जी राम जी योजना से बदलेगी गांवों की तस्वीर, रायसेन में बोले शिवराज सिंह, भ्रम फैला रही कांग्रेस
सांची विधायक डॉ. प्रभुराम चौधरी के बेटे की शादी में रायसेन पहुंचे केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह, जी राम जी योजना पर कांग्रेस को दिया जवाब.
रायसेन: केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने रविवार को रायसेन प्रवास के दौरान कांग्रेस पर तीखा हमला बोला. एक निजी वैवाहिक कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे चौहान ने मीडिया से चर्चा की. इस दौरान उन्होंने 'जी राम जी' बिल को लेकर चल रहे विवादों पर सरकार का रुख स्पष्ट किया. चौहान ने कहा, "कांग्रेस द्वारा मनरेगा का नाम बदलने को लेकर लगाए जा रहे है सभी आरोप बेबुनियाद हैं." उन्होंने कहा कि कांग्रेस जनता के बीच भ्रम और झूठ फैलाने की साजिश रच रही है."
मनरेगा की कमियों को दूर करेगी नई योजना
शिवराज सिंह चौहान ने कहा, "कांग्रेस जिस योजना का विरोध कर रही है. वह वास्तव में मनरेगा की कमियों को दूर कर ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती देने वाली योजना है." उन्होंने कहा,"अब तक मनरेगा में 100 दिन के रोजगार की गारंटी थी, जिसे केंद्र सरकार ने बढ़ाकर 125 दिन की कानूनी गारंटी कर दिया है. इसके साथ ही योजना के बजट में भारी बढ़ोतरी की गई है. योजना की गंभीरता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि पहले इसका प्रस्तावित बजट 88 हजार करोड़ रुपये होता था, जिसे बढ़ाकर 1 लाख 82 हजार 258 करोड़ रुपए कर दिया गया है."
ग्राम पंचायतों को मिला रोजगार का अधिकार
कृषि मंत्री ने स्पष्ट किया कि इस भारी भरकम राशि का उपयोग गांवों के सुनियोजित विकास के लिए किया जाएगा. अब विकसित ग्राम पंचायत ही तय करेगी कि गांव में कौन से काम होने हैं. मजदूरों को काम के लिए भटकना नहीं पड़ेगा. उन्हें कहा कि गांव में ही रोजगार उपलब्ध करवाया जाएगा और विकास की मुख्यधारा से जोड़ा जाएगा."
मजदूरों और छोटे किसानों का हित सर्वोपरि
जी राम जी योजना की विशेषताओं को समझाते हुए शिवराज सिंह ने कहा, "अब यदि किसी मजदूर को रोजगार नहीं मिलता है, तो उसे रोजगार भत्ता दिया जाएगा. साथ ही भुगतान में देरी होने पर मजदूर को अतिरिक्त राशि दी जाएगी. हमने प्रशासनिक खर्च को 6 फीसदी से बढ़ाकर 9 फीसदी कर दिया है, ताकि योजना का सही ठंग से संचालन हो सके. सबसे बड़ी बात यह है कि अब इस योजना को खेती से जोड़ा जा रहा है. छोटे किसान अपने खेतों में काम कराने के लिए भी इस योजना का लाभ ले सकेंगे."
नव दंपत्ति को शिवराज सिंह ने दिया आशीर्वाद
केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान रायसेन के दशहरे मैदान में आयोजित सांची विधायक डॉ. प्रभुराम चौधरी के बेटे के विवाह समारोह में शामिल होने पहुंचे थे. यहां उन्होंने नव विवाहित जोड़े को आशीर्वाद दिया. साथ ही नए जीवन की शुरुआत की शुभकामनाएं दी. इस वैवाहिक कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया सहित प्रदेश कई नेता और जनप्रतिनिधि शामिल हुए.