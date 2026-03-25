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28 साल पुराने मारपीट के मामले में अभिनेता राज बब्बर बरी, MP-MLA कोर्ट ने 2 साल की सज़ा रद्द की

राज बब्बर के अधिवक्ता सत्येंद्र सिंह ने बताया, लंबे समय तक चली कानूनी लड़ाई के बाद अब यह मामला पूरी तरह समाप्त हो गया है.

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फिल्म अभिनेता राज बब्बर को राहत. (Photo Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : March 25, 2026 at 10:02 PM IST

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लखनऊ: फिल्म अभिनेता और पूर्व सांसद राज बब्बर को लखनऊ की एमपी-एमएलए स्पेशल कोर्ट ने वर्ष 1996 से चल रहे एक पुराने आपराधिक मामले में बड़ी राहत दी है. अदालत ने मारपीट और सरकारी कामकाज में बाधा डालने के आरोपों को खारिज करते हुए उन्हें सभी दोषों से बरी कर दिया है. राज बब्बर के अधिवक्ता सत्येंद्र सिंह ने पुष्टि की है कि लंबे समय तक चली कानूनी लड़ाई के बाद अब यह मामला पूरी तरह समाप्त हो गया है. राज बब्बर पर आरोप था कि उन्होंने मतदान के दौरान एक चुनाव अधिकारी के साथ अभद्रता और धक्का-मुक्की की थी.

वजीरगंज में दर्ज हुई थी FIR: यह पूरा विवाद वर्ष 1996 के लोकसभा चुनाव के दौरान शुरू हुआ था, जब राज बब्बर समाजवादी पार्टी के टिकट पर पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के खिलाफ लखनऊ से चुनाव लड़ रहे थे. मतदान के दिन फर्जी वोटिंग की शिकायतों को लेकर राज बब्बर का एक चुनाव अधिकारी के साथ तीखा विवाद हो गया था. इस घटना के बाद संबंधित अधिकारी ने वजीरगंज थाने में राज बब्बर के खिलाफ सरकारी कार्य में बाधा डालने और मारपीट की गंभीर धाराओं में एफआईआर दर्ज कराई थी. इसके बाद मामले का ट्रायल एसीजीएम कोर्ट में शुरू हुआ और दशकों तक चलता रहा.

सज़ा के बाद हाईकोर्ट से मिला था स्टे: 7 जुलाई 2022 को एसीजीएम कोर्ट ने इस मामले में राज बब्बर को दोषी करार देते हुए दो साल की सज़ा सुनाई थी और उन पर 8500 रुपये का जुर्माना भी लगाया था. निचली अदालत के इस फैसले के खिलाफ राज बब्बर ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया, जहाँ से उन्हें सजा पर स्टे मिल गया था. अब एमपी-एमएलए कोर्ट ने मामले के तथ्यों और साक्ष्यों का पुनः अवलोकन करने के बाद उन्हें निर्दोष पाया है. इस फैसले के साथ ही उन पर मंडरा रहा कानूनी संकट और सजा का डर पूरी तरह खत्म हो गया है.

राज बब्बर ने कहा- न्याय की जीत: कोर्ट से बरी होने के बाद राज बब्बर ने अपनी प्रतिक्रिया में इसे न्याय की जीत बताया और भारतीय संविधान व लोकतांत्रिक व्यवस्था के प्रति अटूट विश्वास जताया. उन्होंने कहा कि 1996 में उन्हें राजनीतिक द्वेष के चलते फँसाया गया था क्योंकि उस समय विरोधी उनकी बढ़ती लोकप्रियता से डर गए थे. राज बब्बर ने संकल्प दोहराया कि वे भविष्य में भी लोकतंत्र और संविधान की रक्षा के लिए अपना संघर्ष जारी रखेंगे. लखनऊ के राजनैतिक गलियारों में इस फैसले को राज बब्बर के लिए एक बड़ी नैतिक जीत के रूप में देखा जा रहा है.

यह भी पढ़ें- बनारस में 4 लोगों की हत्या के दोषी को फांसी की सज़ा, 12 साल पुराने चंद्रपुर हत्याकांड में कोर्ट का फैसला

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