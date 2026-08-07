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प्रतापगढ़ महुली हादसा; घायल अमन से मिलने पहुंचे राजा भैया; बोले- "कुछ घटनाएं अकल्पनीय होती हैं"

घटनास्थल पर पहुंचे जनसत्ता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष रघुराज प्रताप सिंह ( Photo credit: ETV Bharat )

प्रतापगढ़ : जिले में जर्जर मकान गिरने से एक ही परिवार के छह लोगों की मौत के बाद विधायक और जनसत्ता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया शुक्रवार को घटनास्थल पर पहुंचे. उन्होंने हादसे में घायल युवक से मुलाकात कर उनका हाल जाना और परिवार के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त की. घटनास्थल पर पहुंचे राजा भैया (Video credit: ETV Bharat) निरीक्षण के दौरान राजा भैया ने बताया कि यह मकान प्रमोद श्रीवास्तव का था. उन्होंने कहा कि कुछ घटनाएं दुखद होती हैं, कुछ घटनाएं अकल्पनीय होती हैं. उन्होंने कहा कि जो बच्चा अमन ईश्वर की कृपा से बच गया है, किस मानसिक स्थिति में होगा, ईश्वर उसे शक्ति दे. उन्होंने कहा कि पूरा प्रतापगढ़ जिला इस हादसे से दुखी है.