कुंडा में चार दिवसीय श्रीराम कथा का आयोजन; पं. धीरेंद्र शास्त्री सुनाएंगे कथा, राजा भैया ने परखी तैयारी
प्रतापगढ़ के जिलाधिकारी ने कथा स्थल का दौरा कर सुरक्षा व्यवस्था, पंडाल और जन-सुविधाओं का निरीक्षण किया.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 12, 2026 at 9:25 AM IST
प्रतापगढ़: जनसत्ता दल लोकतांत्रिक के राष्ट्रीय अध्यक्ष और विधायक रघुराज प्रताप सिंह 'राजा भैया' के सानिध्य में भव्य चार दिवसीय 'श्री राम कथा' का आयोजन होने जा रहा है. यह धार्मिक अनुष्ठान 17 नवंबर से 20 नवंबर तक चलेगा. चार दिनों तक चलने वाले महाआयोजन को लेकर भव्य तैयारियां की जा रही हैं.
प्रतापगढ़ जिले का कुंडा क्षेत्र एक बार फिर एक ऐतिहासिक और अलौकिक धार्मिक आयोजन का गवाह बनने जा रहा है. 17 से 20 नवंबर तक चलने वाले इस दिव्य अनुष्ठान में प्रसिद्ध कथावाचक पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री (बागेश्वर धाम) अपने मुखारविंद से श्रद्धालुओं को रामकथा का रसपान कराएंगे.
राजा भैया ने समस्त सनातन धर्मावलंबियों, क्षेत्रवासियों और देश भर से भक्तों को सपरिवार, इष्ट-मित्रों सहित इस कथा में सम्मिलित होकर पुण्य लाभ अर्जित करने का सहर्ष निमंत्रण भेजा है.
सामाजिक समरसता की मिसाल: रामकथा की सबसे अनूठी और ऐतिहासिक विशेषता यह है कि इसमें जैसलमेर (राजस्थान) में रह रहे 500 से अधिक पाकिस्तानी हिंदू शरणार्थियों को विशेष अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया है.
कष्टप्रद जीवन बिता रहे इन शरणार्थियों (जिनमें अधिकांश दलित व पिछड़े वर्ग से आते हैं) को कथा स्थल तक लाने, उनके रहने, भोजन और सम्मान की पूरी जिम्मेदारी राजा भैया उठा रहे हैं.
शरणार्थियों की पवित्र गंगा स्नान और तीर्थ दर्शन की इच्छा को देखते हुए राजा भैया की ओर से 10 से 15 विशेष बसों का प्रबंध किया गया है. इन बसों के माध्यम से कथा के दौरान व समापन पर सभी शरणार्थियों को पवित्र गंगा स्नान कराया जाएगा.
साथ हीं साथ श्री अयोध्या धाम और काशी विश्वनाथ जैसे प्रमुख तीर्थ स्थलों का भ्रमण कराया जाएगा. राजा भैया लंबे समय से दीपावली और दशहरा जैसे प्रमुख त्योहारों पर इन विस्थापित परिवारों को आर्थिक सहायता भी प्रदान करते आ रहे हैं.
सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम: आयोजन को सकुशल और भव्य रूप देने के लिए प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद है. प्रतापगढ़ के जिलाधिकारी अभिषेक पांडेय ने कथा स्थल का दौरा कर सुरक्षा व्यवस्था, यातायात, पंडाल और जन-सुविधाओं का बारीकी से निरीक्षण किया.
श्रद्धालुओं की भारी भीड़ और गंगा स्नान के दौरान सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए घाटों पर एनडीआरएफ (NDRF) की टीम तैनात की गई है, ताकि किसी भी तरह की अप्रिय घटना या चूक न होने पाए. आयोजकों और स्थानीय प्रशासन के तालमेल से सुरक्षा की अभेद्य व्यवस्था की गई है.
आयोजन को लेकर राजा भैया ने कहा कि जहां भी प्रभु श्री राम की कथा होती है, वहां कमान स्वयं संकटमोचन श्री हनुमान जी महाराज संभालते हैं. जन-सेवा और सनातन धर्म की रक्षा के संकल्प के साथ शुरू हो रहा यह आयोजन पूरे क्षेत्र में चर्चा और श्रद्धा का केंद्र बना हुआ है.
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