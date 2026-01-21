ETV Bharat / state

उत्तर प्रदेश के 'राजभवन' का नाम बदलकर 'जनभवन' किया गया, जानें वजह

केंद्र सरकार के निर्देशानुसार, राज्यपालों के आधिकारिक आवासों के नामकरण में एकरूपता लाने के लिए यह निर्णय लिया गया है.

Photo Credit: ETV Bharat
आठ राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश ने अपने राज भवनों के नाम बदलकर लोक भवन कर दिए हैं. (Photo Credit: ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : January 21, 2026 at 9:16 PM IST

|

Updated : January 21, 2026 at 9:21 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

लखनऊ: उत्तर प्रदेश के राजभवन का नाम अब आधिकारिक तौर पर जन भवन हो गया है. राज्यपाल के आधिकारिक आवास और संबंधित सूचना विभाग से जारी सामग्री में 'राज भवन' की जगह 'जन भवन' का उपयोग शुरू कर दिया गया है. साथ ही, राजभवन के आधिकारिक मीडिया ग्रुप का नाम भी 'जन भवन' कर दिया गया है.

यह बदलाव केंद्र सरकार के गृह मंत्रालय द्वारा जारी निर्देशों के अनुपालन में किया गया है, जिसका उद्देश्य राज्यपालों के आवासों के नामकरण में एकरूपता लाना और 'राज' शब्द के बजाय जन-केंद्रित शब्दावली को बढ़ावा देना है. कुछ राज्यों में राजभवन का नाम लोक भवन किया गया है मगर उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री के कार्यालय का नाम पहले से ही लोक भवन है इसलिए राज भवन को जन भवन के तौर पर नाम दिया गया है.

Photo Credit: ETV Bharat
राज्यपाल के साथ सीएम योगी. (Photo Credit: ETV Bharat)

पृष्ठभूमि में देखें तो यह कदम औपनिवेशिक अवशेषों को हटाने और लोकतांत्रिक मूल्यों को मजबूत करने की दिशा में एक प्रतीकात्मक प्रयास है. भारत सरकार ने विभिन्न राज्यों में राज्यपाल भवनों के नाम 'राज भवन' से बदलकर 'जन भवन' या 'लोक भवन' जैसे शब्दों में परिवर्तित करने की पहल की है. उत्तर प्रदेश में यह परिवर्तन तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है. राज्य के सूचना विभाग और राज्यपाल कार्यालय ने नोटिफिकेशन जारी कर सभी शासकीय एवं वैधानिक दस्तावेजों, संचार माध्यमों में 'जन भवन' का प्रयोग अनिवार्य कर दिया है.

इससे पहले भी कई राज्यों में इसी तरह के नाम परिवर्तन देखे गए हैं, जो जनता के प्रति जवाबदेही और सादगी के संदेश को रेखांकित करते हैं. राज भवन के प्रवक्ता ने बताया कि इस संबंध में औपचारिक आदेश हो चुका है. इसलिए यह बदलाव कर दिया गया है. राजपाल के आवास राज भवन को अब जन भवन के तौर पर ही जाना जाएगा.

लोकसभा अध्यक्ष के साथ सीएम राज्यपाल से मिले: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सरकार के 'जन-केंद्रित शासन' के विजन से यह कदम मेल खाता है, जहां पहले से ही मुख्यमंत्री कार्यालय को 'लोक भवन' के रूप में संबोधित किया जाता रहा है. इस ऐतिहासिक बदलाव के अवसर पर राज्यपाल आनंदीबेन पटेल से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जन भवन में शिष्टाचार मुलाकात की. इस दौरान मुख्यमंत्री ने राज्यपाल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर आधारित पुस्तक “मोदी : वैश्विक व्यवस्था के शिल्पकार” भेंट की, जो वैश्विक मंच पर भारत की बढ़ती भूमिका और मोदी के नेतृत्व को दर्शाती है.

Photo Credit: ETV Bharat
लोकसभा अध्यक्ष के साथ सीएम राज्यपाल से मिले (Photo Credit: ETV Bharat)

इस मुलाकात में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला की गरिमामयी उपस्थिति रही, जिसने इस आयोजन को और भी महत्वपूर्ण बना दिया. उन्होंने बताया कि यह नाम परिवर्तन न केवल शब्दों का बदलाव है, बल्कि शासन व्यवस्था में जनता को सर्वोपरि मानने की प्रतिबद्धता को मजबूती प्रदान करता है प्रदेशवासियों के लिए यह एक सकारात्मक संदेश है कि शासकीय प्रतीक अब अधिक जन-उन्मुख और समावेशी होंगे.

यह भी पढ़ें- डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक बोले- मनरेगा में लंबे समय से हो रहा था भ्रष्टाचार, हापुड़ में इंटीग्रेटेड हेल्थ लैब का उद्घाटन किया

Last Updated : January 21, 2026 at 9:21 PM IST

TAGGED:

UNION GOVT DECISION
JAN BHAWAN IS IS NOW OFFICIAL
RAJ BHAVAN IS JAN BHAWAN NOW

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.