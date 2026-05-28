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मल्टीप्लेक्स व ओटीटी के दौर में भी सिंगल स्क्रीन 'राज मंदिर' की बादशाहत कायम, दर्शकों को मिलेगा गिफ्ट

50 साल किसी भी संस्थान के लिए माइलस्टोन : राज मंदिर के मालिक सौरभ सुराणा ने ईटीवी भारत से बातचीत में कहा कि 50 वर्षों का सफर किसी भी संस्थान के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि होता है. इतने लंबे समय में कई उतार-चढ़ाव आते हैं, लेकिन दर्शकों के प्रेम और समर्थन ने राज मंदिर को हमेशा जीवित रखा. उन्होंने कहा कि ये उत्सव केवल राज मंदिर का नहीं, बल्कि जयपुर की जनता का है. इसी कारण दर्शकों को मुफ्त फिल्मों की सौगात दी जा रही है.

1 जून को मुफ्त दिखाई जाएंगी पांच यादगार फिल्में : गोल्डन जुबली सेलिब्रेशन के तहत राज मंदिर में पूरे दिन अलग-अलग दौर की सुपरहिट फिल्मों का प्रदर्शन होगा. इनमें क्लासिक कॉमेडी से लेकर रोमांटिक और फैमिली ड्रामा तक शामिल हैं. सभी शो दर्शकों के लिए नि:शुल्क रहेंगे. हालांकि टिकट पहले बुक कराने होंगे.

राज मंदिर ने कायम रखी अपनी बादशाहत : सिंगल स्क्रीन थिएटरों के अस्तित्व पर मल्टीप्लेक्स संस्कृति के बढ़ते प्रभाव के बावजूद राज मंदिर ने अपनी अलग पहचान न केवल बचाए रखी, बल्कि उसे वैश्विक स्तर तक पहुंचाया. यही कारण है कि जयपुर आने वाला हर पर्यटक आमेर, हवा महल और जंतर-मंतर के साथ-साथ राज मंदिर को भी देखने जरूर पहुंचता है.

जयपुर : गुलाबी नगरी की पहचान बन चुके प्रतिष्ठित सिनेमाघर राज मंदिर सिनेमा के 50 साल पूरे होने जा रहे हैं. 'द शो प्लेस ऑफ द नेशन' के नाम से विश्वभर में प्रसिद्ध ये सिनेमा हॉल 1 जून 2026 को अपनी गोल्डन जुबली मनाएगा. इस खास मौके पर राज मंदिर प्रबंधन ने जयपुरवासियों और सिनेमा प्रेमियों को अनोखा तोहफा देने का फैसला किया है. पूरे दिन यहां पांच टाइमलेस मूवीज की स्क्रीनिंग होगी वो भी बिल्कुल मुफ्त.

सौरभ सुराणा ने बताया कि 'हम आपके हैं कौन' ने यहां सबसे लंबा रन किया और करीब 525 दिनों तक चली. वहीं 'राम तेरी गंगा मैली' 52 सप्ताह तक प्रदर्शित होती रही. इस बार गोल्डन जुबली पर क्लासिक फिल्मों के साथ युवा दर्शकों को ध्यान में रखते हुए 'जिंदगी ना मिलेगी दोबारा' को भी शामिल किया गया है.

जब सिनेमा हॉल बन गया पर्यटन स्थल : राज मंदिर केवल एक सिनेमाघर नहीं, बल्कि अपनी तरह का अनूठा आर्किटेक्चरल लैंडमार्क है. इसकी आर्ट डेको शैली, भव्य झूमर, लकड़ी की नक्काशी, शानदार कारपेट, आकर्षक लाइटिंग और विशाल पर्दा आज भी लोगों को हैरान कर देते हैं. यहां आने वाले अधिकांश पर्यटक फिल्म देखने से पहले इसकी भव्यता को कैमरे में कैद करते नजर आते हैं. थिएटर का अंदरुनी हिस्सा किसी शाही महल जैसा अनुभव देता है. यही वजह है कि इसे 'राज मंदिर' नाम देना भी सार्थक माना जाता है. सौरभ सुराणा बताते हैं कि 50 साल पहले इस तरह का विजन लेकर उसे जमीन पर उतारना अपने आप में बड़ी उपलब्धि थी. उस दौर में इतनी आधुनिक डिजाइन और अनुभव वाला थिएटर तैयार करना आसान नहीं था.

वुडन वर्क कारपेट और झूमर कराते हैं महल का आभास (फोटो ईटीवी भारत जयपुर)

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महाराष्ट्र के कारीगरों ने किया था वुडन वर्क : राज मंदिर के मैनेजर अशोक तंवर ने बताया कि थिएटर के निर्माण के दौरान महाराष्ट्र से विशेष कारीगर बुलाए गए थे. उन्होंने यहां लकड़ी की विशेष टाइल्स और सजावटी वुडवर्क तैयार किया था. कई वर्षों तक उन्हीं कारीगरों ने इसकी पॉलिशिंग और मेंटेनेंस का काम भी संभाला. हालांकि अब ये जिम्मेदारी राजस्थान के स्थानीय कारीगर निभा रहे हैं. उन्होंने बताया कि समय के साथ थिएटर में तकनीकी बदलाव भी किए गए. यहां आधुनिक डॉल्बी ऑडियो सिस्टम लगाया गया और सीटों को पहले से ज्यादा आरामदायक बनाया गया. पहले जहां यहां 1186 सीटें थीं, अब संख्या घटाकर 862 कर दी गई है ताकि दर्शकों को बेहतर अनुभव मिल सके.

महाराष्ट्र के कारीगरों ने दिया स्वरूप (फोटो ईटीवी भारत जयपुर)

फिल्मों का ऐसा रिकॉर्ड जो इतिहास बन गया : राज मंदिर में प्रदर्शित होने वाली पहली फिल्म 'चरस' थी, जो यहां 100 दिनों तक चली. इसके अलावा राज मंदिर में कई फिल्मों ने रिकॉर्डतोड़ प्रदर्शन किया। इनमें कुछ फिल्मों का क्रेज वर्षों तक लोगों के दिलों में बना रहा.

समय के साथ-साथ साउंड और सीट्स में किया गया बदलाव (फोटो ईटीवी भारत जयपुर)

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जब सारिका ने बाहर उतार दिए थे सैंडल : राज मंदिर से जुड़ी कई दिलचस्प यादें भी आज लोगों के बीच चर्चित हैं. अशोक तंवर बताते हैं कि एक बार अभिनेत्री सारिका फिल्म देखने पहुंची थीं. थिएटर के शानदार कारपेट को देखकर उन्होंने अपने सैंडल बाहर ही उतार दिए थे. उनका कहना था कि इतनी खूबसूरत जगह पर जूते पहनकर जाना उचित नहीं लगेगा. इसी तरह राज कपूर और अमिताभ बच्चन जैसे दिग्गज कलाकार भी यहां आ चुके हैं. उन्होंने इसकी भव्यता की जमकर तारीफ करते हुए कहा था कि दुनिया घूमने के बावजूद ऐसा सिनेमा हॉल कहीं नहीं देखा. उन्होंने बताया कि आज भी फिल्म प्रमोशन के दौरान कई बॉलीवुड सितारे यहां पहुंचते हैं. थिएटर की फ्रंट छत और स्क्रीन के सामने बना स्टेज प्रमोशनल इवेंट्स के लिए खास आकर्षण बन चुका है.

फिल्म खत्म होने पर गिरता आईकॉनिक पर्दा (फोटो ईटीवी भारत जयपुर)

इन-हाउस टीम संभालती है राज मंदिर की चमक : राज मंदिर की सबसे बड़ी खासियत इसकी लगातार बनी रहने वाली फ्रेशनेस और साफ-सफाई भी है. सौरभ सुराणा बताते हैं कि यहां पूरी इन-हाउस टीम नियमित रूप से कारपेट क्लीनिंग, पेंटवर्क और ऑडिटोरियम की सफाई का काम करती है. इसी वजह से 50 साल बाद भी थिएटर अपनी पुरानी भव्यता और आकर्षण को बरकरार रखे हुए है.

राजमल सुराणा के नाम पर रखा गया राज मंदिर का नाम (फोटो ईटीवी भारत जयपुर)

परदादा 'राजमल सुराणा' की याद में पड़ा नाम : राज मंदिर नाम के पीछे भी एक भावनात्मक कहानी जुड़ी हुई है. सौरभ सुराणा ने बताया कि उनके परदादा राजमल सुराना के नाम पर ही इस सिनेमा हॉल का नाम रखा गया. सिनेमा हॉल शुरू होने से पहले ही उनका निधन हो गया था. उनकी स्मृति को जीवित रखने के लिए 'राज' शब्द लिया गया और इसे मंदिर जैसी सकारात्मक ऊर्जा देने वाला स्वरूप प्रदान किया गया. इसी सोच से इसका नाम 'राज मंदिर' रखा गया.

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सिनेमा से बढ़कर सांस्कृतिक विरासत : राज मंदिर आज केवल फिल्म देखने की जगह नहीं, बल्कि जयपुर की सांस्कृतिक पहचान बन चुका है. ये वो दौर भी देख चुका है जब लोग फिल्मों के टिकट के लिए लंबी कतारों में घंटों खड़े रहते थे और वो दौर भी जब ओटीटी और मल्टीप्लेक्स संस्कृति ने पारंपरिक सिनेमाघरों को चुनौती दी. बावजूद इसके राज मंदिर का आकर्षण कम नहीं हुआ. यहां आज भी लोग सिर्फ फिल्म देखने नहीं, बल्कि उस एक्सपीरियंस को जीने आते हैं जो शायद किसी आधुनिक मल्टीप्लेक्स में महसूस नहीं होता. 1 जून को होने वाला गोल्डन जुबली समारोह इसी अद्भुत यात्रा का उत्सव होगा, जहां यादें होंगी, पुरानी फिल्मों का जादू होगा और जयपुर की उस विरासत का गौरव भी, जिसने पांच दशकों से सिनेमा प्रेमियों के दिलों में अपनी खास जगह बनाई हुई है.