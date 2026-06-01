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'राजा' खुश विक्रम सेन की राजनीति में जोरदार एंट्री, जिला परिषद चुनाव में कैबिनेट मंत्री अनिरुद्ध सिंह के करीबी को दी करारी शिकस्त

राजनीति में कदम रखते ही कैबिनेट मंत्री के गढ़ में एक बड़ी जीत हासिल कर राजा खुश विक्रम सेन ने बड़ा संकेत दे दिया है.

Khush Vikram Sen won Zila Parishad election Chamiyana ward
राजा खुश विक्रम सेन ने सियासत में एंट्री लेते ही शानदार जीत दर्ज की (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : June 1, 2026 at 12:01 PM IST

3 Min Read
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शिमला: हिमाचल प्रदेश की राजनीति में जिला परिषद चमियाना वार्ड के नतीजों ने हलचल मचा दी है. यहां क्योंथल रियासत के राजा खुश विक्रम सेन ने सियासत में एंट्री लेते ही शानदार जीत दर्ज कर कैबिनेट मंत्री अनिरुद्ध सिंह को सकते में डाल दिया है. खुश विक्रम सेन ने अपने निकटम प्रतिद्वंदी भूपेंद्र कंवर को 9981 मतों के भारी अंतर से शिकस्त दी. खास बात यह है कि यह वही चमियाना वार्ड है, जहां से सुक्खू सरकार में ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह अपना पहला जिला परिषद चुनाव जीतकर सियासत में चमके थे.

खुश विक्रम सिंह ने कैबिनेट मंत्री के करीबी को दी मात

जिला शिमला के अंतर्गत चमियाना वार्ड कुसुम्पटी विधानसभा क्षेत्र में आता है, जिसे अब लंबे समय से अनिरुद्ध सिंह का मजबूत राजनीतिक गढ़ माना जाता रहा है. अनिरुद्ध सिंह ने कुसुम्पटी विधानसभा क्षेत्र से इस बार लगातार अपना तीसरा चुनाव जीता और सुक्खू सरकार में कैबिनेट मंत्री बने. ऐसे में कैबिनेट मंत्री के गढ़ में राजा खुश विक्रम सेन ने राजनीति में कदम रखते ही एक बड़ी जीत हासिल कर आने वाले विधानसभा चुनाव में भाजपा के लिए कुसुम्पटी का किला फतह करने का जोश भर दिया है.

Khush Vikram Sen won Zila Parishad election Chamiyana ward
खुश विक्रम सेन ने जीता चमियाना वार्ड से जिला परिषद चुनाव (ETV Bharat)

खुश विक्रम सेन को पड़े इतने हजार वोट

क्योंथल रियासत के राजा खुश विक्रम सेन ने पंचायतीराज संस्थाओं के चुनाव के माध्यम से सियासत में धमाकेदार एंट्री कर सबका ध्यान खींच लिया है. जिसकी गूंज दूर तक सुनाई दे रही है. कुसुम्पटी विधानसभा क्षेत्र के चमियाना वार्ड से जिला परिषद चुनाव लड़ते हुए उन्होंने कांग्रेस समर्थित उम्मीदवार और कैबिनेट मंत्री अनिरुद्ध सिंह के करीबी भूपेंद्र कंवर को 9,981 मतों के भारी अंतर से पराजित कर राजनीतिक हलकों में हलचल मचा दी है. खुश विक्रम सेन को 13,752 मत मिले, जबकि भूपेंद्र कंवर 3,771 मतों पर सिमट गए. इस चुनाव में 398 मत अस्वीकृत रहे, वहीं 209 मतदाताओं को कोई भी उम्मीदवार पसंद नहीं आया और उन्होंने नोटा का विकल्प चुना.

कौन हैं खुश विक्रम सेन?

खुश विक्रम सेन क्योंथल रियासत यानी जुन्गा राजघराने के उत्तराधिकारी हैं. 29 वर्षीय खुश विक्रम सेन दिवंगत वीर विक्रम सेन के पुत्र हैं. उनके पिता का कुछ वर्ष पहले निधन हो चुका है. वहीं, उनकी माता विजय ज्योति सेन भी लंबे समय से राजनीति में सक्रिय रही हैं और कुसुम्पटी विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ चुकी हैं. वर्ष 2017 के विधानसभा चुनाव में भाजपा ने विजय ज्योति सेन को वर्तमान मंत्री अनिरुद्ध सिंह के खिलाफ मैदान में उतारा था. अब उसी राजनीतिक विरासत को आगे बढ़ाते हुए खुश विक्रम सेन ने भी सक्रिय राजनीति में कदम रखा है.

खुश विक्रम सेन केवल राजपरिवार की पहचान तक सीमित नहीं हैं, उन्होंने O.P. Jindal Global University से डिप्लोमेसी, लॉ एंड बिजनेस में पोस्ट ग्रेजुएशन किया है. पढ़ाई पूरी करने के बाद वे कृषि कार्यों से भी जुड़े रहे हैं. खुश विक्रम सेन का कैबिनेट मंत्री विक्रमादित्य सिंह से पारिवारिक रिश्ता है. वे लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह के ममेरे भाई हैं.

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