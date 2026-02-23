ETV Bharat / state

रायसेन में UGC कानून के विरोध में बड़ा प्रदर्शन, सवर्णों का BJP दफ्तर पर हल्लाबोल

रायसेन में यूजीसी कानून के विरोध में अनोखा प्रदर्शन ( ETV BHARAT )