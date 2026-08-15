सैरपुर में राज उर्फ मोनू हत्याकांड; छठे आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार, जानिये कैसे रची थी साजिश?
थानाध्यक्ष सैरपुर मनोज कुमार कोरी ने बताया कि आरोपी सावन निषाद (21) को गिरफ्तार किया गया है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : August 15, 2026 at 9:24 PM IST
लखनऊ : सैरपुर में राज उर्फ मोनू (27) की हत्या मामले में पुलिस ने एक और आरोपी को गिरफ्तार किया है. पुलिस ने मामले में फरार चल रहे छठे आरोपी को शनिवार को धर दबोचा है. स्वाट, सर्विलांस और सैरपुर पुलिस की संयुक्त टीम ने कार्रवाई की है.
थानाध्यक्ष सैरपुर मनोज कुमार कोरी ने बताया कि पुलिस ने 13 अगस्त को अजीत, अंशु, विवेक व हंसराज को और 14 अगस्त को विजय निषाद को गिरफ्तार कर लिया था. शनिवार (15 अगस्त) को पुलिस टीम ने फरार आरोपी सावन निषाद (21) को किसान पथ स्थित रैथा अंडरपास के पास से धर दबोचा है. पुलिस ने उसकी निशानदेही पर शव ठिकाने लगाने में इस्तेमाल बाइक भी बरामद कर ली है.
जारी विज्ञप्ति के मुताबिक, पुलिस पूछताछ में सामने आया कि हत्याकांड के पीछे तीन अलग-अलग रंजिशें थीं. पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि करीब एक साल पहले डीजे पर डांस को लेकर राज का हंसराज से विवाद हुआ था. इसके दो दिन बाद राज ने हंसराज के चचेरे भाई अंशु के पिता का पीटकर हाथ तोड़ दिया था.
आरोपी अजीत जो राज का फुफेरा भाई है, मई में एक मामले में जेल गया था. उसे शक था कि राज ने ही पुलिस से मुखबिरी कर उसे पकड़वाया था. घटना से 4-5 दिन पहले मुख्य आरोपी विजय से भी राज की मारपीट हुई थी.
पूछताछ में आरोपियों ने पुलिस को बताया कि 8 अगस्त को विजय के कहने पर फुफेरे भाई अजीत ने राज को फोन किया और कहा कि विजय से पुरानी बातें खत्म कर समझौता करवा देते हैं. राज झांसे में आ गया. अजीत और विवेक उसे बंसीघड़ी स्थित एक बाग में ले गए, जहां पहले से मौजूद हंसराज के साथ सबने शराब पी.
थोड़ी ही देर में विजय, सावन और अंशु भी वहां पहुंच गए. बातचीत के दौरान ही विजय ने अचानक राज के गले में रस्सी डालकर कस दी. इसके बाद सभी ने मिलकर उसे बुरी तरह पीटा और गला घोंटकर उसकी जान ले ली. सबूत मिटाने के लिए विजय, सावन और हंसराज ने शव को बाइक पर ले जाकर गोमती नदी में फेंक दिया.
बता दें कि बीरमपुर निवासी कुंज बिहारी ने 9 अगस्त को सैरपुर थाने में तहरीर दी थी कि उनका बेटा राज उर्फ मोनू 8 अगस्त की रात से संदिग्ध हालात में लापता है. पुलिस ने जब छानबीन शुरू की तो पता चला कि राज को उसका परिचित विवेक बाइक पर बैठाकर ले गया था. इसके बाद कड़ियां जुड़ती गईं और एक सुनियोजित हत्याकांड की परतें खुलती चली गईं.
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