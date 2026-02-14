राजा भैया ने सदन में उठाए सवाल; कहा- कम बच्चों वालों को क्यों नहीं मिल रहा आयुष्यमान योजना का लाभ
राजा भैया ने विधानसभा में रखा मुद्दा, योगी सरकार से मांगा जवाब.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : February 14, 2026 at 2:43 PM IST
लखनऊ: आयुष्मान भारत योजना में कम बच्चे वाले परिवार को योजना का लाभ न दिए जाने को लेकर जनसत्ता दल के विधायक और पूर्व मंत्री रघुराज प्रताप सिंह राजा भैया ने विधानसभा सदन में सवाल किया. इसके बाद इस मुद्दे को एक बार फिर हवा मिल गई है कि आखिर कम बच्चों वाले परिवार को आयुष्मान योजना का लाभ क्यों नहीं दिया जा रहा.
आयुष्यमान भारत योजना में नए पात्रों के चयन के लिए एक नियम बहुत जटिल है. जिसकी वजह से अनेक परिवारों को इसका लाभ नहीं मिल पा रहा. खास तौर पर जिनके घर में कम बच्चे हैं. इस संबंध में सरकार का नियम है कि जिन राशन कार्ड पर कम से कम 6 यूनिट होंगे. उनका आयुष्मान कार्ड पहले बनाया जाएगा.
आखिर यह नियम क्यों है? इसका जवाब अभी नहीं दिया गया है. इससे पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी इस विषय में सदन में बोल चुके हैं. इसके बावजूद नियम में परिवर्तन नहीं किया जाने से नाराजगी का माहौल है.
यह भी पढ़ें: राजा भैया की पत्नी भानवी सिंह के घर पर हमला, गेट और कार में लगाई आग, बेटी राघवी सिंह ने किया दावा
यह भी पढ़ें: भानवी सिंह ने राजा भैया पर लगाया गंभीर आरोप, बोली-रची जा रही गहरी साजिश, मुझे इंसाफ चाहिए