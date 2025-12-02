ETV Bharat / state

राजस्थान में राजभवन अब कहलाएगा लोकभवन, अधिसूचना जारी

जयपुर: राजस्थान के राजभवन का नाम अब लोकभवन हो गया. राज्यपाल हरिभाऊ बागडे निर्देशों पर मंगलवार को अधिसूचना जारी की गई . अधिसूचना एक दिसम्बर 2025 से प्रभावी हो गई. राजभवन सचिवालय के आदेश के अनुसार लोकभवन से जुड़े किसी भी दस्तावेज में अब राजभवन नहीं लिखा जाएगा. उसकी जगह लोकभवन लिखा या पढ़ा जाएगा. राज्यपाल हरिभाऊ बागडे का मानना है कि इससे औपनिवेशिक मानसिकता में बदलाव आएगा.

औपनिवेशिक मानसिकता में होगा बदलाव: राज्यपाल हरिभाऊ बागडे ने कहा कि औपनिवेशिक मानसिकता से लोकतांत्रिक भारतीय संस्कृति की ओर आगे बढ़ने की दिशा में 'लोकभवन' नामकरण बड़ी पहल है. भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक राष्ट्र है. हमारे देश के संविधान की उद्देशिका ही 'हम भारत के लोग’ से प्रारंभ होती है. लोकतंत्र में लोक ही प्रमुख है, इसलिए राज्यपाल का कार्यस्थल अब 'लोकभवन' नाम से जाना जाएगा. इससे औपनिवेशिक मानसिकता में बदलाव होगा.