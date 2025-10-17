ETV Bharat / state

शिवराज की घोषणा- सोयाबीन-मक्का फसल के नुकसान का आकलन विशेष प्रकार के सर्वे से होगा

रायसेन में केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भारी बारिश से फसलों के नुकसान और सर्वे-मुआवजा को लेकर निर्देश दिए.

Shivraj Singh Chouhan meeting
केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान (ETV BHARAT)
author img

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : October 17, 2025 at 4:32 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

रायसेन : केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने शुक्रवार को रायसेन कलेक्ट्रेट कार्यालय में बैठक ली. इसमें मुख्य रूप से अतिवृष्टि के कारण फसलों के नुकसान और किसानों को खाद की उपलब्धता को लेकर चर्चा हुई. शिवराज सिंह चौहान ने अतिवृष्टि से प्रभावित सोयाबीन और मक्का की फसलों के नुकसान का सर्वे कराए जाने की घोषणा की.

सेटेलाइट सर्वे से सही आकलन नहीं हो पाता

शिवराज सिंह चौहान ने कहा "सोयाबीन, तुअर, मक्का की फसल के नुकसान पर मीटिंग में गहराई से भी चर्चा हुई है. प्रशासन को निर्देश दिया कि वे फसलों का सर्वे ठीक ढंग से करें ताकि किसानों के नुकसान का सही आकलन हो सके. विशेष रूप से यह सुनिश्चित करने को कहा कि सेटेलाइट सर्वे से सही आकलन न हो पाने के कारण सोयाबीन की फसल के लिए क्रॉप कटिंग और फील्ड सर्वे भी कराया जाए."

सोयाबीन के नुकसान का आकलन क्रॉप कटिंग और फील्ड सर्वे से (ETV BHARAT)

केंद्रीय कृषि मंत्री ने आश्वासन दिया "किसानों को आरबीसी 6-4 योजना के अलावा फसल बीमा का भी लाभ दिलाया जाएगा. नुकसान की रिपोर्ट केंद्र सरकार को भेजी जाएगी ताकि केंद्र और राज्य सरकार मिलकर किसानों की मदद कर सकें."

सुबह से ही खाद के लिए लाइन में लगे किसान

वहीं, रायसेन जिला मुख्यालय पर खाद के लिए किसानों की लंबी कतारें लगी रही. सैकड़ों किसान सुबह से ही टोकन के इंतजार में लाइन में लगे दिखे. हालांकि, शिवराज ने बैठक में खाद के आवंटन और वितरण पर चर्चा होने की बात कही. शिवराज का कहना है "खाद के आवंटन का काम फर्टिलाइजर कमेटी करती है. जिले में एनपीके पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है और डीएपी भी पर्याप्त मात्रा में आ रहा है, जिसके लिए रोज़ रैक प्लान किए गए हैं."

खाद वितरण की पूरी जानकारी अपडेट होगी

शिवराज सिंह चौहान ने स्वीकार किया "डबल लॉक में टोकन सिस्टम से खाद बांटने के कारण भीड़ ज्यादा हो जाती है और सॉफ्टवेयर की भी कुछ दिक्कतें हैं, इस पर चर्चा हुई है और प्रशासन बेहतर तरीके से वितरण सुनिश्चित करेगा ताकि किसानों को खाद ठीक ढंग से मिल सके. किसानों को कितना खाद बंटा, कितना शेष है और कितना आ रहा है, इसकी जानकारी भी दी जाएगी. इसके अलावा सिलवानी विधानसभा क्षेत्र में बाढ़ के कारण हुए नुकसान पर भी चर्चा हुई."

जिनके मकान बाढ़ में गिरे, उन्हें मदद मिलेगी

शिवराज बताया "अब तक मिली जानकारी के अनुसार सिलवानी विधानसभा क्षेत्र में 26 मकान पूरी तरह से टूट गए, जिन्हें प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवास दिए जाएंगे. आंशिक रूप से टूटे मकानों के लिए भी आर्थिक मदद की जाएगी. किसानों के खाते में पैसे डाले गए हैं."

TAGGED:

RAISEN SHIVRAJ ANNOUNCEMENT
RAISEN COLLECTORATE MEETING
SOYBEAN MAIZE SURVEY
CROP CUTTING FIELD SURVEY
SHIVRAJ SINGH CHOUHAN MEETING

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में सरकार को झटका, प्रमोशन में आरक्षण के लिए नहीं दी अंतिम राहत

रतलाम में सजने लगा मां महालक्ष्मी का दरबार, प्रसाद के रूप में मिलता है चढ़ावे का पैसे

परीक्षा देने का नहीं था मन, फैला दी प्रिंसिपल के मौत की खबर, जानिए फिर क्या हुआ

वर्ल्ड एनेस्थीसिया डे: बीमारी छुपाई तो ऑपरेशन टेबल पर खतरे में पड़ सकती है आपकी बेहोशी

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.