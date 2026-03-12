ETV Bharat / state

झारखंड विधानसभा के सामने रैयतों और किसानों ने किया धरना-प्रदर्शन, कहा-रिम्स-2 के लिए नगड़ी में खेती योग्य जमीन नहीं देंगे

रांची में रिम्स 2 निर्माण स्थल को लेकर विवाद बढ़ता जा रहा है. जमीन अधिग्रहण के विरोध में रैयतों ने आज धरना-प्रदर्शन किया.

Protest Against RIMS 2
विधानसभा के सामने धरना प्रदर्शन करते रैयत और किसान. (फोटो-ईटीवी भारत)
By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : March 12, 2026 at 7:12 PM IST

रिपोर्ट-उपेंद्र कुमार.

रांची: कांके प्रखंड के नगड़ी में प्रस्तावित रिम्स-2 के लिए कृषि योग्य जमीन अधिग्रहण के विरोध में नगड़ी जमीन बचाव संघर्ष समिति के बैनर तले गुरुवार को कांके नगड़ी के रैयतों ने विधानसभा के समक्ष धरना प्रदर्शन किया. इस धरना प्रदर्शन में राज्य की पूर्व शिक्षा मंत्री गीताश्री उरांव, पूर्व मंत्री देवकुमार धान और जनजातीय सामाजिक कार्यकर्ता प्रेम शाही मुंडा सहित बड़ी संख्या में कांके नगड़ी के किसान, रैयत और कृषक मजदूर शामिल रहे.

ये हैं कांके-नगड़ी के किसानों की मुख्य मांगें

नगड़ी जमीन बचाव संघर्ष समिति ने राज्य की हेमंत सरकार से नगड़ी कांके की जगह अन्य किसी जगह पर RIMS-2 बनाने का आग्रह किया. इस दौरान किसानों ने अपनी मांगें भी रखी. जिसमें मुख्य रूप से नगड़ी के किसानों की उपजाऊ खेती योग्य जमीन की जगह किसी अन्य जगह पर रिम्स बनाने, कांके नगड़ी में 1950 के दशक में हुए फर्जी भूमि अधिग्रहण को रद्द करने और वर्ष 2012 में बंद कर दिए गए जमीन की लगान रसीद को फिर से शुरू करने की मांग की.

सामाजिक कार्यकर्ता प्रेमशाही मुंडा, पूर्व मंत्री देवकुमार धान और गीताश्री उरांव का बयान. (वीडियो-ईटीवी भारत)

"अंतिम दम तक लड़ेंगे कांके-नगड़ी जमीन की लड़ाई"

विधानसभा के समक्ष कांके, नगड़ी के रैयतों के आंदोलन का नेतृत्व कर रहे प्रेमशाही मुंडा, पूर्व मंत्री गीताश्री उरांव, देवकुमार धान, कमलेश राम ने कहा कि क्या राज्य की हेमंत सोरेन सरकार नगड़ी कांके के आदिवासियों, पिछड़े किसानों की कृषि योग्य जमीन को लेकर उन्हें भूमिहीन बनाना चाहती है. किसी भी हाल में रिम्स 2 के लिए कांके नगड़ी की जमीन नहीं देने का ऐलान करते हुए नेताओं ने कहा कि पहले ही कांके-नगड़ी के कई किसान पूर्व में रिंग रोड और लॉ यूनिवर्सिटी के लिए बर्बरतापूर्ण अधिग्रहण से भूमिहीन हो चुके हैं और अब एक बार फिर सरकार रिम्स-2 के लिए जमीन लेकर आदिवासी-मूलवासी को भूमिहीन करना चाहती है. राज्य के स्वास्थ्य मंत्री डॉ इरफान अंसारी के द्वारा बार-बार हर हाल में रिम्स 2 बनाने बनाने वाले बयान को नेताओं ने अराजकतावादी करार दिया.

