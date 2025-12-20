ETV Bharat / state

राज एपिकॉन 2025: बीकानेर में जुटे देश-प्रदेश के फिजिशियन, नई तकनीक और दवाइयों से उपचार पर चर्चा

राज एपिकॉन 2025 में चिकित्सक ( ETV Bharat Bikaner )

बीकानेर: एसोसिएशन ऑफ फिजिशियंस ऑफ इंडिया (API) राजस्थान चैप्टर की 37वीं वार्षिक राज्य स्तरीय दो दिवसीय कांफ्रेंस राज एपिकॉन 2025 की शुरुआत शनिवार को हुई. इस दो दिवसीय सम्मेलन में देश-विदेश के ख्याति प्राप्त करीब 500 फिजिशियन भाग ले रहे हैं. वहीं कॉन्फ्रेंस में अलग-अलग कंपनियों के रिसर्चर भी शामिल हो रहे हैं. इस कांफ्रेंस में डायबिटीज, मोटापा जैसी बीमारियों का नई तकनीक से इलाज और दवाइयों से उपचार पर चर्चा हो रही है. दो दिन तक होगा मंथन: खाद आपूर्ति मंत्री सुमित गोदारा, खाजूवाला विधायक डॉ विश्वनाथ, संभागीय आयुक्त विश्राम मीणा, मेडिकल कॉलेज प्राचार्य डॉ सुरेन्द्र वर्मा, आयोजन समिति सचिव डॉ परमेंद्र सिरोही, राज एपिकॉन के राष्ट्रीय सचिव डॉ पुनीत सक्सेना, डॉ गिरीश माथुर ने कांफ्रेंस का उद्घाटन किया. आयोजन समिति के साइंटिफिक चेयरमैन और पीबीएम अस्पताल के वरिष्ठ प्रोफेसर डॉ संजय कोचर ने सम्मेलन में बताया कि 78 नामी चिकित्सक अपने शोध और अनुभव को दो दिन में अलग-अलग सत्र में साझा करेंगे. उन्होंने बताया कि आजकल आंतरिक चिकित्सा और गर्भावस्था के दौरान होने वाली डायबिटिक और अन्य बीमारियों को लेकर हुए नए शोध और दवाइयों को लेकर चर्चा हुई है. चर्चा रविवार को भी जारी रहेगी. पढ़ें: एसएमएस अस्पताल के चिकित्सकों ने रचा इतिहास, पहली बार CRS और HIPEC सर्जरी