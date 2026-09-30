नूंह में गरजे राज बब्बर, बोले- "मुझे मतदाताओं ने नहीं, चुनाव आयोग ने हराया", गुरुग्राम में सर्वर डाउन का उठाया मुद्दा
नूंह में राज बब्बर ने गुरुग्राम चुनाव परिणाम और मतगणना पर सवाल उठाए, एडीआर रिपोर्ट का हवाला देकर चुनाव आयोग पर आरोप लगाए.
Published : September 30, 2026 at 2:53 PM IST
नूंह: नूंह विधानसभा क्षेत्र में बुधवार को ब्लॉक कांग्रेस कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित किया गया. कार्यक्रम में गुरुग्राम लोकसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी रहे वरिष्ठ नेता राज बब्बर बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे. उन्होंने देर से आने के लिए कार्यकर्ताओं से माफी मांगी और मेवात के लोगों के समर्थन के लिए आभार जताया.
चुनाव आयोग से मुकाबले का दावा: कार्यक्रम के बाद मीडिया से बातचीत के दौरान राज बब्बर ने कहा कि, "मेवात के लोगों ने कड़ी धूप में 61 प्रतिशत मतदान कर मुझे भरपूर प्यार दिया. मुझे किसी प्रत्याशी ने नहीं, चुनाव आयोग ने हराया. मेरा मुकाबला किसी उम्मीदवार से नहीं, बल्कि सीधे चुनाव आयोग से था. मेरी लड़ाई किसी प्रत्याशी से नहीं थी. मेरा मुकाबला चुनाव आयोग से था. "
176 सीटों का दिया हवाला: राज बब्बर ने एडीआर की रिपोर्ट का हवाला देते हुए दावा किया कि देश की 176 लोकसभा सीटों पर पड़े वोटों और गिने गए वोटों के आंकड़ों में अंतर है. उन्होंने कहा कि, "176 सीटें ऐसी हैं, जहां जितना वोट पड़ा, उससे ज्यादा वोट गिना गया है. इनमें गुड़गांव लोकसभा सीट भी शामिल है."
गुरुग्राम में सर्वर डाउन का मुद्दा उठाया: राज बब्बर ने गुरुग्राम लोकसभा चुनाव की मतगणना पर भी सवाल उठाए. उन्होंने कहा कि, "गुड़गांव में मतगणना के दौरान दो घंटे तक सर्वर डाउन रहा और जितना वोट पड़ा था, उससे ज्यादा वोटों की गिनती दिखाई गई. गुरुग्राम देश की उन सीटों में शामिल है, जहां सबसे अधिक वोट हासिल करने वाले उम्मीदवारों में हार हुई."
नूंह के मतदान प्रतिशत का किया जिक्र: राज बब्बर ने कहा कि, "नूंह के लोगों ने उन्हें मजबूत समर्थन दिया. अगर लोकसभा चुनाव में मतदान विधानसभा चुनाव की तरह 74 प्रतिशत होता, तो परिणाम कुछ और होता. मेवात के मतदाता हमारे संघर्ष के साथी हैं. उनका दिल से आभार."
जलभराव और कूड़े को लेकर भाजपा पर निशाना: मीडिया से बातचीत में राज बब्बर ने गुरुग्राम की समस्याओं का जिक्र किया. उन्होंने कहा कि, "गुड़गांव में जलभराव और कूड़े की समस्या है, फिर भी भाजपा की लोकप्रियता बरकरार दिखाई जाती है.कांग्रेस की लड़ाई किसी पार्टी से नहीं, बल्कि चुनाव आयोग से है."
वोट कटने के दावे पर भी बोले: राज बब्बर ने फॉर्म नंबर-6 के एक विकल्प को वापस लिए जाने का मुद्दा भी उठाया. उन्होंने कहा कि, "अगर ऐसा हुआ है तो दोबारा चुनाव होने चाहिए. देश में 13 करोड़ लोगों के वोट काटने की तैयारी है, जो संविधान को खत्म करने जैसा है." सम्मेलन में राज बब्बर ने नूंह विधायक आफताब अहमद की भी प्रशंसा की. उन्होंने कहा कि, "आफताब सिर्फ मेवात या हरियाणा ही नहीं, बल्कि पूरे हिंदुस्तान में कांग्रेस का चेहरा हैं. आफताब गांधी और मेवात के आदर्शों पर चलने वाले नेता हैं."
मेवात से जुड़ाव बनाए रखने का वादा: कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए राज बब्बर ने कहा कि वह आगे भी मेवात आते रहेंगे. उन्होंने कहा कि, "चाहे मुझे मुंबई-दुबई की फ्लाइट छोड़नी पड़े, मैं मेवात आता रहूंगा और अपने वोटर साथी को कभी तकलीफ नहीं आने दूंगा. अगला चुनाव कहीं से भी लड़ें, लेकिन मेवात के लोगों का कर्ज चुकाने आते रहेंगे."
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