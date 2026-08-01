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अलग 'बुंदेलखंड' राज्य की मांग हुई तेज; राजा बुंदेला 'गांव-गांव, पांव-पांव' यात्रा से मांग रहे समर्थन

राजा बुंदेला 'गांव-गांव, पांव-पांव' यात्रा से मां रहे समर्थन. ( Photo Credit: ETV Bharat )

चित्रकूट: मानिकपुर पहुंचे पृथक बुंदेलखंड राज्य आंदोलन के संयोजक राजा बुंदेला ने कहा कि अलग राज्य बनने से क्षेत्र के विकास, रोजगार, उद्योग और प्राकृतिक संसाधनों का लाभ स्थानीय लोगों को मिलेगा. उन्होंने 2027 तक जनांदोलन को मजबूत करने का आह्वान करते हुए दावा किया कि पृथक राज्य बनने से जनता को सीधा फायदा होगा. आंदोलन के प्रमुख नेता और भारतीय सिनेमा के अभिनेता समाजसेवी राजा बुंदेला शुक्रवार को मानिकपुर पहुंचे. उन्होंने पूर्व नगर पंचायत अध्यक्ष विनोद द्विवेदी के आवास पर आयोजित जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि बुंदेलखंड की अपनी समृद्ध संस्कृति, इतिहास और पहचान है, लेकिन दशकों से यह क्षेत्र विकास की मुख्यधारा से पिछड़ा हुआ है. उन्होंने कहा कि अलग राज्य बनने से क्षेत्र के समग्र विकास को नई गति मिलेगी. राजा बुंदेला यानी राज राजेश्वर प्रताप सिंह जूदेव हिंदी फिल्मों के चर्चित अभिनेता और निर्माता हैं. उन्होंने स्वर्ग, शोला और शबनम जैसी फिल्मों में अभिनय किया है. पिछले कई वर्षों से वह पृथक बुंदेलखंड राज्य की मांग को लेकर जनजागरण अभियान चला रहे हैं. वर्तमान में वह 'गांव-गांव, पांव-पांव' यात्रा के जरिए बुंदेलखंड के विभिन्न जिलों का दौरा कर लोगों से समर्थन जुटा रहे हैं. बातचीत में उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के 14 जिलों में फैले बुंदेलखंड में खनिज संपदा, जल संसाधन और ऊर्जा उत्पादन की अपार संभावनाएं हैं. इनका लाभ स्थानीय लोगों तक नहीं पहुंच रहा. रोजगार के अभाव में बड़ी संख्या में युवाओं को पलायन करना पड़ता है. अलग 'बुंदेलखंड' राज्य की मांग हुई तेज. (Video Credit: ETV Bharat)