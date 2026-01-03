ETV Bharat / state

"राजा बंगला चलो, पहाड़ चलो" आंदोलन शुरू, बैलाडीला डिपॉजिट 4 बचाने की मुहिम

जनआंदोलन में स्थानीय लोग और सामाजिक संगठन हुए शामिल. जल, जंगल, जमीन को बचाने का दिया गया नारा.

राजा बंगला चलो पहाड़ चलो आंदोलन (ETV Bharat)
By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : January 3, 2026 at 6:51 PM IST

दंतेवाड़ा: छत्तीसगढ़ की पहचान प्राकृतिक सुंदरता और पेड़ पहाड़ों से होती है. बस्तर के घने जंगल पूरे छत्तीसगढ़ और पड़ोसी राज्यों के लिए फ्रेश एयर का बड़ा जरिया हैं. अपनी सुंदर जैव विविधता के लिए पूरे विश्व में बस्तर के जंगल जाने जाते हैं. बस्तर के जंगलों में रहने वाले आदिवासी दशकों से प्रकृति पुत्र के तौर पर इन जंगलों के प्रहरी बने हुए हैं. बस्तर के रहने वाले आदिवासियों का जीवन इन्ही जंगलों से मिलने वाले उत्पाद और वन संपदा पर निर्भर है. जब भी जंगल पर आफत आती है, सबसे पहले बस्तर के प्रकृति पुत्र ही अपनी आवाज बुलंद करते हैं. ऐसी ही एक आवाज दक्षिण बस्तर में ''राजा बंगला पहाड़'' को बचाने के लिए उठी है.

"राजा बंगला चलो, पहाड़ चलो" आंदोलन शुरू: दरअसल, दक्षिण बस्तर जिसमें दंतेवाड़ा जिला आता है, यहां पर बैलाडीला पहाड़ों की एक पूरी श्रृंखला मौजूद है. टेक्निकल या डेवलपेंट लैंग्वेज में बैलाडीला पर्वत श्रृंखला को डिपॉजिट - 4 के नाम से भी जाना जाता है. वहीं स्थानीय लोग इन पहाड़ों की सीरीज को अपनी भाषा में ''राजा बंगला पहाड़'' के नाम से पुकारते हैं.

राजा बंगला चलो आंदोलन शुरू (ETV Bharat)
बैलाडीला डिपॉजिट 4 बचाने की मुहिम (ETV Bharat)

पर्वत श्रृंखला को बचाने के लिए लोग एकजुट: स्थानीय लोगों ने पर्वत श्रेणी को बचाने की लड़ाई, जल, जंगल और जमीन बचाने की लड़ाई से जोड़ दिया है. इस मुहिम में स्थानीय लोगों के साथ राजनैतिक दलों के कार्यकर्ता भी शामिल हो गए हैं. बैलाडीला पर्वत श्रृंखला डिपॉजिट - 4 के आस पास रहने वाले लोगों का कहना है, अगर पहाड़ खत्म होगा तो उनकी जिंदगी खतरे में पड़ जाएगी. लोगों का कहना है कि यहां के पहाड़ों पर मिलने वाली वनस्पतियों और फल फूलों पर उनका जीवन निर्भर रहता है. ऐसे में अगर पहाड़ खत्म होगा तो उनकी आय का स्रोत ही खत्म हो जाएगा.

बीते दिनों अरावली पर्वत को बचाने के लिए आम लोगों और राजनीतिक दलों ने मुहिम चलाई थी. जिसके बाद कई राज्यों में अरावली पर्वत श्रृंखला को बचाने के लिए लोग सड़कों पर उतरे और मार्च निकाला था.

विरोध में सड़कों पर उतरे लोग

पहाड़ को बचाने के लिए स्थानीय लोग एकजुट तो हुए ही हैं, पर्यावरण संरक्षण और जैव विविधता से इस मुद्दे को जोड़कर आंदोलन को और तेज करने की बात भी कह रहे हैं. लोगों का कहना है, शासन या फैक्ट्री के लिए ये सिर्फ एक पहाड़ या पत्थरों का टीला हो सकता है, लेकिन ये पहाड़ उनकी जिंदगी से जुड़ा एक अभिन्न हिस्सा है. उनके पूर्वज इन पहाड़ों की गोद में आकर बसे, यहां से मिलने वाली वन संपदा से अपने परिवार का पेट पाला, जिसे अब छीनने की तैयारी की जा रही है.

बैलाडीला पर्वत श्रृंखला डिपॉजिट - 4 को बचाने के लिए गांव के बुजुर्ग, युवा और महिलाएं सभी एकजुट हैं. आंदोलन की शुरूआत भी हो चुकी है. गांव के लोगों को कहना है कि वो पहाड़ के अस्तित्व को बचाने के लिए लड़ाई में उतर चुके हैं.

राजा बंगला पहाड़ सिर्फ लौह अयस्क का भंडार भर नहीं है. यह पहाड़ पूरे इलाके के लोगों के लिए जीवन का आधार है. पहाड़ से निकले जल स्रोत से आस पास के कई गांवों के खेतों की प्यास बुझती है. पहाड़ से आने वाले पानी से सालभर खेती करना आसान होता है. इंसान से लेकर मवेशी तक इसी पानी पर निर्भर हैं. पहाड़ पर दुर्लभ जड़ी बूटी, कई वन्य जीव रहते हैं. पहाड़ खत्म होगा तो सबकुछ खत्म हो जाएगा. हम इस पहाड़ को बचाना चाहते हैं, पहाड़ बचेगा तो हम जिंदा रहेंगे: स्थानीय निवासी, बैलाडीला

अगर यहां खनन की अनुमति मिलती है तो इसका सीधा असर यहां की जैवविविधता पर पडे़गा. हम लोगों की आदिवासी जीवनशैली प्रभावित होगी, हमारी आने पीढ़ी भी प्रभावित होती रहेगी. पर्यवारण पूरी तरह से खराब हो जाएगा. हम इसी चिंता को लेकर इस आंदोलन में उतरे हैं. हमारा आंदोलन शांतिपूर्ण और लोकतांत्रिक तरीके से शुरू हुआ है. हमें सामाजिक संगठनों और राजनीतिक दलों का भी समर्थन मिला है: स्थानीय निवासी, बैलाडीला

आंदोलनकारियों ने की आम लोगों से अपील

आंदोलन में शामिल युवाओं का कहना है कि हमारी बातों पर शासन को ध्यान देना चाहिए. आंदोलनकारियों ने सभी राजनीतिक दलों से जल, जंगल और जमीन को बचाने के लिए आगे आने का आह्वान किया है. बैलाडीला पहाड़ के लिए शुरू हुए आंदोलन को सामाजिक संगठन, बुद्धिजीवी वर्ग, सर्व समाज के लोगों का साथ मिल रहा है. आम आदमी भी इस आंदोलन को अपना समर्थन दे रहा है.

हमारी ये लड़ाई कोई निजी लड़ाई नहीं है, बल्कि बस्तर के अस्तित्व को बचाने की लड़ाई है. हम चाहते हैं कि सभी राजनीतिक दल अपने सियासी मतभेदों को भूलकर इस लड़ाई में हमारा साथ दें, एक मंच पर आएं: स्थानीय निवासी, राजा बंगला क्षेत्र


जिला प्रशासन ने किए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम

आंदोलन के मद्देनजर पुलिस ने भी सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए हैं. आंदोलनकारियों को रोकने के लिए कई जगहों पर बैरिकेडिंग की गई है. संवेदनशील स्थानों पर अतिरिक्त पुलिस फोर्स की तैनाती की गई है. आंदोलनकारियों से पुलिस लगातार बातचीत कर समस्या का हल निकालने की भी कोशिश कर रहा है. आंदोलन के दौरान किसी तरह का हंगामा न हो इसके लिए तहसीलदार और एसडीएम सहित कई अफसरों को ड्यूटी पर तैनात किया गया है. प्रशासन ने कहा है कि ''हम संवाद के जरिए समाधान के लिए तैयार हैं, किसी तरह का हंगामा करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी, शांति व्यवस्था बनाए रखें.'' जिला प्रशासन की ओर से कहा गया है कि आम लोग अपनी बातें लोकतांत्रिक तरीके से रखें, लेकिन कानून व्यवस्था भी बनाए रखने में हमारी मदद करें.

जानिए क्यों कहा जाता है इस इलाके को राजा बंगला

घने जंगलों से घिरे इस इलाके में कई ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं. पेड़, पर्तव और पहाड़ों के चलते इलाके में पहले में गर्मी नहीं के बराबर पड़ती थी. मई जून के महीने में भी यहां पर ठंडक हुआ करती थी. तब बस्तर के राजा प्रवीर चंद्र भंजदेव गर्मी के दिनों में यहां आया करते आते थे. बस्तर के लोग इस इलाके की तुलना तब कश्मीर से किया करते थे. बस्तर में जब गर्मी ज्यादा पड़ने लगती थी तब राजा अक्सर यहां आते जाते रहते थे. राजा प्रवीर चंद्र भंजदेव के यहां आने से इस इलाके का नाम राजा बंगला पड़ गया. आज भी लोग इस इलाके को इसी राजा बंगला के नाम से पुकारते हैं. घने पहाड़ों और जंगलों के चलते कभी नक्सलियों का भी ये छुपने का ठिकाना हुआ करता था.

