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राजा दिग्विजय दास स्टेडियम में शपथ ग्रहण समारोह पर विवाद, आमंत्रण कार्ड से राजा साहब की नाम-तस्वीर गायब, वैष्णव समाज भड़का

राजनांदगांव. शहर के ऐतिहासिक महंत राजा दिग्विजय दास स्टेडियम में आयोजित पदाधिकारियों के शपथ ग्रहण समारोह को लेकर विवाद खड़ा हो गया. वैष्णव समाज के लोगों ने समारोह के आमंत्रण कार्ड में महंत राजा दिग्विजय दास की तस्वीर और नाम शामिल नहीं किए जाने पर नाराजगी जताते हुए इसे राजा साहब का अपमान बताया.

विरोध जताने बड़ी संख्या में समाज के लोग स्टेडियम पहुंच गए और कार्यक्रम के खिलाफ प्रदर्शन किया. समाज के पदाधिकारियों का कहना था कि जिस व्यक्ति ने अपनी संपत्ति समाज और शहर के विकास के लिए दान दी, आज उसी के नाम और योगदान को आयोजकों ने नजरअंदाज किया है.

आमंत्रण कार्ड में न तो महंत राजा दिग्विजय दास का उल्लेख किया गया और न ही उनकी तस्वीर प्रकाशित की गई, जबकि स्टेडियम उन्हीं के नाम से जाना जाता है. ये समाज का भी अपमान है- सुरेंद्र दास वैष्णव, पूर्व उपाध्यक्ष जिला पंचायत

समाज की भावनाएं आहत

वैष्णव समाज के पदाधिकारियों ने कहा कि यह केवल एक प्रोटोकॉल की गलती नहीं, बल्कि समाज की भावनाओं को आहत करने वाला मामला है. समाज के लोगों ने आरोप लगाया कि वैष्णव समाज की संपत्तियों और संस्थानों पर राजनीतिक प्रभाव बढ़ता जा रहा है, लेकिन मूल दानदाता और समाज की भूमिका को लगातार कमजोर किया जा रहा है.

कई मांगों को किया गया अनसुना

प्रदर्शन कर रहे लोगों ने यह भी कहा कि पूर्व में राजगामी संपदा न्यास में अध्यक्ष पद पर वैष्णव समाज के प्रतिनिधि की नियुक्ति की मांग उठाई गई थी, लेकिन उस मांग को भी अनसुना कर दिया गया. अब स्टेडियम के कार्यक्रम में राजा साहब के नाम की उपेक्षा ने समाज में और नाराजगी पैदा कर दी है. विरोध के दौरान समाज के लोगों ने स्टेडियम परिसर में पहुंचकर नारेबाजी की और आयोजकों से सार्वजनिक रूप से स्पष्टीकरण देने की मांग की. प्रदर्शनकारियों का कहना था कि यदि भविष्य में भी समाज की भावनाओं की अनदेखी की गई तो आंदोलन को और व्यापक किया जाएगा.

हालांकि कार्यक्रम से जुड़े पदाधिकारियों की ओर से इस मामले में आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है. आयोजन समिति के कुछ सदस्यों ने अनौपचारिक रूप से इसे डिजाइनिंग या प्रिंटिंग की त्रुटि बताया, लेकिन समाज के लोग इस तर्क से संतुष्ट नजर नहीं आए. इस कार्यक्रम में विधानसभा अध्यक्ष रमन सिंह भी पहुंचे थे. उन्होंने स्टेडियम के लिए कई कार्यों की मंजूरी दी.