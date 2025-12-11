ETV Bharat / state

कलंक को पीछे छोड़ लिख रहीं नई इबारत, सूखा करार गांव की बेटियों ने ऑल इंडिया चैंपियनशिप में जीता गोल्ड

खेलों में अपनी प्रतिभा दिखा रही हैं रायसेन जिले के सूखा करार गांव की बेटियां. भोपाल में आयोजित ऑल इंडिया रोइंग चैम्पियनशिप के फ़ोर एंड ऐट इवेंट में में दो लड़कियों ने स्वर्ण पदक जीतकर रायसेन का नाम किया रोशन.

ROWING CHAMPIONSHIP BHOPAL
भोपाल में आयोजित ऑल इंडिया रोइंग चैम्पियनशिप (ETV Bharat)
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : December 11, 2025 at 4:58 PM IST

Updated : December 11, 2025 at 5:38 PM IST

3 Min Read
भोपाल: मध्य प्रदेश का सूखा करार गांव-एक ऐसा गांव, जो कई पीढ़ियों से देह व्यापार के लिए जाना जाता है. वेश्यावृत्ति का यह दाग पीढ़ियों से इस गांव पर एक गहरे धब्बे की तरह है. अब यहां की बेटियां इसकी तस्वीर बदलने में जुटी हैं. यहां की लड़कियां अपनी मेहनत और हुनर से अपनी नई पहचान गढ़ने में जुटी हैं. गांव के कुछ परिवारों ने अपनी बेटियों को बेहतर शिक्षा और खेल के लिए प्रोत्साहित करना शुरू किया है. यहां की लड़कियां कबड्डी, खो-खो और तैराकी जैसे खेलों में अपनी प्रतिभा दिखा रही हैं.

गांव की दो लड़कियों ने ऑल इंडिया रोइंग चैम्पियनशिप के फ़ोर एंड ऐट इवेंट में जीता स्वर्ण पदक

इसी गांव की दो बेटियों ने हालात से हार मानने की बजाय संघर्ष को चुना. परिवार और समाज की तमाम रुकावटों के बावजूद इन दोनों और इन जैसी कई बच्चियों ने खेल के मैदान में अपनी पहचान बनाई और प्रदेश स्तर पर गोल्ड मेडल जीतकर पूरे इलाके का नाम रोशन किया. भोपाल में आयोजित ऑल इंडिया रोइंग चैम्पियनशिप में फ़ोर एंड ऐट इवेंट में स्वर्ण पदक जीतकर रायसेन एवं मध्य प्रदेश का नाम रोशन किया है.

सूखा करार गांव की बेटियों ने जीता गोल्ड (ETV Bharat)

करीब डेढ़ हजार की आबादी वाला यह गांव, बाहर से देखने में बिल्कुल आम गांव की तरह लगता है, लेकिन इन घरों की दीवारों के पीछे महिलाओं की पीड़ा, डर और मजबूरी छिपी है. यहां की महिलाएं केवल रोज़मर्रा की मुश्किलों से नहीं लड़ रहीं बल्कि वे अपने ही समाज और परिवार द्वारा बुने गए जाल से बाहर निकलने के लिए संघर्ष कर रही हैं.

शराब और नशे की वजह से लोगों में नैतिकता और संस्कार का हो रहा क्षरण

नशे की लत ने इस गांव के कई घर तबाह कर दिए हैं. शराब और नशे की वजह से लोगों की नैतिकता, संस्कार और इंसानियत का धीरे-धीरे क्षरण होता जा रहा है. जिस वजह से यहां की बहुत सी महिलाएं मानसिक और शारीरिक दोनों रूप से टूट चुकी हैं. उनकी आंखों में सपने तो हैं, पर हालात उन सपनों को बार-बार कुचल देते हैं. लेकिन इस अंधेरे के बीच एक उम्मीद की रोशनी भी है.

महिलाओं के लिए प्रेरणा बन चुकी हैं ये लड़कियां

ये बेटियां इस गांव की नई तस्वीर हैं- एक ऐसी तस्वीर, जो बताती है कि हालात कितने ही खराब क्यों न हों, हिम्मत और हौसले से बदलाव की शुरुआत हमेशा संभव है. आज ये बेटियां सिर्फ अपने लिए नहीं लड़ रहीं, बल्कि उन सभी महिलाओं के लिए प्रेरणा बन चुकी हैं जो चुपचाप सब सहती रहती हैं. इनके संघर्ष ने साबित किया है कि अगर अवसर और समर्थन मिले, तो यहां की हर बेटी अपनी किस्मत बदल सकती है. सूखा करार गांव की यह कहानी बताती है कि अंधेरा कितना भी गहरा क्यों न हो, एक छोटी सी रोशनी भी पूरे माहौल को रोशन कर सकती है.

