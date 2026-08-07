प्रतापगढ़ महुली हादसा; घायल अमन से मिलने पहुंचे राजा भैया; बोले- "कुछ घटनाएं अकल्पनीय होती हैं"
महुली मोहल्ले में बुधवार देर रात मकान गिरने से छह लोगों की मौत हो गई थी.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : August 7, 2026 at 7:54 PM IST
प्रतापगढ़ : जिले में जर्जर मकान गिरने से एक ही परिवार के छह लोगों की मौत के बाद विधायक और जनसत्ता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया शुक्रवार को घटनास्थल पर पहुंचे. उन्होंने हादसे में घायल युवक से मुलाकात कर उनका हाल जाना और परिवार के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त की.
निरीक्षण के दौरान राजा भैया ने बताया कि यह मकान प्रमोद श्रीवास्तव का था. उन्होंने कहा कि कुछ घटनाएं दुखद होती हैं, कुछ घटनाएं अकल्पनीय होती हैं. उन्होंने कहा कि जो बच्चा अमन ईश्वर की कृपा से बच गया है, किस मानसिक स्थिति में होगा, ईश्वर उसे शक्ति दे. उन्होंने कहा कि पूरा प्रतापगढ़ जिला इस हादसे से दुखी है.
आपको बता दें कि नगर कोतवाली क्षेत्र के महुली मोहल्ले में बुधवार देर रात लगातार बारिश के बीच लगभग 100 साल पुराना मकान भरभराकर गिर गया था. इस भीषण हादसे में एक ही परिवार के 6 लोगों की मौत हो गई थी, जबकि परिवार का बड़ा बेटा अमन श्रीवास्तव गंभीर रूप से घायल हो गया था. रात में गर्मी और उमस के कारण परिवार के सातों सदस्य एसी वाले कमरे में सो रहे थे. रात करीब 2 बजे अचानक कमरे की छत भरभराकर गिर गई थी.
हादसे में मकान मालिक प्रमोद श्रीवास्तव (60), उनकी पत्नी रीता श्रीवास्तव (55), छोटा बेटा नितिन श्रीवास्तव (25), बड़ी बहू माधुरी (23) तथा उनके दो मासूम बेटे माधव (2 वर्ष) और अद्विक (10 माह) की मौत हो गई थी. घायल अमन श्रीवास्तव (28) किसी तरह मलबे से बाहर निकलने में सफल रहा. उन्होंने शोर मचाकर आसपास के लोगों को बुलाया.
सूचना मिलने पर पुलिस, फायर ब्रिगेड और स्थानीय लोगों ने करीब दो घंटे तक राहत एवं बचाव अभियान चलाया. सभी को मलबे से निकालकर जिला अस्पताल पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों ने छह लोगों को मृत घोषित कर दिया. अमन ने बताया कि रात करीब साढ़े 10 बजे पूरा परिवार खाना खाकर सोया था. अचानक तेज धमाके जैसी आवाज हुई और देखते ही देखते पूरा कमरा मलबे में तब्दील हो गया. उन्होंने परिवार के लोगों को निकालने की कोशिश की, लेकिन भारी मलबे के कारण सफल नहीं हो सके. इसके बाद उन्होंने मदद के लिए शोर मचाया.
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