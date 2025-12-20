ETV Bharat / state

राज एपिकॉन 2025: बीकानेर में जुटे देश-प्रदेश के फिजिशियन, नई तकनीक और दवाइयों से उपचार पर चर्चा

डॉ परमेंद्र सिरोही ने बताया कि भारत डायबिटीज कैपिटल बनता जा रहा है. इसके चलते अब इलाज के नए तरीकों की जरूरत है.

राज एपिकॉन 2025 में चिकित्सक (ETV Bharat Bikaner)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : December 20, 2025 at 6:05 PM IST

2 Min Read
बीकानेर: एसोसिएशन ऑफ फिजिशियंस ऑफ इंडिया (API) राजस्थान चैप्टर की 37वीं वार्षिक राज्य स्तरीय दो दिवसीय कांफ्रेंस राज एपिकॉन 2025 की शुरुआत शनिवार को हुई. इस दो दिवसीय सम्मेलन में देश-विदेश के ख्याति प्राप्त करीब 500 फिजिशियन भाग ले रहे हैं. वहीं कॉन्फ्रेंस में अलग-अलग कंपनियों के रिसर्चर भी शामिल हो रहे हैं. इस कांफ्रेंस में डायबिटीज, मोटापा जैसी बीमारियों का नई तकनीक से इलाज और दवाइयों से उपचार पर चर्चा हो रही है.

दो दिन तक होगा मंथन: खाद आपूर्ति मंत्री सुमित गोदारा, खाजूवाला विधायक डॉ विश्वनाथ, संभागीय आयुक्त विश्राम मीणा, मेडिकल कॉलेज प्राचार्य डॉ सुरेन्द्र वर्मा, आयोजन समिति सचिव डॉ परमेंद्र सिरोही, राज एपिकॉन के राष्ट्रीय सचिव डॉ पुनीत सक्सेना, डॉ गिरीश माथुर ने कांफ्रेंस का उद्घाटन किया. आयोजन समिति के साइंटिफिक चेयरमैन और पीबीएम अस्पताल के वरिष्ठ प्रोफेसर डॉ संजय कोचर ने सम्मेलन में बताया कि 78 नामी चिकित्सक अपने शोध और अनुभव को दो दिन में अलग-अलग सत्र में साझा करेंगे. उन्होंने बताया कि आजकल आंतरिक चिकित्सा और गर्भावस्था के दौरान होने वाली डायबिटिक और अन्य बीमारियों को लेकर हुए नए शोध और दवाइयों को लेकर चर्चा हुई है. चर्चा रविवार को भी जारी रहेगी.

'मोटापा एक चुनौती': कोचर ने बताया कि कार्यक्रम में विशेषज्ञ चिकित्सकों ने अपने क्लिनिकल अनुभव और नए शोध को साझा किया है. उन्होंने बताया कि मेडिसिन क्षेत्र के अनुभवी चिकित्सक जिनका इस फील्ड में लंबा अनुभव है, इन्हें सुनकर दूसरे चिकित्सकों को भी लाभ हुआ. साथ ही उन्होंने बताया कि इस सेमिनार में मोटापे से होने वाली बीमारियों और उनके उपचार के आए नए तौर-तरीकों और दवाइयां पर भी काफी चर्चा हुई है.

इलाज की तकनीक पर चर्चा: डॉ. परमेंद्र सिरोही ने बताया कि आजकल खानपान में आए बदलाव के चलते भारत डायबिटीज की कैपिटल बनता जा रहा है. इसके चलते अब इलाज के नए तरीकों की जरूरत है. उन्होंने कहा कि पिछले कुछ समय में इलाज और नई दवाइयों से किस तरह मरीज को जल्द फायदा होगा, इसको लेकर दवा कम्पनियों के शोध विशेषज्ञों ने भी अपनी बात रखी. आने वाले दिनों में इसका उपयोग करते हुए मरीजों का बेहतर इलाज करने में मदद मिलेगी.

