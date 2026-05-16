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भोजशाला नाम मिलने के पहले था सरस्वती कंठाभरण विश्वविद्यालय, उज्जैन से लेकर मांडू तक फैलीं थी शाखाएं

राजा भोज ने धार में की थी विश्वस्तरीय संस्कृत विश्वविद्यालय की स्थापना. जैन ग्रंथ प्रबंध चिंतामणि से मिलती है जानकारी.

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भोजशाला नाम मिलने के पहले था सरस्वती कंठाभरण विश्वविद्यालय (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : May 16, 2026 at 9:59 PM IST

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उज्जैन: आज जिस धार नगरी की भोजशाला को लेकर देशभर में चर्चा हो रही है, वह कभी राजा भोज द्वारा स्थापित सरस्वती कंठाभरण नामक एक विशाल विद्यापीठ माना जाता था.इस विद्यापीठ की शाखाएं उज्जैन से लेकर मांडू तक थीं. यह सरस्वती कंठाभरण विश्वविद्यालय भारत की उस प्राचीन ज्ञान परंपरा का साक्षी रहा है, जिसने संस्कृत शिक्षा और चिंतन को एक नई दिशा दी थी.

इतिहासकारों और पुराविदों के अनुसार यह केवल एक मंदिर नहीं, उस युग का विश्ववविद्यालय था, जहां देश भर के बटुक ब्राह्मण विद्यार्थी वैदिक अध्ययन, ज्योतिष, साहित्य और कर्मकांड की शिक्षा लेने आते थे. 15 मई 2026 को भोजशाला मामले में हाईकोर्ट की इंदौर खंडपीठ द्वारा आए निर्णय के बाद एक बार फिर राजा भोज की इस अद्भुत शैक्षणिक विरासत पर चर्चा हो रही है. आइए जानते हैं संस्कृत विश्वविद्यालय सरस्वती कंठाभरण का पूरा इतिहास.

पद्म श्री डॉ भगवती लाल राजपुरोहित ने बताया सरस्वती कंठाभरण विश्वविद्यालय का इतिहास (ETV Bharat)

उज्जैन और मांडव में थीं विश्वविद्यालय की शाखाएं

इतिहासविद डॉ भगवती लाल राजपुरोहित ने ईटीवी भारत से चर्चा में बताया, "धार का सरस्वती मंदिर अकेला नहीं था. परमार काल में इस प्रकार के शैक्षणिक केंद्र उज्जैन और मांडव में भी मौजूद थे. इन स्थानों को उस समय विश्वविद्यालय और महाविद्यालय के रूप में जाना जाता था. उज्जैन का सरस्वती कंठाभरण फिलहाल ज्ञात नहीं है वहीं मांडू में सरस्वती कंठाभरण की शाखा भी नष्ट हो चुकी है. राजा भोज एक शासक ही नहीं बल्कि महान विद्वान और शिक्षा के संरक्षक थे. उन्होंने अनेक ग्रंथो की रचना की जिसमें से सरस्वती कंठाभरण विशेष रूप से प्रसिद्ध है. माना जाता है कि राजा भोज ने अपने भवनों, उपाधियों और ग्रंथो के नाम इसी परंपरा से जोड़े. ऐसा जैन ग्रंथ प्रबंध चिंतामणि में लिखा हुआ है."

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राजा भोज ने धार में की थी विश्वस्तरीय संस्कृत विश्वविद्यालय की स्थापना (ETV Bharat GFX)

राजपुरोहित के अनुसार, "इन शैक्षणिक केंद्रों में देशभर के बटुक ब्राह्मण विद्यार्थी अध्ययन के लिए आते थे. इतना ही नहीं विद्वान यहां पर शास्त्रार्थ किया करते थे राजा भोज की मौजूदगी में. जिससे नए विचार जन्म लेते और समाज व जनहित में उन विचारों का प्रयोग किया जाता. इन विश्वविद्यालय, महाविद्यालयों को जिन्हें मंदिर भी कहा जाता है, उनके सभा मंडपों के स्तंभों पर आज भी अंकित सूत्र विद्यार्थियों के स्थायी अध्ययन का माध्यम बने हुए हैं."

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सरस्वती कंठाभरण विश्वविद्यालय से लगभग 1400 महान विद्वान जुड़े थे (ETV Bharat GFX)

उज्जयिनी की गुरु शिष्य परंपरा और राजा भोज

अवंतिका नगरी वर्षों से ज्ञान, तप और साधना की भूमि रही है. भगवान श्रीकृष्ण की शिक्षा स्थली माने जाने वाले सांदीपनि आश्रम से लेकर सम्राट अशोक मौर्य, सम्राट विक्रमादित्य और अनेक शासकों ने उज्जैन को अध्ययन और शिक्षा का केंद्र बनाए रखा. इसी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए राजा भोज ने धारा नगरी, अवंतिका उज्जयिनी और मांडव को शिक्षा एवं संस्कृति के प्रमुख केंद्रों के रूप में विकसित किया.

कहा जाता है कि उनके दरबार में देश विदेश के विद्वान उपस्थित रहा करते थे. इतिहासकार और पुराविद बताते हैं कि जिस प्रकार आज विश्वविद्यालय की शाखाएं महाविद्यालयों के रूप में स्थापित होती हैं, ठीक उसी प्रकार राजा भोज के धार स्थित सरस्वती कंठाभरण विश्वविद्यालय की शाखाएं उज्जैन और मांडव में संचालित थीं.

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जैन ग्रंथ प्रबंध चिंतामणि में है सरस्वती कंठाभरण विश्वविद्यालय का जिक्र (ETV Bharat GFX)

उज्जैन का प्राचीन महाविद्यालय था बिना नींव की मस्जिद

इतिहासकारों व पुराविदों के दावे के अनुसार उज्जैन के क्षिप्रा नदी के दाहिनी तट पर अनंत नारायण मंदिर से दानी गेट तक विस्तृत क्षेत्र में प्राचीन महाविद्यालय स्थित था. आज भी वहां कई स्तंभ इस गौरवशाली अतीत के मौन साक्ष्य माने जाते हैं. दावा किया जाता है कि वर्तमान में वह बिना नींव की मस्जिद है. वहीं क्षिप्रा के बाएं तट पर कुछ स्तंभ, सभामंडप और देवकुलिका के रूप में लगाए गए, जहां आज पुलिस कैंप लगा करते हैं. सन 1232 में जब शमसुद्दीन इल्तुतमिश का आक्रमण हुआ तो उसने सब कुछ तबाह कर दिया. एक वक्त बाद प्रसिद्ध पुरातत्वविद विष्णु श्रीधर वाकणकर ने उत्खनन कर कई अवशेषों को संरक्षित किया और उन्हें संग्रहालयो में सुरक्षित रखवाया.

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संस्कृत विश्वविद्यालय का नाम रखा सरस्वती कंठाभरण विश्वविद्यालय (ETV Bharat)

मांडव की लॉर्ड मस्जिद और शिक्षा की परंपरा

इतिहास के जानकार बताते हैं कि मांडव क्षेत्र में भी महाविद्यालय संचालित होता था, जिसके अवशेष वर्तमान में लॉर्ड मस्जिद क्षेत्र में बताए जाते हैं. जैन ग्रंथ युक्ति कल्पतरु में इन सभी शैक्षणिक केंद्रों का उल्लेख मिलने की बात कही जाती है. इन संस्थानों में ज्योतिष, वेदाचार्य, कर्मकांड साहित्य और दर्शन की शिक्षा दी जाती थी. जहां केवल धार्मिक अध्ययन ही नहीं शासन और समाज से जुड़े विषयों पर भी विचार साझा हुआ करते थे.

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राजा भोज द्वारा स्थापित संस्कृत विश्वविद्यालय के साथ यहां था देवी सरस्वती मंदिर (ETV Bharat)

परमार काल की शिक्षा व्यवस्था और आज का भारत

कहा जाता है कि राजा भोज के समय शिक्षा प्राप्त करना केवल डिग्री भर प्राप्त करना नहीं था बल्कि वह शिक्षा व्यक्तित्व निर्माण व राष्ट्र निर्माण का आधार मानी जाती थी. गुरु शिष्य परंपरा, शास्त्रार्थ, शोध व्यवहारिक ज्ञान उस काल की शिक्षा की विशेषता थी. आज जब नई शिक्षा नीति भारतीय ज्ञान परंपरा और प्राचीन विश्वविद्यालयों पर दोबारा चर्चा हो रही है तब राजा भोज की यह विरासत हमें अपनी जड़ों से जोड़ती है. जिस प्रकार उस युग में शिक्षा को संस्कृति और समाज से जोड़ा गया. इस प्रकार आज भी भारतीय शिक्षा व्यवस्था में नैतिकता परंपरा और ज्ञान विज्ञान के संतुलन की आवश्यकता देखी जा रही है. धार, उज्जैन और मांडव के लिए अवशेष केवल पत्थर नहीं बल्कि उस स्वर्णिम युग की कहानी है जब भारत ज्ञान की राजधानी कहलाता था.

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