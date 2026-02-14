ETV Bharat / state

राजा भैया ने सदन में उठाए सवाल; कहा- कम बच्चों वालों को क्यों नहीं मिल रहा आयुष्यमान योजना का लाभ

लखनऊ: आयुष्मान भारत योजना में कम बच्चे वाले परिवार को योजना का लाभ न दिए जाने को लेकर जनसत्ता दल के विधायक और पूर्व मंत्री रघुराज प्रताप सिंह राजा भैया ने विधानसभा सदन में सवाल किया. इसके बाद इस मुद्दे को एक बार फिर हवा मिल गई है कि आखिर कम बच्चों वाले परिवार को आयुष्मान योजना का लाभ क्यों नहीं दिया जा रहा.





आयुष्यमान भारत योजना में नए पात्रों के चयन के लिए एक नियम बहुत जटिल है. जिसकी वजह से अनेक परिवारों को इसका लाभ नहीं मिल पा रहा. खास तौर पर जिनके घर में कम बच्चे हैं. इस संबंध में सरकार का नियम है कि जिन राशन कार्ड पर कम से कम 6 यूनिट होंगे. उनका आयुष्मान कार्ड पहले बनाया जाएगा.



आखिर यह नियम क्यों है? इसका जवाब अभी नहीं दिया गया है. इससे पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी इस विषय में सदन में बोल चुके हैं. इसके बावजूद नियम में परिवर्तन नहीं किया जाने से नाराजगी का माहौल है.