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नूंह में गरजे राज बब्बर, बोले- "मुझे मतदाताओं ने नहीं, चुनाव आयोग ने हराया", गुरुग्राम में सर्वर डाउन का उठाया मुद्दा

नूंह में गरजे राज बब्बर ( ETV Bharat )

नूंह: नूंह विधानसभा क्षेत्र में बुधवार को ब्लॉक कांग्रेस कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित किया गया. कार्यक्रम में गुरुग्राम लोकसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी रहे वरिष्ठ नेता राज बब्बर बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे. उन्होंने देर से आने के लिए कार्यकर्ताओं से माफी मांगी और मेवात के लोगों के समर्थन के लिए आभार जताया.