नीली रोशनी से जगमगाया सांची का स्तूप, बच्चों के अधिकार के लिए खड़े होने का दिया संकेत

विश्व धरोहर सप्ताह में ब्लू लाइट से सजा सांची स्तूप ( Archeology Department )

विश्व बाल दिवस के उपलक्ष्य में ऐतिहासिक सांची के स्तूप को ब्लू लाइट से सजाया गया. यह पहल बच्चों के अधिकारों के लिए खड़ा होने और उनके प्रति जागरूकता बढ़ाने का वैश्विक आह्वान का हिस्सा है. भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने इस भव्य प्रदर्शन के माध्यम से यह संदेश दिया कि देश की धरोहर केवल इतिहास की नहीं, बल्कि सामाजिक चेतना के मंच के रूप में भी महत्वपूर्ण हैं.

रायसेन: विश्व प्रसिद्ध धरोहर स्थल सांची का ऐतिहासिक स्तूप 19 और 20 नवंबर को विश्व बाल दिवस के उपलक्ष्य में एक अद्भुत दृश्य का साक्षी बना. भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI) द्वारा आयोजित 'बाल अधिकार सप्ताह' के तहत इस प्राचीन स्मारक को 'गो ब्लू' (Go Blue) थीम पर नीली रोशनी से जगमग किया गया, जो बच्चों के अधिकारों के प्रति वैश्विक एकजुटता का प्रतीक बन गया.

गो ब्लू थीम पर सजाया सांची स्तूप (Archeology Department)

विहंगम दृश्य और महत्वपूर्ण संदेश

'गो ब्लू' पहल दुनिया भर में यूनिसेफ (UNICEF) और अन्य संस्थाओं द्वारा बाल अधिकारों के महत्व को उजागर करने के लिए चलाया जाने वाला एक सशक्त माध्यम है. सांची में इसका आयोजन इतिहास और सामाजिक जिम्मेदारी का उत्कृष्ट संगम है. नीली रोशनी से सराबोर सांची का स्तूप न केवल पर्यटकों और स्थानीय निवासियों के लिए एक विहंगम दृश्य प्रस्तुत कर रहा था, बल्कि यह भी याद दिला रहा था कि बच्चों की सुरक्षा, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे मौलिक अधिकार सर्वोपरि हैं.

इस पहल की चौतरफा हो रही सराहना

भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने इस आयोजन से यह दर्शाया है कि वह बच्चों के बेहतर भविष्य सुनिश्चित करने की सामूहिक जिम्मेदारी के प्रति पूरी तरह प्रतिबद्ध है. जिसने एक प्राचीन स्मारक को एक महत्वपूर्ण समकालीन सामाजिक संदेश का वाहक बना दिया है. इस अनूठी पहल की चौतरफा सराहना भी हो रही है. यह आयोजन एक सुरक्षित और बेहतर भविष्य के लिए प्रत्येक बच्चे के अधिकार की पुष्टि करता है.

भारतीय पुरातत्व विभाग द्वारा 19 से 25 नवंबर तक विश्व धरोहर सप्ताह के रूप में मनाया जाता है. इस उपलक्ष पर 19 नवंबर को सांची स्तूप पर एक छायाचित्र प्रदर्शनी का आयोजन किया गया. इस मौके पर भारतीय पुरातत्व विभाग की वरिष्ठ अधिकारी, क्षेत्रीय निदेशक डॉ. टी अरुण राज और अधीक्षक पुरातात्विक डॉ. मनोज कुमार कुर्मी सहित वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे.