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अलग 'बुंदेलखंड' राज्य की मांग हुई तेज; राजा बुंदेला 'गांव-गांव, पांव-पांव' यात्रा से मांग रहे समर्थन

वर्तमान में वह 'गांव-गांव, पांव-पांव' यात्रा के जरिए बुंदेलखंड के विभिन्न जिलों का दौरा कर लोगों से समर्थन जुटा रहे हैं.

राजा बुंदेला 'गांव-गांव, पांव-पांव' यात्रा से मां रहे समर्थन.
राजा बुंदेला 'गांव-गांव, पांव-पांव' यात्रा से मां रहे समर्थन. (Photo Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : August 1, 2026 at 8:52 AM IST

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Updated : August 1, 2026 at 9:08 AM IST

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चित्रकूट: मानिकपुर पहुंचे पृथक बुंदेलखंड राज्य आंदोलन के संयोजक राजा बुंदेला ने कहा कि अलग राज्य बनने से क्षेत्र के विकास, रोजगार, उद्योग और प्राकृतिक संसाधनों का लाभ स्थानीय लोगों को मिलेगा. उन्होंने 2027 तक जनांदोलन को मजबूत करने का आह्वान करते हुए दावा किया कि पृथक राज्य बनने से जनता को सीधा फायदा होगा.

आंदोलन के प्रमुख नेता और भारतीय सिनेमा के अभिनेता समाजसेवी राजा बुंदेला शुक्रवार को मानिकपुर पहुंचे. उन्होंने पूर्व नगर पंचायत अध्यक्ष विनोद द्विवेदी के आवास पर आयोजित जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि बुंदेलखंड की अपनी समृद्ध संस्कृति, इतिहास और पहचान है, लेकिन दशकों से यह क्षेत्र विकास की मुख्यधारा से पिछड़ा हुआ है.

उन्होंने कहा कि अलग राज्य बनने से क्षेत्र के समग्र विकास को नई गति मिलेगी. राजा बुंदेला यानी राज राजेश्वर प्रताप सिंह जूदेव हिंदी फिल्मों के चर्चित अभिनेता और निर्माता हैं. उन्होंने स्वर्ग, शोला और शबनम जैसी फिल्मों में अभिनय किया है. पिछले कई वर्षों से वह पृथक बुंदेलखंड राज्य की मांग को लेकर जनजागरण अभियान चला रहे हैं.

वर्तमान में वह 'गांव-गांव, पांव-पांव' यात्रा के जरिए बुंदेलखंड के विभिन्न जिलों का दौरा कर लोगों से समर्थन जुटा रहे हैं. बातचीत में उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के 14 जिलों में फैले बुंदेलखंड में खनिज संपदा, जल संसाधन और ऊर्जा उत्पादन की अपार संभावनाएं हैं. इनका लाभ स्थानीय लोगों तक नहीं पहुंच रहा. रोजगार के अभाव में बड़ी संख्या में युवाओं को पलायन करना पड़ता है.

अलग 'बुंदेलखंड' राज्य की मांग हुई तेज. (Video Credit: ETV Bharat)

उन्होंने दावा किया कि अलग राज्य बनने पर उद्योग, रोजगार और आधारभूत सुविधाओं का तेजी से विकास होगा. बुंदेलखंड आजादी के बाद से सूखे की मार झेल रहा है, जबकि इसके हिस्से में सात प्रमुख नदियां हैं. बुंदेलखंड पृथक राज बनने से सात प्रमुख नदियों के जल का बेहतर प्रबंधन कर स्थानीय क्षेत्रों को प्राथमिकता दी जाएगी.

उन्होंने कहा कि 1956 के राज्य पुनर्गठन के बाद राज्य की श्रेणी से बुंदेलखंड को निकाल दिया गया, जबकि अंग्रेजों के समय तक बुंदेलखंड एक राज्य की श्रेणी में था. उन्होंने कहा कि इसके चलते यहां का विकास प्रभावित हुआ. अब वर्ष 2027 तक अलग राज्य के लक्ष्य को लेकर जनआंदोलन को और मजबूत किया जाएगा.

उन्होंने कहा कि बुंदेलखंड अलग राज्य बनने से सरकार को और आम लोगों को कोई भी अतरिक्त भार नहीं होगा. नीति आयोग नए राज्य को चलाने के लिए 100% धनराशि देती है. वहीं, दूसरी पंचवर्षीय में उसका हिस्सा 50% और तीसरी पंचवर्षीय में 25% हो जाता है.

हम इन 15 वर्षों में सहजता से अपने आप को स्थापित कर सकते हैं, क्योंकि मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड में प्रचुर मात्रा में खनिज पाए जाते हैं. हम मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की कई जिलों में गिट्टी बालू सप्लाई देते हैं, तो वहीं बुंदेलखंड के हिस्से में सात नदियां हैं.

यही नहीं हम बिजली उत्पादन करते हैं, पर बुंदेलखंड वासी अंधेरे में रहते हैं. बुंदेलखंड में आध्यात्मिक टूरिज्म से लेकर इको टूरिज्म की बहुत बड़ी संभावनाएं हैं, जिसे दरकिनार नहीं किया जा सकता. प्राकृतिक रूप से समृद्धशाली बुंदेलखंड पृथक राज्य बनने से हमारे क्षेत्र की जनता को सीधा लाभ पहुंचेगा.

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Last Updated : August 1, 2026 at 9:08 AM IST

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