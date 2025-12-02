ETV Bharat / state

राजस्थान में राजभवन अब कहलाएगा लोकभवन, अधिसूचना जारी

राजस्थान के राजभवन का नाम अब लोकभवन हो गया. राज्यपाल हरिभाऊ बागडे के निर्देश पर अधिसूचना जारी की गई.

Governor Haribhau Bagde
राज्यपाल हरिभाऊ बागडे (ETV Bharat Jaipur)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : December 2, 2025 at 4:18 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

जयपुर: राजस्थान के राजभवन का नाम अब लोकभवन हो गया. राज्यपाल हरिभाऊ बागडे निर्देशों पर मंगलवार को अधिसूचना जारी की गई . अधिसूचना एक दिसम्बर 2025 से प्रभावी हो गई. राजभवन सचिवालय के आदेश के अनुसार लोकभवन से जुड़े किसी भी दस्तावेज में अब राजभवन नहीं लिखा जाएगा. उसकी जगह लोकभवन लिखा या पढ़ा जाएगा. राज्यपाल हरिभाऊ बागडे का मानना है कि इससे औपनिवेशिक मानसिकता में बदलाव आएगा.

औपनिवेशिक मानसिकता में होगा बदलाव: राज्यपाल हरिभाऊ बागडे ने कहा कि औपनिवेशिक मानसिकता से लोकतांत्रिक भारतीय संस्कृति की ओर आगे बढ़ने की दिशा में 'लोकभवन' नामकरण बड़ी पहल है. भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक राष्ट्र है. हमारे देश के संविधान की उद्देशिका ही 'हम भारत के लोग’ से प्रारंभ होती है. लोकतंत्र में लोक ही प्रमुख है, इसलिए राज्यपाल का कार्यस्थल अब 'लोकभवन' नाम से जाना जाएगा. इससे औपनिवेशिक मानसिकता में बदलाव होगा.

पढ़ें: राज्यपाल हरिभाऊ बागडे ने कुलपति के बयान पर जताई आपत्ति, कहा सोच-समझकर बोलें

राज्यपाल हरिभाऊ बागडे ने कहा कि लोकभवन केवल नामकरण नहीं, बल्कि लोगों की भावनाओं, लोक आकांक्षाओं का प्रतीक है. राज्यपाल ने कहा कि 'राज' शब्द ब्रिटिश शासन के अवशेषों की याद दिलाता है, इसीलिए केंद्र सरकार की पहल पर यह बड़ा बदलाव किया गया है. राजभवन अब लोकभवन कहलाएगा. इससे औपनिवेशिक मानसिकता में परिवतन आएगा.

TAGGED:

NOTIFICATION OF NAME CHANGE ISSUED
GOVERNOR HARIBHAU BAGDE
NOTIFICATION EFFECTIVE FROM 1 DEC
औपनिवेशिक मानसिकता में होगा बदलाव
GOVERNORS RESIDENCE RENAMED

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.