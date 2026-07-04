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गन्ना किसानों के लिए खुशखबरी, तीन दशक से बंद पड़ी रैयाम और सकरी चीनी मिल चालू करने की प्रक्रिया तेज

रैयाम और सकरी चीनी मिलों के फिर चलने की उम्मीद है. गन्ना किसानों के लिए कमेटी बन रही है जिसका सदस्यता अभियान चल रहा है-

सहकारिता विभाग ने शुरू किया सदस्यता अभियान
सहकारिता विभाग ने शुरू किया सदस्यता अभियान (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : July 4, 2026 at 2:59 PM IST

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दरभंगा: बिहार के मिथिलांचल में गन्ना किसानों के लिए बड़ी राहत की खबर है. दशकों से बंद पड़ी दरभंगा की रैयाम चीनी मिल और मधुबनी की सकरी चीनी मिलों को सहकारी मॉडल पर दोबारा शुरू करने की प्रक्रिया तेज हो गई है. बिहार सरकार के सहकारिता विभाग ने दोनों मिलों के लिए गन्ना किसानों का सदस्यता अभियान शुरू कर दिया है.

सहकारिता विभाग ने शुरू किया सदस्यता अभियान : इच्छुक किसान 30 जुलाई 2026 तक आवेदन कर सकते हैं. इस पहल से गन्ना किसानों और स्थानीय लोगों में नई उम्मीद जगी है. सहकारिता विभाग के अनुसार प्रस्तावित प्राथमिक चीनी मिल सहकारी समितियों से जुड़ने के लिए गन्ना उत्पादक किसानों से आवेदन मांगे गए हैं.

रैयाम और सकरी चीनी मिलें होंगी चालू
रैयाम और सकरी चीनी मिलें होंगी चालू (ETV Bharat)

डीएम की अध्यक्षता में बनी जिला स्तरीय कमेटी : जून 2026 में राज्य सरकार को डीपीआर सौंपे जाने के बाद अब किसानों को इस अभियान से जोड़ने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है. सरकार का उद्देश्य किसानों की भागीदारी के साथ चीनी मिलों को आत्मनिर्भर बनाना है. रैयाम चीनी मिल को दोबारा शुरू करने के लिए जिलाधिकारी कौशल कुमार की अध्यक्षता में जिला स्तरीय कमेटी का गठन किया गया है.

सदस्य बनने के लिए क्या हैं शर्तें : जिला स्तरीय कमेटी में केवटी विधायक डॉ. मुरारी मोहन झा को भी सदस्य बनाया गया है. विधायक ने भरोसा दिलाया है कि अब इस परियोजना में किसी तरह की प्रशासनिक देरी नहीं होने दी जाएगी. सहकारिता विभाग की ओर से जारी दिशा निर्देशों के अनुसार सदस्य बनने के लिए किसान की आयु कम से कम 18 वर्ष होनी चाहिए. आवेदक चीनी मिल के कमांड क्षेत्र का निवासी होना चाहिए.

सहकारिता विभाग ने शुरू किया सदस्यता अभियान
सहकारिता विभाग ने शुरू किया सदस्यता अभियान (ETV Bharat)

ये हैं सदस्य बनने की शर्तें : किसान वर्तमान में गन्ने की खेती कर रहा हो या अगले दो पेराई सत्रों में गन्ना उत्पादन करने का संकल्प ले. सामान्य वर्ग के किसानों के पास कम से कम लगभग 2.5 एकड़ कृषि भूमि और आरक्षित वर्ग के किसानों के पास कम से कम 50 डिसमिल कृषि योग्य भूमि होना जरूरी है. एक परिवार से केवल एक सदस्य को ही समिति का सदस्य बनाया जाएगा.

ऑनलाइन आवेदन की सुविधा और सहायता केंद्र : इच्छुक किसान ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं. आवेदन में किसी प्रकार की समस्या होने पर अपने नजदीकी पैक्स, प्रखंड स्तरीय आयोजन समिति या विभाग की ओर से जारी हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क कर सहायता प्राप्त कर सकते हैं.

गुजरात और ओडिशा के सहकारी मॉडल पर होगा संचालन : बिहार सरकार रैयाम और सकरी चीनी मिलों को गुजरात और ओडिशा में सफल सहकारी चीनी मिल मॉडल की तर्ज पर पुनर्जीवित करना चाहती है. सरकार का लक्ष्य अगले एक से दो वर्षों में दोनों बंद मिलों को दोबारा चालू करना है. नई व्यवस्था में किसानों को चीनी मिल का सीधा मालिकाना हक मिलेगा.

सहकारिता विभाग ने शुरू किया सदस्यता अभियान
सहकारिता विभाग ने शुरू किया सदस्यता अभियान (ETV Bharat)

वर्षों से बंद हैं दोनों चीनी मिलें : प्रशासनिक कुप्रबंधन और गन्ना किसानों के भुगतान में देरी के कारण सकरी चीनी मिल वर्ष 1996 में बंद हो गई थी. वहीं रैयाम चीनी मिल वर्ष 1994 से पूरी तरह ठप पड़ी है. दोनों मिलों के बंद होने से सैकड़ों मजदूर बेरोजगार हो गए थे और इलाके की अर्थव्यवस्था पर भी गहरा असर पड़ा था. स्थानीय लोगों का कहना है कि इन मिलों में कभी बेहतरीन गुणवत्ता की चीनी का उत्पादन होता था.

किसानों को मिलेगा बीज, खाद और तकनीकी सहायता : जिले के वरीय सहकारिता पदाधिकारी हर्षवर्धन ने बताया कि सरकार का उद्देश्य क्षेत्र में गन्ना उत्पादन को फिर से बढ़ावा देना है. सदस्यता अभियान पूरा होने के बाद सरकार के पास पंजीकृत किसानों का विस्तृत डाटा उपलब्ध होगा. इसी आधार पर किसानों को उन्नत किस्म के बीज, खाद और आधुनिक तकनीकी सहायता उपलब्ध कराई जाएगी.

1018 गांव होंगे रैयाम चीनी मिल के आयोजना क्षेत्र में शामिल : रैयाम चीनी मिल के आयोजना क्षेत्र में दरभंगा के 580 और मधुबनी के 438 गांवों को शामिल किया गया है. कुल 1018 गांवों से ईख आपूर्ति की व्यवस्था प्रस्तावित है. विधायक डॉ. मुरारी मोहन झा ने कहा कि प्राथमिक चीनी मिल सहकारी समिति का गठन किया जाएगा, जिसके वास्तविक मालिक किसान होंगे. उन्होंने अधिक से अधिक किसानों से सदस्य बनने की अपील की.

वर्षों से बंद हैं रैयाम और सकरी चीनी मिल
वर्षों से बंद हैं रैयाम और सकरी चीनी मिल (ETV Bharat)

''रैयाम चीनी मिल क्षेत्र के औद्योगिक विकास और स्थानीय आर्थिक गतिविधियों के लिए महत्वपूर्ण परिसंपत्ति है. उपलब्ध संसाधनों का बेहतर उपयोग करते हुए आवश्यक कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर आगे बढ़ाया जा रहा है. भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी है और परियोजना को तेजी से आगे बढ़ाया जा रहा है.''- कौशल कुमार, जिलाधिकारी

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