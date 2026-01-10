ETV Bharat / state

राजा भैया की पत्नी भानवी सिंह के घर पर हमला, गेट और कार में लगाई आग, बेटी राघवी सिंह ने किया दावा

भानवी सिंह के दिल्ली स्थित घर पर हमला. ( Photo Credit; raghavi singh social media )

प्रतापगढ़ : कुंडा विधानसभा से विधायक रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया की पत्नी भानवी सिंह के दिल्ली स्थित घर पर हमला किया गया है. राजा भैया व भानवी सिंह की बड़ी बेटी राघवी कुमारी सिंह ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफार्म X पर हमला करने का दावा किया है. उन्होंने एक वीडियो भी शेयर किया है. राघवी ने पोस्ट के जरिए कहा, मुझे, मेरी मां भानवी सिंह और बहन को जान का खतरा है. उन्होंने दिल्ली पुलिस और संबंधित अधिकारियों को टैग करके सुरक्षा और न्याय की गुहार लगाई है. राघवी कुमारी ने अपनी पोस्ट में लिखा है, पिछले कई महीनों से, बल्कि कई सालों से मैं, मेरी मां और बहन खतरे में हैं. हमने हमेशा कानून का रास्ता अपनाया, पुलिस से मदद मांगी. शिकायतें दर्ज कराईं, लेकिन सिर्फ आश्वासन मिला. हाल ही में सफदरजंग थाने में FIR दर्ज करने के लिए लिखित शिकायत दी थी. आधी रात के बाद हथियार पकड़े एक व्यक्ति हमारे दिल्ली घर के बाहर आया. मेरी मां, मेरी बहन और मुझे डराने और दहशत में डालने का उद्देश्य साफ दिखाई देता है. इस समय बात सिर्फ सुरक्षा की नहीं है बात सच्ची और धर्मसंगत जांच की है. किसने उसे भेजा? किसने यह करवाया?