सुभाष दीक्षित के मुताबिक वो पिछले तीन साल से इस जगह पर आ रहे हैं.

मैं तीन वर्षों से नवरात्रि में यहां पहुंच रहा हूं. यहां मनोकामना ज्योति कलश भी जलाया है.यहां शौचालय और सामुदायिक भवन जैसी मूलभूत सुविधाओं की आवश्यकता है- सुभाष दीक्षित,श्रद्धालु

पर्यटन के रूप में बढ़ती पहचान

इस स्थान में आने वाले श्रद्धालुओं का भी मानना है कि यह स्थान मनोकामना पूर्ति का प्रमुख केंद्र है. पर्यटक मनोज कुमार इसे “अद्भुत और आश्चर्यजनक” स्थल मानते हैं. उनके अनुसार यहां की प्राकृतिक सुंदरता और धार्मिक वातावरण का वर्णन शब्दों में करना मुश्किल है.

मानो तो भगवान ना मानो तो पत्थर

राजामंडा में निवास कर रहे बाबा रामदास चिकनिया कहते हैं कि यहां आने वाले लोग अपने विश्वास के साथ इस जगह पर आते हैं. जिसके पास विश्वास है, उसके लिए भगवान हैं.

यदि आप मानेंगे तो ईश्वर है,यदि नहीं मानेंगे तो पत्थर है.ये आपके विश्वास पर निर्भर करता है.यहां काफी दूर-दूर से लोग आते हैं.ऐसी जगहों से आते हैं जहां के बारे में मैंने तो सुना नहीं है.मैं जिन जगहों में आज तक नहीं गया,वहां के भी लोग आते हैं.लोगों का मानना है कि इस जगह पर आने के बाद उनकी मनोकामना पूर्ण हुई है.इसलिए हर बार वो लोग इस स्थान में आते हैं- बाबा रामदास चिकनिया

सुविधाओं की कमी बनी चुनौती

चारों ओर पहाड़ और जंगलों से घिरा यह स्थल अब सड़क सुविधा से जुड़ चुका है, जिससे यहां श्रद्धालुओं की संख्या लगातार बढ़ रही है. हालांकि, बढ़ती भीड़ के बावजूद यहां शौचालय, ठहरने की व्यवस्था और अन्य मूलभूत सुविधाओं का अभाव साफ नजर आता है. स्थानीय लोगों ने प्रशासन से आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराने की मांग की है.

आस्था, इतिहास और प्रकृति का संगम

राजा माड़ा का जामवंत धाम केवल एक धार्मिक स्थल नहीं, बल्कि आस्था, इतिहास और प्रकृति का अद्भुत संगम है.चमत्कारी जलधारा जहां श्रद्धा का केंद्र है, वहीं प्राचीन मूर्तियां इस स्थान के समृद्ध अतीत की कहानी कहती हैं.वहीं जामवंत की उपस्थिति और बाबा से लगाव लोगों को यहां चमत्कार की अनुभूति करवाता है. हर साल नवरात्रि में यहां पर विशेष आयोजन होता है.आने वाले दिनों में भी इस स्थान में भीड़ उमड़ेगी और ये स्थल बड़े धार्मिक पर्यटन केंद्र के रुप में उभरेगा.

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