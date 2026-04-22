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रिकॉर्डतोड़ गर्मी में सांची ना आना मेहमान, 42 डिग्री तापमान ने रोकी पर्यटन की रफ्तार

भीषण गर्मी की चपेट में विश्व प्रसिद्ध पर्यटन स्थल सांची. 42 डिग्री पारा होने से पर्यटकों की बढ़ी परेशानी. पर्यटन उद्योग पर भी असर.

SANCHI TEMPERATURE 42 DEGREE
रिकॉर्डतोड़ गर्मी में सांची ना आना मेहमान (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : April 22, 2026 at 10:30 PM IST

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रायसेन: प्रदेश के कई शहरों में पारा बढ़ता जा रहा है. साल भर देशी-विदेशी पर्यटकों से गुलजार रहने वाले विश्व प्रसिद्ध बौद्ध तीर्थ स्थल सांची भी भीषण गर्मी की चपेट में है. अप्रैल की शुरुआत में ही पारा 42 डिग्री के पार पहुंच चुका है. जिसका सीधा असर यहां के पर्यटन पर भी पड़ रहा है..

सांची में आसमान से बरस रही आग

रायसेन जिले का विश्व धरोहर स्थल सांची, जो अपनी शांति और कलाकृति के लिए जाना जाता है, इन दिनों आसमान से बरसती आग का सामना कर रहा है. अप्रैल का महीना अभी आधा भी नहीं बीता है और सूर्यदेव के तीखे तेवरों ने यहां आने वाले सैलानियों के कदमों को रोक दिया है.

42 डिग्री तापमान ने रोकी पर्यटन की रफ्तार (ETV Bharat)

42 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचा पारा

दोपहर के समय यहां का तापमान 42 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच रहा है. पत्थरों से निर्मित इन ऐतिहासिक स्मारकों के बीच लू के थपेड़े इतने तेज हैं कि पर्यटकों के लिए यहां ठहरना मुश्किल हो रहा है. जिन रास्तों पर सैलानियों का तांता लगा रहता था, वहां अब केवल सन्नाटा पसरा है.

सलामतपुर से आईं पर्यटक रोशनी सेन बताती हैं कि "तापमान बढ़ने से परेशानी हो रही है. गर्मी ज्यादा पड़न से आने-जाने में परेशानी हो रही है और ठीक से घूम नहीं पा रहे हैं." राजाराम ठाकुर ने बताया कि "स्थान अच्छा है लेकिन गर्मी ज्यादा होने से परेशानी हो रही है."

SANCHI WEATHER
सांची में आसमान से बरस रही आग (ETV Bharat)

गर्मी से स्थानीय व्यापार पर असर

पर्यटकों की कमी का सीधा असर स्थानीय व्यापार पर भी पड़ रहा है. गाइड, ऑटो चालक और छोटे दुकानदार जो पर्यटन पर निर्भर हैं, उन्हें अब शाम होने का इंतजार करना पड़ता है. विदेशी सैलानी जो आमतौर पर मार्च-अप्रैल तक दिखाई देते थे, वे भी अब गर्मी के कारण नजर नहीं आ रहे हैं.

प्रशासन ने भी लोगों को दोपहर के वक्त सुरक्षित रहने की सलाह दी है. लेकिन सांची के वीरान पड़े ये रास्ते बता रहे हैं कि इस बार की गर्मी पर्यटन उद्योग के लिए बड़ी चुनौती बनकर आई है. दुकान संचालक स्नेहा मीणा बताती हैं कि "तापमान बढ़ने से पर्यटन के साथ कारोबार पर भी असर पड़ रहा है. पर्यटक कम आ रहे हैं."

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