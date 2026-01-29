राज चौहान हत्याकांड: पुलिस मुठभेड़ में बदमाश अरबाज ढेर, दो साथी घायल
आगरा में तीन जगह हुई पुलिस मुठभेड़, दो पुलिस कर्मी भी घायल.
आगरा: राज चौहान हत्याकांड के हत्यारोपियों से पुलिस की बुधवार रात तीन मुठभेड़ हुईं. इसमें मुख्य आरोपी अरबाज उर्फ मंसूरी ढेर हो गया. उस पर 25 हजार रुपए का इनाम था. वहीं, उसके दो साथी आशु और मोहित घायल हो गए हैं. दोनों पर भी 25-25 हजार के इनाम पुलिस ने घोषित कर रखे थे.
डीसीपी सिटी सैयद अली अब्बास ने बताया कि ट्रांसयमुना पुलिस ने गुरुवार सुबह मुखबिर की सूचना पर राज हत्याकांड के मुख्य आरोपी अरबाज उर्फ मंसूरी को पकड़ने गई थी. इस बीच अरबाज ने दरोगा की पिस्टल छीनकर फायरिंग शुरू कर दी. भागने का प्रयास भी किया. अरबाज की फायरिंग में सिपाही मनोज कुमार और एसआई ऋषि घायल हो गए. इसके साथ ही पुलिस टीम में शामिल ट्रांस यमुना थानाध्यक्ष हरेंद्र कुमार और कोतवाली थाना प्रभारी निरीक्षक भानु प्रताप की बुलट प्रूफ जैकेट पर एक-एक गोली लगीं, जिससे दोनों घायल होने से बच गए.
जबावी कार्रवाई में अरबाज खान को दो गोलियां लगी. पुलिस टीम ने घायल पुलिसकर्मी और बदमाश अरबाज को तत्काल उपचार के लिए जिला अस्पताल भिजवाया. जहां से डॉक्टर ने उसे एसएन मेडिकल कॉलेज रेफर किया. जहां डॉक्टर ने अरबाज को मृत घोषित कर दिया. जबकि, दोनों घायल पुलिस कर्मियों को उपचार जिला अस्पताल चल रहा है.
डीसीपी सिटी सैयद अली अब्बास ने बताया कि ट्रांस यमुना थाना क्षेत्र में बुधवार देर रात पुलिस की मुठभेड़ फरार बदमाश मोहित पंडित से हुई. इस दौरान बदमाश ने पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी. जवाबी फायरिंग में मोहित पंडित के पैर में गोली लगी है.
डीसीपी सिटी सैयद अली अब्बास ने बताया कि एक अन्य मुठभेड़ में हत्याकांड में शामिल फरार बदमाश आशु तिवारी से मुठभेड़ हुई, जिसमें वह घायल हो गया.
राज चौहान हत्याकांड पर एक नजर: बता दें कि 23 जनवरी की देर रात आगरा के ट्रांस यमुना थाना क्षेत्र में टेढी बगिया पर जलेसर मार्ग पर एसएन स्टे गेस्ट हाउस में गैंगवार हुई थी, जिसमें हमलावरों ने यमुनापार के रंगबाज राज चौहान की गोली मारकर बेहरमी से हत्या की थी. हमलावरों ने उसे एक के बाद एक सात गोलियां मारी थीं. मृतक राज चौहान मूलत बेदई, सादाबाद निवासी था. जो ट्रांस यमुना थाना क्षेत्र में रह रहा था. जो रंगबाजी के साथ ही अब जुआ भी लूटने लगा था. बीते दो दिसंबर को जेल से रिहाई के बाद उसके गुर्गों ने बाइकों से रोड शो किया था, जिसमें मुकदमा दर्ज हुआ था.
रंगबाज राज चौहान ने इलाके में अपना खौफ पैदा करने और दबदबा बढ़ाना शुरू कर दिया था, जिससे क्षेत्र के अन्य बदमाश उसके दुश्मन बन बैठे. दूसरे गैंग के रंगबाज उसके खिलाफ हो गए. जिससे इलाके में ऐलानबाजी हुई थी. जिसमें ऐलान किया गया था कि जो जिंदा रहेगा, वही राज करेगा. इसके तीन दिन बाद राज चौहान की हत्या हुई थी.
राज हत्याकांड में पांच बदमाश नामजद: डीसीपी सिटी सैयद अली अब्बास ने बताया था कि राज चौहान हत्याकांड में सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आशु तिवारी, अरबाज खान उर्फ मंसूरी, विष्णु पंडित, आकाश प्रजापति, मोहित पंडित को चिन्हित किया गया है. इनको को अब मुकदमे में नामजद किया है. इस पर सभी फरार बदमाश पर 25-25 हजार रुपये का इनाम घोषित किया गया है.
