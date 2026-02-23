ETV Bharat / state

रायसेन में UGC कानून के विरोध में बड़ा प्रदर्शन, सवर्णों का BJP दफ्तर पर हल्लाबोल

रायसेन में यूजीसी कानून के विरोध में सवर्ण समाज ने अनोखा विरोध प्रदर्शन किया. खुद को जंजीरों में बांध बीजेपी को चेताया.

Raisen protest UGC law
रायसेन में यूजीसी कानून के विरोध में अनोखा प्रदर्शन (ETV BHARAT)
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : February 23, 2026 at 1:51 PM IST

रायसेन : शहर में UGC कानून के विरोध में सवर्णों ने जंगी प्रदर्शन किया. रायसेन के महामाया चौक पर सवर्ण बड़ी संख्या में जमा हुए. हजारों की संख्या में जुटे बुजुर्गों, युवाओं और महिलाओं के बीच सबसे ज्यादा ध्यान उन छात्र-छात्राओं ने खींचा, जो खुद को जंजीरों में कैद कर पैदल मार्च निकाल रहे थे. कुछ छात्र हाथ ठेलों पर पकौड़े बेचते नजर आए, जो सरकार की रोजगार नीतियों और नए कानून के प्रति उनके आक्रोश को दर्शा रहा था.

खुद को जंजीरों में बांधकर प्रदर्शन किया

जंजीरों में बंधे छात्रों ने यह संदेश देने की कोशिश की कि नया कानून उनके शैक्षणिक भविष्य को बेड़ियों में जकड़ देगा. छोटे-छोटे बच्चे हाथों में 'UGC बिल वापस लो' के स्लोगन वाली तख्तियां थामे अपने माता-पिता के साथ कदम से कदम मिला रहे थे. हाथों में काले झंडे पकड़ कर कानून का विरोध किया गया. इसके बाद प्रदर्शनकारी भाजपा जिला कार्यालय की ओर बढ़े. सवर्ण समाज ने छात्र-छात्राओं को सथ लेकर भाजपा कार्यालय में हल्ला बोला.

रायसेन में यूजीसी कानून के विरोध में सवर्ण समाज सड़कों पर (ETV BHARAT)

बीजेपी जिला अध्यक्ष ने गुस्सा शांत किया

प्रदर्शनकारियों ने कहा "यह वही पार्टी है जिसे हमने और हमारे बुजुर्गों ने अपने खून-पसीने से सींचा और खड़ा किया है. आज जब सरकार ऐसा कानून ला रही है जो बच्चों को थानों तक घसीटेगा और समाज को जातियों में बांटेगा, तो अब इन बच्चों की जिम्मेदारी भी भाजपा ही उठाए." लोगों का गुस्सा कम करने के लिए भाजपा जिला अध्यक्ष राकेश शर्मा ने कार्यालय पहुंचे बच्चों पर पुष्प वर्षा की. कार्यालय परिसर के भीतर 'मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी' और 'UGC बिल वापस लो' के तीखे नारे गूंजते रहे.

सवर्ण समाज अन्याय नहीं सहेगा

सवर्ण समाज के हरीश मिश्रा ने कहा "बीजेपी को सवर्ण अब तक एकमुश्त वोट देते आए हैं. लेकिन बीजेपी अब सवर्णों के खिलाफ कानून लाई है. इसे किसी कीमत पर सहन नहीं किया जाएगा." भाजपा जिला अध्यक्ष राकेश शर्मा ने प्रदर्शनकारियों को आश्वासन दिया "सवर्ण समाज की भावनाओं और उनके ज्ञापन को राष्ट्रीय अध्यक्ष तक पहुंचाया जाएगा ताकि इस समस्या का उचित समाधान निकल सके."

