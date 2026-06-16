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थाने में बेहोश महिला बैग पाते ही उठ खड़ी हुई, ऑटो में छूट गया था 20 लाख का सोना-चांदी

भोपाल पुलिस की तत्परता से महिला की लौटी मुस्कान ( ETV Bharat )

रायसेन निवासी पूनम साहू रानी कमलापति रेलवे स्टेशन से आईएसबीटी जा रही थीं. इसी दौरान उनका एक बैग ऑटो में ही छूट गया. बैग में करीब 10 तोला सोना, चांदी के जेवरात और नगदी रखी हुई थी, जिसकी कुल कीमत लगभग 20 लाख रुपए थी.

भोपाल: राजधानी में गोविंदपुरा पुलिस की मुस्तैदी से एक महिला को उसका करीब 20 लाख रुपये कीमत का बैग महज 12 घंटे के भीतर वापस मिल गया. बैग में सोना-चांदी के जेवरात और नगदी रखी हुई थी, जो ऑटो में सफर के दौरान छूट गया था. रायसेन निवासी पूनम साहू रानी कमलापति रेलवे स्टेशन से आईएसबीटी जा रही थीं, इसी दौरान उनका बैग ऑटो में ही छूट गया.

सीसीटीवी से ऑटो चालक की हुई पहचान (ETV Bharat)

ऑटो में बैग छूटने का पता चलते ही महिला ने तुरंत गोविंदपुरा थाने पहुंची और पुलिस को अपनी आपबीती सुनाकर शिकायत दर्ज कराई. इस दौरान महिला ने बैग वापस पाने की उम्मीद छोड़ दी थी लेकिन पुलिस वालों ने उसे आश्वत किया कि बैग ढूंढ़ने की पूरी कोशिश की जाएगी.

ऑटो में छूट गया था 20 लाख का सोना-चांदी (ETV Bharat)

सीसीटीवी से ऑटो चालक की हुई पहचान

मामले की गंभीरता को देखते हुए थाना प्रभारी अवघेश तोमर ने फौरन जांच शुरू की और ऑटो की पहचान करने के लिए टीम गठित की. टीम ने स्टेशन और आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगालना शुरू किया. 12 घंटे की मेहनत के बाद पुलिस को उस ऑटो का सुराग लग गया जिसमें महिला सवार होकर आईएसबीटी पहुंची थी. इसके बाद पुलिस ने ऑटो चालक की पहचान कर उससे संपर्क किया और उसे थाने बुलवाया.

पुलिस ने लौटाया महिला को जेवरातों से भरा बैग (ETV Bharat)

पुलिस ने लौटाया महिला को जेवरातों से भरा बैग

थाना प्रभारी अवघेश तोमर ने बताया की "सीसीटीवी की मदद से महज 12 घंटे में ही पुलिस ने उस ऑटो चालक की पहचान कर ली, जिसमें महिला का बैग छूटा था, इसके बाद महिला को थाने बुलाकर उसे पूरा सामान वापस लौटा दिया गया." अपना सामान सुरक्षित मिलने पर पीड़ित महिला पूनम और उसके परिजन ने पुलिस का आभार जताया.

20 लाख के जेवरातों से भरा बैग पुलिस ने 12 घंटे में महिला को लौटाया (ETV Bharat)

अधिकारियों ने लोगों से अपील की है कि सार्वजनिक परिवहन में सफर के दौरान अपने सामान का विशेष ध्यान रखें और किसी भी वस्तु के छूटने पर तुरंत नजदीकी पुलिस थाने को सूचना दें.