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कुंडा में चार दिवसीय श्रीराम कथा का आयोजन; पं. धीरेंद्र शास्त्री सुनाएंगे कथा, राजा भैया ने परखी तैयारी

कुंडा में चार दिवसीय श्रीराम कथा का आयोजन. ( Photo Credit: ETV Bharat )

प्रतापगढ़: जनसत्ता दल लोकतांत्रिक के राष्ट्रीय अध्यक्ष और विधायक रघुराज प्रताप सिंह 'राजा भैया' के सानिध्य में भव्य चार दिवसीय 'श्री राम कथा' का आयोजन होने जा रहा है. यह धार्मिक अनुष्ठान 17 नवंबर से 20 नवंबर तक चलेगा. चार दिनों तक चलने वाले महाआयोजन को लेकर भव्य तैयारियां की जा रही हैं.

प्रतापगढ़ जिले का कुंडा क्षेत्र एक बार फिर एक ऐतिहासिक और अलौकिक धार्मिक आयोजन का गवाह बनने जा रहा है. 17 से 20 नवंबर तक चलने वाले इस दिव्य अनुष्ठान में प्रसिद्ध कथावाचक पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री (बागेश्वर धाम) अपने मुखारविंद से श्रद्धालुओं को रामकथा का रसपान कराएंगे.

राजा भैया ने समस्त सनातन धर्मावलंबियों, क्षेत्रवासियों और देश भर से भक्तों को सपरिवार, इष्ट-मित्रों सहित इस कथा में सम्मिलित होकर पुण्य लाभ अर्जित करने का सहर्ष निमंत्रण भेजा है. सामाजिक समरसता की मिसाल: रामकथा की सबसे अनूठी और ऐतिहासिक विशेषता यह है कि इसमें जैसलमेर (राजस्थान) में रह रहे 500 से अधिक पाकिस्तानी हिंदू शरणार्थियों को विशेष अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया है. कष्टप्रद जीवन बिता रहे इन शरणार्थियों (जिनमें अधिकांश दलित व पिछड़े वर्ग से आते हैं) को कथा स्थल तक लाने, उनके रहने, भोजन और सम्मान की पूरी जिम्मेदारी राजा भैया उठा रहे हैं. शरणार्थियों की पवित्र गंगा स्नान और तीर्थ दर्शन की इच्छा को देखते हुए राजा भैया की ओर से 10 से 15 विशेष बसों का प्रबंध किया गया है. इन बसों के माध्यम से कथा के दौरान व समापन पर सभी शरणार्थियों को पवित्र गंगा स्नान कराया जाएगा.