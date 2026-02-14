ETV Bharat / state

राजा भैया ने सदन में उठाए सवाल; कहा- कम बच्चों वालों को क्यों नहीं मिल रहा आयुष्यमान योजना का लाभ

राजा भैया ने विधानसभा में रखा मुद्दा, योगी सरकार से मांगा जवाब.

Raja Bhaiya
राजा भैया ने सदन में उठाए सवाल (ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : February 14, 2026 at 2:43 PM IST

लखनऊ: आयुष्मान भारत योजना में कम बच्चे वाले परिवार को योजना का लाभ न दिए जाने को लेकर जनसत्ता दल के विधायक और पूर्व मंत्री रघुराज प्रताप सिंह राजा भैया ने विधानसभा सदन में सवाल किया. इसके बाद इस मुद्दे को एक बार फिर हवा मिल गई है कि आखिर कम बच्चों वाले परिवार को आयुष्मान योजना का लाभ क्यों नहीं दिया जा रहा.


आयुष्यमान भारत योजना में नए पात्रों के चयन के लिए एक नियम बहुत जटिल है. जिसकी वजह से अनेक परिवारों को इसका लाभ नहीं मिल पा रहा. खास तौर पर जिनके घर में कम बच्चे हैं. इस संबंध में सरकार का नियम है कि जिन राशन कार्ड पर कम से कम 6 यूनिट होंगे. उनका आयुष्मान कार्ड पहले बनाया जाएगा.


आखिर यह नियम क्यों है? इसका जवाब अभी नहीं दिया गया है. इससे पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी इस विषय में सदन में बोल चुके हैं. इसके बावजूद नियम में परिवर्तन नहीं किया जाने से नाराजगी का माहौल है.

राजा भैया ने सदन में उठाए सवाल (ETV Bharat)
बजट सत्र के दौरान इसी पर रघुराज प्रताप सिंह राजा भैया ने गुरुवार को सवाल उठा दिया है. उन्होंने कहा कि यह बहुत ही आपत्तिजनक है कि परिवार नियोजन करके कम बच्चे पैदा करने वालों के साथ में अन्याय किया जा रहा है. आखिर ऐसी क्या वजह है कि केवल 6 यूनिट पर ही आयुष्मान योजना का लाभ मिल रहा है.राजा भैया ने कहा कि मैं अध्यक्ष से मांग करूंगा कि सरकार इस नियम को परिवर्तित कराकर सभी परिवारों को इसका लाभ दिलाए. सभी जानते हैं कि किनके ज्यादा बच्चे होते हैं और किनके कम बच्चे होते हैं. इसलिए यह अन्याय नहीं होना चाहिए.

