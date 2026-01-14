रातापानी में सफाई के दरोगा की वापसी, बाघों के इलाके में फल-फूल रहा गिद्धों का कुनबा
रायसेन के रातापानी टाइगर रिजर्व में बढ़ी गिद्धों की संख्या, मृत जानवर के अवषेशों को प्रकृति से साफ करते नजर आया वल्चर का झुंड.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : January 14, 2026 at 3:35 PM IST
रायसेन: कभी विलुप्ति की कगार पर खड़े कुदरत के सफाईकर्मी यानी गिद्धों के लिए मध्य प्रदेश का रातापानी टाइगर रिजर्व नया स्वर्ग बनकर उभरा है. हाल ही में सुल्तानपुर के जंगलों में लंबी चोंच वाले गिद्धों का एक बड़ा समूह दिखाई दिया है, जो इस बात का प्रमाण है कि यहां पारिस्थितिकी तंत्र बेहद मजबूत और संतुलित है.
बाघ का शिकार और गिद्धों का सब्र
रातापानी टाइगर रिजर्व अपने बाघों के घनत्व के लिए जाना जाता है. यहां एक दुर्लभ और दिलचस्प नजारा देखने को मिला. गिद्धों का एक झुंड एक वन्यजीव के अवशेषों से अपना पेट भरता दिखाई दिया. आमतौर पर बाघ अपने शिकार का कोई हिस्सा नहीं छोड़ता, लेकिन बाघ द्वारा छोड़े गए अवशेषों का घंटों इंतजार करना गिद्धों के धैर्य को दर्शाता है. इस समूह की खास बात यह है कि इसमें युवा और छोटे गिद्धों की संख्या अधिक है, जो यह संकेत देता है कि यहां गिद्धों का प्रजनन और वंश वृद्धि तेजी से हो रही है.
500 से 1000 के बीच पहुंच रही संख्या
एक दौर था जब कीटनाशक दवा डीडीटी के अत्यधिक इस्तेमाल ने गिद्धों को खत्म कर दिया था, लेकिन अब तस्वीर बदल चुकी है. रातापानी के अधीक्षक सुनील भारद्वाज के अनुसार, "वर्तमान में रिजर्व में गिद्धों की संख्या 500 से 1000 के बीच होने का अनुमान है. यहां व्हाइट वल्चर (सफेद गिद्ध) के साथ-साथ दुर्लभ एशियाई गिद्ध भी देखे जा रहे हैं. फिलहाल, आधिकारिक गणना जारी होने वाली है, जिसके बाद स्पष्ट आंकड़े सामने आ जाएंगे."
क्यों अहम है गिद्धों का होना?
- गिद्ध केवल पक्षी नहीं, बल्कि प्रकृति के सबसे बड़े 'डीकंपोजर' हैं.
- सफाई अभियान: ये मृत जानवरों के शवों को खाकर जंगलों में बीमारी फैलने से रोकते हैं.
- पर्यावरण संतुलन: ये उन छोटे जीवों की संख्या पर भी नियंत्रण रखते हैं, जो वन क्षेत्र को नुकसान पहुंचा सकते हैं.
- संजीवनी: शासन द्वारा उठाए गए कड़े संरक्षण कदमों के कारण ही आज रातापानी के आसमान में ये पक्षी दोबारा ऊंची उड़ान भर रहे हैं.
पर्यावरण प्रेमियों को मिला सुखद संदेश
रातापानी में गिद्धों की बढ़ती तादाद न केवल वन विभाग की सफलता है, बल्कि यह पर्यावरण प्रेमियों के लिए भी सुकून भरी खबर है. यहां एक ओर बाघों की दहाड़ गूंज रही है, तो वहीं दूसरी ओर आसमान में मंडराते गिद्ध प्रकृति के चक्र को पूरा कर रहे हैं. राज्य में संरक्षण प्रयासों से गिद्धों की तादाद धीरे-धीरे बढ़ रही है. यह पर्यावरण प्रेमियों के लिए एक सुखद संदेश है. वन विभाग द्वारा लगातार गिद्धों की निगरानी की जा रही है. साथ ही इनके संरक्षण के लिए नवीन प्रयास किए जा रहे हैं. प्रदेश में बढ़ रही गिद्धों की संख्या को देखते हुए मध्य प्रदेश को गिद्ध स्टेट का तमगा भी मिल गया है.