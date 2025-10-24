उमंग सिंघार ने पूछा सवाल- आप कहां हैं शिवराज, खाद और मुआवजा को भटक रहे किसान
विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने शिवराज सिंह चौहान को किसानों का फर्जी मसीहा बताया. मोहन यादव पर भी निशाना.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : October 24, 2025 at 5:25 PM IST
रायसेन : विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान पर निशाना साधा है. उमंग सिंघार का कहना है "शिवराज सिंह चौहान खुद को किसान का बेटा कहते हैं लेकिन उनके ही गृह जिले में किसान खाद के लिए परेशान हैं. फसलों का मुआवजा नहीं मिला है. कृषि बीमा की राशि किसानों को नहीं मिली है. शिवराज पंजाब जाकर किसानों से मिलते हैं लेकिन रायसेन, सीहोर व विदिशा के किसानों के आंसू पोंछने की फुर्सत शिवराज के पास नहीं है."
कांग्रेस कार्यकर्ताओं से मुलाकात की
रायसेन जिले के बेगमगंज में मढ़ई मेले में शामिल होने से पहले नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने कांग्रेस कार्यालय में कार्यकर्ताओं से मुलाकात की. इस दौरान उमंग सिंघार ने शिवराज सिंह चौहान को निशाने पर लेते हुए कहा "उनके ही गृह क्षेत्र के किसान खाद के लिए भटक रहे हैं. क्या शिवराज सिंह इन किसानों का दर्द समझ पाएंगे. सोयाबीन की फसल खराब होने से किसान अगली फसल बोने की स्थिति में नहीं हैं. क्या शिवराज इन किसानों को राहत नहीं दे सकते."
किसानों के हित में फर्जी बातें करते हैं शिवराज
उमंग सिंघार ने कहा "शिवराज सिंह चौहान ने प्रदेश सरकार से किसानों को मुआवजा देने की बात कही जरूर, लेकिन उन्हीं की सरकार किसानों को मुआवजा नहीं दे पा रही है. बड़े पैकेज अन्य राज्यों को मिल जाते हैं, लेकिन मध्य प्रदेश को क्यों नहीं मिल रहा ? आज केंद्रीय मंत्री शिवराज और मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव किसान हित में कोरी बातें करते हैं. प्रदेश के साथ ही केंद्र सरकार पर किसानों की अनदेखी कर रही है. भावांतर योजना के नाम पर किसानों को गुमराह किया जा रहा है."
- शिवपुरी में खाद वितरण केंद्रों पर गदर, लाइनों में लगे किसान झगड़े, कपड़े तक फाड़ डाले
- शिवराज सिंह चौहान का ऐलान, सोयाबीन और मक्का की फसल का होगा स्पेशल सर्वे
प्रभुराम चौधरी के बहाने कटाक्ष
उमंग सिंघार ने सांची विधायक डॉ. प्रभुराम चौधरी पर भी कटाक्ष करते हुए कहा "अब भाजपा को उनकी जरूरत नहीं रह गई. बीजेपी दलित व आदिवासी विरोधी पार्टी है. ये बात एक बार नहीं, सैकड़ों बार साबित हो चुकी है. मोहन यादव के राज में पुलिस जगह-जगह पिट रही है. पुलिस कहीं लोगों को लूट रही है तो कहीं लोगों से पिट रही है. गृह मंत्रालय खुद मोहन यादव के हाथ में है. इसलिए इसकी सीधी जिम्मेदारी मोहन यादव की है."