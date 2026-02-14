ETV Bharat / state

भोजपुर में दूल्हा बनेंगे भोलेनाथ, महाकालेश्वर मंदिर की तंज पर भस्म आरती की तैयार, कड़े पहरे में होंगे दर्शन

शिवालयों-मंदिरों पर पुलिस की खास व्यवस्था इस बार महाशिवरात्रि पर भक्तों की सुरक्षा व्यवस्था पर विशेष ध्यान रायसेन पुलिस द्वारा दिया जा रहा है. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कमलेश कुमार खरपू ने जानकारी देते हुए बताया कि, ''जिले के तमाम शिवालयों-मंदिरों पर पुलिस ने व्यवस्थाएं की हैं, खासकर ऐसे स्थान पर जहां पर पर्यटकों और श्रद्धालुओं की भारी भीड़ आने की संभावना रहती है. रायसेन जिले में ऐतिहासिक यूनेस्को विश्व धरोहर भोजपुर के भोजेश्वर महादेव मंदिर में इस बार रैंप के माध्यम से श्रद्धालुओं को महादेव के दर्शन कराए जाएंगे. गर्भ गृह में प्रवेश नहीं दिया जाएगा. जो श्रद्धालुओं की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए निर्णय लिया गया है.''

भोजपुर मंदिर पहुंचेंगे हजारों श्रद्धालु प्रदेश की राजधानी भोपाल से लगभग 40 से 45 किलोमीटर दूर बसा हुआ रायसेन जिले के भोजपुर स्थित महादेव के विशालकाय शिवलिंग का दर्शन करने के लिए देश ही नहीं विदेशों के भी श्रद्धालु सोमवार को पहुंचेंगे. इस प्राचीन शिव मंदिर का निर्माण परमार कालीन राजा भोज द्वारा कराया गया था, जो बेतवा नदी के किनारे स्थित है. दंत कथाओं के अनुसार, इस मंदिर को एक ही दिन में तैयार किया गया था. मंदिर परिसर में विभिन्न तरह की कलाकृति और मंदिर निर्माण से संबंधित आकृतियों को पत्थरों पर उगेरा गया है जो प्राचीन आधुनिक वास्तु कला और अर्किटेक के मूल सिद्धांतों की जानकारी देता है.

रायसेन: रविवार को देश के शिवालयों पर महाशिवरात्रि के त्योहार को बड़े ही धार्मिक भाव से मनाया जाएगा. मध्य प्रदेश के प्राचीन सेवालयों में से एक यूनेस्को विश्व धरोहर भोजपुर के शिव मंदिर में भी महाशिवरात्रि को लेकर खासी तैयारी की गई है. सुबह से ही भगवान शिव की भस्म आरती उज्जैन के महाकाल मंदिर की तर्ज पर की जाएगी. भगवान शिव को दूल्हे की तरह तैयार किया जाएगा. प्रशासन ने यहां आने वाले श्रद्धालुओं और पर्यटकों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए जगह-जगह पुलिस जवानों की तैनाती की है और आज सामाजिक तत्वों पर नकेल करने की भी तैयारी की है.

सामाजिक तत्वों पर कड़ी निगरानी

रायसेन के प्राचीन दुर्ग पर स्थित प्राचीन सोमेश्वर धाम मंदिर के भी ताले शिवरात्रि के दिन प्रातः खोले जाएंगे, जहां पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं. ऐसे में उनकी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए वहां पर महिला और पुलिस जवानों की तैनाती की गई है. शनिवार को सामाजिक तत्वों पर नकल करने के लिए उन पर नजर रखी जा रही है. बच्चे बुजुर्ग और महिलाओं को किसी तरह की सुविधा का सामना न करना पड़े इसलिए जगह-जगह पुलिस सहायता केंद्र भी अस्थाई तौर पर बनाए जा रहे हैं.

सोमेश्वर महादेव मंदिर का साल में एक बार खुलता है ताला

रायसेन की प्राचीन दुर्ग पहाड़ी पर बना हुआ सोमेश्वर धाम शिव मंदिर का ताला वर्ष में सिर्फ एक बार महाशिवरात्रि के पर्व पर ही खोला जाता है. बाकी समय यहां पर ताला लगा रहता है. हिंदू समुदाय के लोग लंबे समय से इस मंदिर का ताला खोलने की मांग पर अड़े हुए हैं. पर पुरातत्व विभाग के नियमों के चलते वर्ष में सिर्फ एक बार ही लोगों के लिए इस मंदिर को खोला जाता है. वह भी महाशिवरात्रि के दिन वरहाल श्रद्धालु फिर भी अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए इस मंदिर पर पहुंचते हैं और ताले में बंद महादेव से अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए प्रार्थना करते हैं.

विश्व के सबसे बडे़ शिवलिंग मे से एक भोजेश्वर शिवलिंग

रायसेन जिले के भोजपुर में बना हुआ भोजेश्वर महादेव का शिव मंदिर एक ही विशाल पत्थर को तराशकर बनाया गया है. यह मंदिर अपने विशाल शिवलिंग के लिए विश्व भर में प्रसिद्ध है, जिसे परमार वंश के राजा भोज द्वारा 1010 से 1053 ई. में बनवाया गया था. यहां मौजूद शिवलिंग 18.5 मीटर लंबा और 7.5 मीटर चौड़ा है जो विश्व के सबसे बड़े शिवलिंगों में से एक है.

शिव लिंग की दी जाती है अर्ध परिक्रमा

पंडित पुष्पेंद्र दुबे बताते हैं, शास्त्रों के अनुरूप भगवान शिव के शिव लिंग की अर्ध परिक्रमा देने का महत्व है. शिवलिंग के नीचे स्थित जलहरी अर्थात गौमुख को लांघना शुभ नहीं माना जाता है. जलहरी को शिव और शक्ति का स्वरूप माना जाता है, और इसे पार करने से शारीरिक और मानसिक परेशानियां हो सकती हैं. इसलिए, भक्त शिवलिंग की आधी परिक्रमा करके, जलहरी को लांघे बिना ही अपनी परिक्रमा पूरी करते हैं.

बिना तोड़े शिव को भेट स्वरूप अर्पण करते हैं नारियल

पंडित पुष्पेंद्र दुबे बताते हैं, ''भगवान शिव को नारियल फोड़कर नहीं चढ़ाते. इसका वजह यह है कि नारियल को देवी लक्ष्मी का रूप माना जाता है और देवी लक्ष्मी भगवान विष्णु की पत्नी हैं. इसलिए, शिवलिंग पर नारियल चढ़ाना, विशेष रूप से फोड़कर, भगवान शिव को देवी लक्ष्मी को अर्पित करने के समान माना जाता है.