ETV Bharat / state

झारखंड विधानसभा के सामने रैयतों और किसानों ने किया धरना-प्रदर्शन, कहा-रिम्स-2 के लिए नगड़ी में खेती योग्य जमीन नहीं देंगे

विधानसभा के सामने धरना प्रदर्शन करते रैयत और किसान. ( फोटो-ईटीवी भारत )