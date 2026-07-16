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रायसेन की धरती में छिपा अपार खजाना, दुनिया की इमारतों को मजबूत बना रहा सैंडस्टोन

रायसेन का सैंडस्टोन देश से लेकर विदेशों में होता है निर्यात, यहां का सैंडस्टोन सालों तक रखता है मजबूती और चमक, दुनिया के नक्शे में रायसेन की अलग हो रही पहचान.

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रायसेन की धरती में छिपा अपार खजाना (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : July 16, 2026 at 4:44 PM IST

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रायसेन: मध्य प्रदेश का रायसेन अपनी ऐतिहासिक और पुरातात्विक समृद्धि के लिए जाना जाता है. यहां एक तरफ सांची मौजूद है, जहां का बौद्ध स्तूप और आदिमानव काल की गुफाएं लोगों को लुभाती है. वहीं दूसरी तरफ यहां की धरती के में एक खजाना छिपा है. जिसकी मांग अंतरराष्ट्रीय स्तर तक है. खजाना सुनने के बाद आपके मन में राजा-महाराजओं के समय का खजाना, सोना-चादी और हीरे-जवाहरात आने लगा होगा, लेकिन हम इस खजाने की बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि यहां की धरती में छिपा अनूठा 'सफेद सैंडस्टोन', जिसने न केवल जिले की अर्थव्यवस्था को ऊंचाई दी है, बल्कि वर्ल्ड लेवल पर रायसेन की एक नई पहचान बनाई है.

वैश्विक बाजारों में धाक

सांची जनपद के अंतर्गत आने वाले ग्राम सूंड, मिर्ज़ापुर, चांदना और मुरैलकलां की खदानों से निकलने वाला यह प्रीमियम सैंडस्टोन अब साधारण पत्थर नहीं रहा. यह अपनी मजबूती, प्राकृतिक सुंदरता और टिकाऊपन के कारण पश्चिमी देशों, अरब देशों, अमेरिका, जापान और चीन तक निर्यात किया जा रहा है. यहां का पत्थर अपनी नायाब गुणवत्ता के कारण 'व्हाइट मार्बल' जैसा आभास देता है.

तकनीकी और स्थानीय कौशल का गठजोड़

इस पत्थर की यात्रा रायसेन की खदानों से शुरू होकर राजस्थान की किशनगढ़ तक पहुंची है. यहां आधुनिक मशीनों के जरिए इसकी बारीकी से कटिंग, पॉलिशिंग किया जाता है. सफेद सैंडस्टोन के बारे में पत्थर व्यवसायी राजेश मारू बताते हैं कि "यहां के पत्थर की सबसे बड़ी खूबी इसकी उम्र है, जहां सामान्य टाइल्स कुछ सालों में खराब हो जाते हैं, वहीं रायसेन का सैंडस्टोन सैकड़ों सालों तक अपनी चमक और मजबूती बनाए रखता है."

RAISEN SLATE STONE
रायसेन का सैंडस्टोन (ETV Bharat)

पत्थर खदान संचालक अंकुर जैन बताते हैं कि, " यहां के सैंडस्टोन ने स्थानीय स्तर पर कई बदलाव किए हैं. पहले जो ग्रामीण रोजगार की तलाश में बाहर पलायन करने को मजबूर थे, वे अब अपने ही गांव में रहकर सम्मानजनक आय अर्जित कर रहे हैं." पत्थर खदानों में काम करने वाले मुकेश परिहार बताते हैं कि "वह पहले काम की तलाश में भोपाल गए थे, जहां पर वह एक रेस्टोरेंट में काम किया करते थे. उन्हें घर चलाने के लिए काम करना पड़ता था और आमदनी भी उतनी नहीं हुआ करती थी, अब गांव में ही रोजगार है.

पत्थर खदान में वह मुंशीगिरी का काम करते हैं और तनख्वाह भी अच्छी है. जो गांव के परिवेश की तुलना में काफी है. घर के पास रहना और घर के पास ही रोजगार मिल जाना, सोने पर सुहागे जैसा लगता है."

स्थानीय पत्थर खदान संचालक अंकित पटेल का कहना है कि "यह उनकी तीसरी पीढ़ी है. पहले दादाजी के समय मजदूर हाथों से पत्थर काटने का काम किया करते थे. अब समय के साथ तकनीक बदल गई है. मजदूरों के साथ मशीनों का भी इस्तेमाल हो रहा है. जिससे लागत कम आ रही है और मुनाफा भी कुछ हद तक निकल कर आ रहा है. साथ ही विदेशों में इन पत्थरों की मांग बढ़ने से यहां के रोजगार और उन्हें नए मौके मिले हैं.

कला, निर्माण का आधार

सैंडस्टोन के मुख्य उत्पाद के अलावा, बचे हुए पत्थरों से भी मजबूत निर्माण सामग्री जैसे फर्श की पट्टियां तैयार की जाती हैं, जो साधारण मिट्टी के घरों की तुलना में अत्यधिक टिकाऊ होती है. साथ ही, इस पत्थर पर की जाने वाली बारीक नक्काशी और कलाकृतियां मंदिरों, भव्य भवनों और आधुनिक इमारतों को एक शाही रूप प्रदान करती है. व्हाइट सेंटस्टोन के अलावा यहां पर लाइमस्टोन, चाल्क स्टोन, स्लेट स्टोन भी तैयार किया जाता है. जिसकी मांग घरेलू बाजार में बहुत ज्यादा है.

रायसेन के इस पत्थर उद्योग ने यह सिद्ध कर दिया है कि यदि सही संसाधनों का उपयोग आधुनिक तकनीक और कुशल प्रबंधन के साथ किया जाए, तो न केवल रोजगार के अवसर पैदा होते हैं, बल्कि जिले को अलग पहचान मिलेगी.

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