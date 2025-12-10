ETV Bharat / state

दलित के घर भोजन करने पर परिवार का हुक्का-पानी बंद, रायसेन में समाज का तुगलकी फरमान

रायसेन की उदयपुरा विधानसभा में दलित के यहां श्राद्ध कार्यक्रम में भोजन करने पर एक परिवार का सामाजिक बहिष्कार. जनसुनवाई में कलेक्टर से की शिकायत.

Raisen family social boycott
दलित के घर भोजन करने पर परिवार का हुक्का-पानी बंद (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : December 10, 2025 at 9:57 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

रायसेन: उदयपुरा विधानसभा की एक ग्राम पंचायत में एक परिवार का समाज ने हुक्का-पानी बंद कर सामाजिक बहिष्कार कर दिया है. इस परिवार के युवक का आरोप है कि उसके परिवार को परेशान किया जा रहा है और बकायदा इसके लिए पंचायत भी बैठाई गई. पीड़ित परिवार के सदस्य ने जनसुनवाई में कलेक्टर से इस मामले की शिकायत करते हुए दोषियों पर कार्रवाई करने की मांग की है. क्षेत्रीय विधायक और स्वतंत्र प्रभार मंत्री नरेन्द शिवाजी पटेल भी इस परिवार के यहां श्रद्धांजलि देने पहुंचे थे और उन्होंने भी भोजन कर सामाजिक समरसता का संदेश दिया था.

श्राद्ध कार्यक्रम में जाने पर पंचायत ने किया बहिष्कार

मामला ग्राम पंचायत पिपलिया पुआरिया का है. यहां के निवासी भरत राज धाकड़ इंसानियत के नाते गांव के ही एक दलित परिवार के घर आयोजित श्रद्धांजलि कार्यक्रम में पहुंचे थे और उन्होंने वहां भोजन किया था. एक ग्रामीण ने इसका वीडियो बना लिया और उसे गांव में वायरल कर दिया. जिसके बाद धाकड़ समाज के लोगों ने पंचायत बुलाई और भरत राज के परिवार का सामाजिक बहिष्कार कर दिया.

जनसुनवाई में कलेक्टर से की शिकायत (ETV Bharat)

पीड़ित ने जनसुनवाई में कलेक्टर से की शिकायत

मंगलवार को अपनी व्यथा लेकर पीड़ित भरत राज धाकड़ कलेक्टर अरुण कुमार विश्वकर्मा की जनसुनवाई में पहुंचे. उन्होंने बताया कि "वे सामाजिक कार्यकर्ता और आरएसएस के सक्रिय सदस्य हैं. मेरे गांव में बाल्मीकि परिवार में श्रद्धांजलि कार्यक्रम में पहुंचा था. मेरे साथ आरएसएस के कार्यकर्ता भी इस परिवार के यहां पहुंचे और उनके यहां भोजन किया. मैं छुआछूत और जातिगत भेदभाव को नहीं मानता."

सरपंच पर कार्रवाई की मांग

पीड़ित भरत राज धाकड़ ने बताया कि "इस घटना के बाद उन्होंने गांव में रह रहे मेरे पिताजी और परिवार का बहिष्कार कर दिया और सामाजिक कार्यक्रमों में उन्हें बुलाना बंद कर दिया है. जिससे वे आहत हैं, जबकि मैं तो उदयपुरा में रहता हूं. इसके बाद ग्राम पंचायत की ओर से समाज की बैठक बुलाई गई और यहां मेरे ऊपर दबाव डाला गया कि मैं अपने पिताजी का जिंदा रहते पिंडदान कर श्राद्ध कर दें. ऐसे में ग्राम पंचायत के सरपंच के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई होना चाहिए. उन्होंने बताया कि कलेक्टर ने मुझे कार्रवाई का आश्वासन दिया है. मेरे जाने के दूसरे दिन मंत्री नरेन्द्र शिवाजी पटेल भी पहुंचे थे और उन्होंने सामाजिक समरसता का संदेश देते हुए वहां भोजन किया था."

'दोषियों के खिलाफ होगी सख्त कार्रवाई'

कलेक्टर ने बताया कि यह मामला सितंबर और अक्टूबर माह का है. लोगों को सामाजिक समरसता का संदेश देते हुए मंत्रीजी भी वहां गए थे. ऐसे में उन्होंने लोगों से अपील की है कि पुरानी कुरातियों से लोगों को बाहर आना चाहिए. छुआछूत जैसी कुरीतियों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और दोषियों पर सख्त कार्रवाई होगी और इसके पहले भी इस प्रकार के मामलों में लोगों को जेल भेजा जा चुका है और इस मामले में भी दोषियों के खिलाफ वैधानिक कार्रवाई की जाएगी.

TAGGED:

DALIT HOUSE SHRADHA PROGRAM
SOCIAL BOYCOT DHAKAD FAMILY
VICTIM COMPLAINED COLLECTOR
RAISEN COLLECTOR PUBLIC HEARING
RAISEN FAMILY SOCIAL BOYCOTT

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.